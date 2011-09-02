Qualcomm Atheros oyun odaklı ağ işlemcileri geliştiren Bigfoot Networks'ü satın aldı

Geçtiğimiz aylarda ağ iletişim çözümleri geliştiren Atheros firmasını 3 milyar dolar karşılığında bünyesine katan Qualcomm, yeni oluşan Qualcomm Atheros firması üzerinden oyunculara yönelik özel ağ işlemcisi geliştiren Bigfoot Network firmasını satın aldığını duyurdu..

Killer serisi ağ kartları ve son olarak Gigabyte'ın G1 serisi anakartlarında Killer E2100 gömülü ağ işlemcisiyle karşımıza çıkan Bigfoot Newtorks, geliştirdiği özel teknolojili ile ağ bağlantısını oyun öncelik optimize edebiliyor.

Bu noktada Qualcomm'un nasıl bir strateji planladığını tahmin etmek zor zira Bigfoot Network oyun odaklı kart ve çözümleriyle tanınsa da geliştirdiği teknolojilerin profesyonel ihtiyaçlara yanıt olarak uyarlanabileceği de ifade ediliyor.

Tabi diğer taraftan oyun odaklı genişleme stratejisini de sürdüren Qualcomm, yongada sistem platformlarına Bigfoot Killer teknolojili temel iletişim yongaları ekleyerek kullanıcılarına katma değer sağlamayı hedeflemek istemiş te olabilir.

Hem satın almanın hem de satın almanın arkasında yatan stratejinin detayları henüz bilinmiyor ancak ortada bir gerçek var ki Qualcomm'u gücü sayesinde Bigfoot Network gelecekte karşımıza daha sık çıkacak gibi görünüyor.