QWERTY klavyeli LG Cosmos 2, Verizon Wireless tarafından duyuruldu

Kuzey Amerika'nın en büyük operatörlerinden Verizon Wireless, kızaklı QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken LG Cosmos 2'yi duyurdu.

14 Temmuz tarihinden itibaren 2 yıllık sözleşme karşılığında 30$'a satılması planlanan Cosmos 2, dört satır QWERTY klavye, istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, microSD kart desteği, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, Bluetooth 2.1 + EDR gibi teknik özellikler sunuyor.

Doc,. docx,. xls,. xlsx,. ppt,. pptx,. pdf ve. txt gibi dosya uzantılarını açabilen cep telefonunda sesli kontrol özelliği de bulunuyor.