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PureBit projesi sahte çıktı, milyon dolarlar kayıp

Son dönemde artan ICO dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. PureBit kripto para borsası ve Pure Coin kripto para projesi topladığı 2.8 milyon dolar ile kayıplara karıştı.
6 ay
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1
8
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para dünyasının başını en çok ağrıtan konu şüphesiz dolandırıcılık. Çökertilen borsalar, dolandırılan yatırımcılar, sahte çıkan para projeleri yıllardır kâbus gibi pazarın üzerine çöktü. Takip edilemediği için de giden paraları geri getirmek mümkün olmuyor.

PureBit nedir?

Güney Kore’den gelen bilgilere göre PureBit merkezi olmayan ticaret borsası projesi topladığı yatırımlarla kayıplara karıştı. Proje sitesi kaldırıldı, KakaoTalk grubu boşaltıldı ve sosyal medya hesapları silindi. Yatırımcılar ise çaresiz.

PureBit mevcut borsalar arasında iyi bir yere gelme ve kendi kripto parasını tutanlara da farklı avantajlar sunma vaadiyle işe başlamıştı. Mining Exchange denen sistemi kullanan ve birimler arasında değişim yaptıkça kendi para birimini kazan borsa, Pure Coin biriminin ilk kısmını da ICO olarak satışa sunmuştu.

Ayrıca Bkz. "LaCie’den performans odaklı taşınabilir SSD"

4-9 Kasım 2018 tarihleri arasında 13500 ETH yani yaklaşık 2.8 milyon dolar civarında bir yatırım toplayan borsanın bugün erken saatlerde ICO proje sayfasını kaldırdığı görüldü. Ardından borsanın kendi sitesi de kapandı.

Para hareketlerini Etherscan üzerinden araştıranlar önce 500 ETH ardından da 13000 ETH şeklinde borsadan iki çekim yapıldığını fark etmişler. Çekilen paraların kimin hesabına gittiği ise bilinmiyor. Yatırımcılar yetkililerden yardım bekliyor.

Güney Kore dolandırıcılık olaylarının artması üzerine ICO faaliyetlerini yasaklayan bir tebliğ hazırlamıştı. Tartışma konusu olsa da PureBit olayı tehlikenin boyutlarını da gözler önüne sermiş oldu.

 

https://www.chepicap.com/en/news/5058/ico-exit-scam-by-south-korean-exchange-purebit-lands-13-500-eth.html Yorum Yaz
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huseyincarnege 6 ay en beğenilen
koskoca site 10kasımla ilgili hiçbişey yok
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Y-ZiyA 6 ay
Ponzi büyük adammış. Vizyoner adam bir is kolu yaratmış
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Kurtuba 6 ay
Global Network Token icosunda uygulanan sistem olmadıkça daha çok yaşanır böyle şeyler
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IhtiyarDelikanli 6 ay
%99'u bu şekilde biticeği belliyken bu kumara girmek akıl karı değil
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yeniuye 6 ay
Kripto para sistemine karşıyım. Kesinlikle güvenmiyorum. Pis işlerin dönmesi için müsait bir sistemden ibaret sadece. Para kaptıranlara da acımıyorum keriz parası afiyet olsun.
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huseyincarnege 6 ay en beğenilen
koskoca site 10kasımla ilgili hiçbişey yok
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Ekrem71.5 6 ay huseyincarnege
dh logosunun üstünde türk bayrağı var görmedinmi ?
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interwap 6 ay
BlockChaine lafımız yok ama bunun dışındaki bir çok proje ponzi. Yatırımcısını ve belli bir kısmı zengin etmekten başka bir işe yaramıyor.
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