Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm Atheros oyun odaklı ağ işlemcileri geliştiren Bigfoot Networks'ü satın aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,2b
1
8
Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz aylarda ağ iletişim çözümleri geliştiren Atheros firmasını 3 milyar dolar karşılığında bünyesine katan Qualcomm, yeni oluşan Qualcomm Atheros firması üzerinden oyunculara yönelik özel ağ işlemcisi geliştiren Bigfoot Network firmasını satın aldığını duyurdu..
Killer serisi ağ kartları ve son olarak Gigabyte'ın G1 serisi anakartlarında Killer E2100 gömülü ağ işlemcisiyle karşımıza çıkan Bigfoot Newtorks, geliştirdiği özel teknolojili ile ağ bağlantısını oyun öncelik optimize edebiliyor.
Bu noktada Qualcomm'un nasıl bir strateji planladığını tahmin etmek zor zira Bigfoot Network oyun odaklı kart ve çözümleriyle tanınsa da geliştirdiği teknolojilerin profesyonel ihtiyaçlara yanıt olarak uyarlanabileceği de ifade ediliyor.
Tabi diğer taraftan oyun odaklı genişleme stratejisini de sürdüren Qualcomm, yongada sistem platformlarına Bigfoot Killer teknolojili temel iletişim yongaları ekleyerek kullanıcılarına katma değer sağlamayı hedeflemek istemiş te olabilir.
Hem satın almanın hem de satın almanın arkasında yatan stratejinin detayları henüz bilinmiyor ancak ortada bir gerçek var ki Qualcomm'u gücü sayesinde Bigfoot Network gelecekte karşımıza daha sık çıkacak gibi görünüyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 8 yıl
Çok iyi yatırım arm masaüstüne geldiğinde win8 ile lazım olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 8 yıl
general electric firmasını bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_demirci_53 8 yıl
evet haklısın nvidia olarak direk satılan bir marka ve cihaz var. ama qualcomm olarak satılan bir cihaz yok. adamlar marka olmuş cihazların ciplerini yongalarını kazanıyorlar. bir nevi isimsiz süper kahraman...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 8 yıl
neden bilmiyor ? çünkü nvdia bi ekran kartı üretir bir kişiye satar ordan para kazanır. qualcomm ise milyon tane çip üretir bikaç firmaya satar. o yüzden ben qualcommu tanımam belki ama nvidia veya başka bir firma tanımak zorunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_demirci_53 8 yıl
milyondabir
tam bir dev adamlar cok büyük bir şirket.

bu söylediğine katılıyorum biz belki bilmiyoruz ama meğer adamlar nvidia'yı bile satın alacak güçteymiş. ekonomik durumları çok iyiymiş. ülkemizde bilgisayar bilen bir çok kiti ekran kartının nvidia veya geforce olduğunu bilir ama kim qualcomm'u bilir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 8 yıl
tam bir dev adamlar cok büyük bir şirket.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_demirci_53 8 yıl
adamlar gözünü ps3 gücüne diktiler. çıkaracakları işlemcinin ps3 kapasitesinde olacağını söyleyip duruyorlar. galiba yakında kendi oyun konsolunu üretecek veya telefonlar için sadece kendi üretecekleri oyun odaklı soc çözümünü yapacaklar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 8 yıl
haklılık payı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Asus'un IPS panelli monitörü ProArt PA238Q test masamzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim