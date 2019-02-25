Twitter kurucu ortağı Evan Williams, yönetim kurulundan istifa etti

Teknoloji Editörü
Twitter'ın kurucu ortağı Evan Williams, şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı. 12 yıl boyunca mikro blog platformunun bir parçası olan Williams, bu kararını da attığı bir tweet ile duyurdu.
Platforma desteğini sürdürecek
Williams yaptığı açıklamalarda, "12 yıldan beri yaşadıklarım inanılmazdı ve Twitter ile şirkette geçirdiğim süre boyunca başardıklarından gurur duyuyorum. Zamanımı diğer projelere odaklarken takım için kök salmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Williams, 2006'da Twitter'ı kurdu ve şirkette 2008'den 2010'a kadar CEO olarak liderlik etti. Yakın zamanda ise Medium.com yayın platformunu yönetiyor.
https://www.gadgetbridge.com/news/twitter-co-founder-evan-williams-is-resigning-from-the-twitter-board-after-12-years/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tahta mi? Kurul olmasin?