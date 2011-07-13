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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QWERTY klavyeli LG Cosmos 2, Verizon Wireless tarafından duyuruldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kuzey Amerika'nın en büyük operatörlerinden Verizon Wireless, kızaklı QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken LG Cosmos 2'yi duyurdu.
14 Temmuz tarihinden itibaren 2 yıllık sözleşme karşılığında 30$'a satılması planlanan Cosmos 2, dört satır QWERTY klavye, istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, microSD kart desteği, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, Bluetooth 2.1 + EDR gibi teknik özellikler sunuyor.
Doc,. docx,. xls,. xlsx,. ppt,. pptx,. pdf ve. txt gibi dosya uzantılarını açabilen cep telefonunda sesli kontrol özelliği de bulunuyor.

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TearsForFears 8 yıl
sangreal_1905
30 dolar sudan ucuz:))

2 yıllık sözleşme karşılığında 30$'a.
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Creativeflo 8 yıl

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sangreal_1905 8 yıl
30 dolar sudan ucuz:))
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