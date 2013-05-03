Pyle, kenarda kalmış hoplarlörlü stand modellerine kablosuz çalışma desteği sağlıyor





Özellikle Apple'ın bağlantı yuvasını değiştirmesi sonucu birçok hoparlörlü stand modeli, bağlantı yuvası nedeniyle kullanılmaz duruma geldi. Bazı değiştirici aparatlar olmasına rağmen Pyle firması, kullanıcılara daha farklı ve evrensel bir çözüm sunabiliyor.

Hali hazırda kullanıcıların ellerinde bulunan ve 30 pin bağlantı yuvasına sahip olan hoparlörlü stand modellerine oldukça ufak boyutluya rahatça bağlanan Pyle PBTR70, bağlandığı stand modellerini Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden tekrar kullanılabilir hale getirebiliyor. Daha önceden Apple uyumlu stand alıp daha sonra başka cihazlara geçmiş kullanıcılar için de oldukça faydalı olan ürün, Apple ürünleri yanında Android, BlackBerry, bilgisayar ya da oyun konsolu gibi diğer cihazlar ile de aktif olarak kullanılabiliyor.

Üzerinde ayrıca 3.5mm girişi yer alan ve 10 metre mesafe içerisinde rahatça kullanılabilen Pyle PBTR70, gövdesinde yer alan LED ışıklar ile çeşitli bilgileri kişilere sunabiliyor. Apple destekli hoparlörlü stand modellerini evrensel kullanıma açabilen bu faydalı ürün, firmanın resmi sitesi üzerinden 86$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.





http://www.pyleaudio.com/sku/PBTR70/Bluetooth-A2DP-Streaming-Audio-Interface-(MusicAudio)-Receiver-Adapter-for-30-Pin-Apple-iPodiPhoneiPad-Docking-Station-With-LED-Status-Indicator-and-35-mm-Stereo-Aux-Input