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Qualcomm, 5G teknolojisini başka sektörlere de yaymak istiyor

ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, telekomünikasyon sektörünün yeni nesil iletişim altyapısını oluşturacak 5G teknolojisini farklı sektörlere de yayma düşüncesinde.
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Mobilite
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Qualcomm, mobil cihazların yeni nesil iletişim altyapısını oluşturacak olan 5G'nin farklı sektörlerde de kullanılabileceğine inanıyor. Şirket Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) akıllı telefonlar dışında kullanılabilecek 5G ağ çiplerini duyurdu.

Birçok sektörde kullanılabilir

Qualcomm, Japonya'da 5G çipleri piyasaya sürmek için Rakuten'in mobil departmanı ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Yeni üretilecek 5G çiplerin, dizüstü bilgisayarların Wi-Fi sinyali bulamadığında 5G ağlara bağlanmasına izin vereceğini belirten yetkililer, 4G destekli dizüstü cihazlardan sonra çıtayı bir üste taşıma hedefindeler.
Çip üreticisi ayrıca otomobillere yönelik 5G çip üretimi de yapmayı planlıyor. Şirket halihazırda otomobillerin internete bağlanabilmesi için çip üretiyor ancak yeni üretilecek olan 5G çiplerin, sadece internete bağlanmak için değil, aynı zamanda trafik ışıkları, diğer araç ve nesnelerle iletişim kurabilmeyi de sağlayacağı ifade ediliyor. Otonom araçların geliştirilmesinde de kullanılabilecek olan 5G çipler, şimdilerde Çin'de uzaktan ameliyat denemelerinde kullanılmaya başlandı bile.

https://ca.reuters.com/article/technologyNews/idCAKCN1QE110-OCATC Yorum Yaz
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