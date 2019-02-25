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Twitter kurucu ortağı Evan Williams, yönetim kurulundan istifa etti

Twitter'ın kurucu ortağı Evan Williams, 12 yıl sonra Twitter kurulundan istifa ettiğini açıkladı. Platforma destek vermeye devam edeceğini açıklayan Williams haberi Twitter'dan duyurdu.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Twitter'ın kurucu ortağı Evan Williams, şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı. 12 yıl boyunca mikro blog platformunun bir parçası olan Williams, bu kararını da attığı bir tweet ile duyurdu.

Platforma desteğini sürdürecek

Williams yaptığı açıklamalarda, "12 yıldan beri yaşadıklarım inanılmazdı ve Twitter ile şirkette geçirdiğim süre boyunca başardıklarından gurur duyuyorum. Zamanımı diğer projelere odaklarken takım için kök salmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Williams, 2006'da Twitter'ı kurdu ve şirkette 2008'den 2010'a kadar CEO olarak liderlik etti. Yakın zamanda ise Medium.com yayın platformunu yönetiyor.
Kurucu ortak ve şu anki CEO'su Jack Dorsey, çalışmaları için Williams'a teşekkür ederek, şirketin "toplantı konuşmalarındaki" sesini  özleyeceğini söyledi. Ayrılık kararı, şirketin mali durumunu yakından takip edenlere tam bir sürpriz olarak gelmedi. Zira Williams, son dönemde elinde bulundurduğu Twitter hisselerinin çoğunu satmıştı.

https://www.gadgetbridge.com/news/twitter-co-founder-evan-williams-is-resigning-from-the-twitter-board-after-12-years/ Yorum Yaz
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medverdev 2 ay
yakın zamanda kötüye kullanımın önüne geçemedik diye açıklamaları vardı.
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scorpion20 2 ay medverdev
sebebi belli oldu o zaman
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suslu76 2 ay
"Kurucu ortak ve şu anki CEO'su Jack Dorsey, çalışmaları için Williams'a teşekkür ederek, şirketin "tahta konuşmalarındaki" sesini özleyeceğini söyledi."
Tahta mi? Kurul olmasin?
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muratcanterzi 2 ay
Translatehaber nokta com.
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