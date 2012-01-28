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Qualcomm, Nokia Lumia 900'ün tek çekirdekli işlemcisi hakkında konuştu

7 yıl
20,9b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sektörün çift çekirdekli işlemciye sahip telefon beklediği Nokia, şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en iddialı telefon olan Lumia 900 modelinde de tek çekirdekli işlemci ile devam ediyor. Qualcomm tarafından geliştirilen 1.4GHz hızındaki Snapdragon APQ8055 işlemcisinin kullanıldığı telefon bu açıdan bazı eleştirilere maruz kalıyor olsa bile konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm, bu işlemcinin özelliklerine vurgu yaptı.
Lumia 900'deki APQ8055 işlemcisinin hem yüksek performans hem de yüksek verimlilik sunacak şekilde geliştirildiğine dikkat çeken Qualcomm'da, başkan yardımcısı Rob Chandkok, bu işlemcinin kendi mimarilerinin bir özelliği olarak geniş ölçekli olduğunu ve farklı uygulama ihtiyaçları için performans ve güç arasında ileri seviyede ölçeklenebilirlik sağladığını, bu seviye ölçeklenebilir olmayan işlemcilere karşı bu durumun kendileri adına önemli bir avantaj olduğunu söyledi.
Çift çekirdekli işlemci modellerine de sahip olan Qualcomm da Rob Chandkok, çift çekirdekli işlemcilerin iki kat daha fazla performans anlamına gelmediğini ve paralel çalışma yeteneği olan yazılımlarda çift çekirdek fark yaratıyor olsa bile günümüzdeki pek çok yazılımın tek izlekli işyükü yapısında olduğuna dikkat çekerek akıllı telefonlar için birden fazla çekirdeğe sahip işlemcilerin şu an çok fonskiyonel olmadığı yönünde bir açıklamada bulundu. Tabi Chandkok'un açıklamalarının arkasında Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3'üne gönderme de yok değil. 
Çift çekirdekli işlemcilerle ilgili bu açıklamayı yapan Chandkok, Lumia 900'deki tek çekirdekli işlemcinin çoklu uygulama konusunda da oldukça yatkın olduğunu, örneğin kullanııclar internet tarayıcısında sayfa kaydırırken, buradaki iş yükünü CPU yerine GPU'nun üstlendiğini ifade etti. Chandkok, kendi platformlarındaki tüm işlem gücünü kullanma avantajına sahip olduklarını ve mümkün olan en verimlili algoritmaları programladıklarını ifade etti. Zayıf yazılım desteği dolayısıyla Qualcomm çift çekirdekli işlemcilerin avantajını yansıtan sınırlı kullanım alanı olduğuna vurgu yaparken diğer taraftan artan rekabet koşullarına karşı önümüzdeki ay içeriisnde çift çekirdekli 28nm işlemcilerini de duyurmaya hazırlanıyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
teknoloji okurlarının sürekli yaptıgı bir hataya vurguda bulunmak istiyorum çiftçekirdek demek 2 kat daha hızlı anlamınıa kesinlikle gelmez. 1ghz normal bir işlemci ile 1 ghz dualcore işlemci arasında performans farki tabikide olur ama bu uhh aaa sisteme bak uçuyo dedirtecek kadar olmaz... bu işin birde teorik tarafı var
1-) 1 ghz 1mb cache bellek 800 mhz fsb normal cpu --- hızlıdır
2-) 1 ghz 2mb cache bellek 300 mhz fsb dual cpu --- yavaşdır
pazar stratejileri geregi günce teknoloji diye dual işlemci koyup performansı yerlerde sürünen telefonlarda ve bilgisayarlar var ama bilinçsiz kullanıcı aaa çift çekirdek idiye atlıyo .. bunlar önemli
teknoloji okurlarının sürekli yaptıgı bir hataya vurguda bulunmak istiyorum çiftçekirdek demek 2 kat daha hızlı anlamınıa kesinlikle gelmez. 1ghz normal bir işl...
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DH Misafiri 7 yıl
Ne adamsiniz WİN PHONE CİFT CEKİRDEK DESTEKLEMİYOR VE GEREK DUYMUYOR. Neden halen daha bunu anliyamadiniz. Cift cekirdek farkediormusta bilmemnede.. Senin telefonunun isletim sistemi hayvan gibi kaynak harciyorsa napsin adamlar...
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mavizaman 7 yıl
çoklu işlem desteği veren yazılımlar çoğalınca devre dışı kalır demek bu telefon.
nokianın amiral gemisi 2çekirdekli 1.2ghz hızlı işlemciyi hak ediyordu ama koymamışlar.
piyasa ömrü kısa olur.
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ErTuFx 7 yıl
proyuris
Oyun dışında(hepside değil) hiçbir program çift çekirdeğe ihtiyaç duymaz çünkü o kadar yoğun işlem hacmi yoktur buna rağmen işlemleri çift çekirdeğin yapacağı şekilde bölerseniz işlemin daha uzun sürede tamamlanmasına yol açmış olursunuz. Biz yazılım ekibimizle bunu defalarca test ettik. Kullanmayacağınız çift çekirdek daha fazla para daha kısa batarya süresi daha büyük boyutlu telefonlar demek! Nokia ve Microsoft bunun bilincinde. Yoksa dünyanın en büyük yazılım şirketi çift çekirdeği destekleyeceği bir mobile işletim sistemi üretemez mi?

Katiliyorum bu görüse, sadece cift cekirdek degil diye bu kadar yerden yere vurulmasi yersiz bence. nasil olsa bir diger üst modeli cikacaktir iphone de gelisim sürecine tek cekirdekle girip daha yeni 2011 de cift cekirdege gecmisken Nokia gibi kendi capinda yeni seyler yapmaya calisan bir firma icin bence cok aceleci bir tutum sergiliyor kullanicilar 2012 de bekleyip görecegiz cift cekirdeklilerinide bakalim o zaman nesine ne eksik bulacaklar merak ediyorum
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Al PaC 7 yıl ErTuFx
marvel-55

proyuris

Oyun dışında(hepside değil) hiçbir program çift çekirdeğe ihtiyaç duymaz çünkü o kadar yoğun işlem hacmi yoktur buna rağmen işlemleri çift çekirdeğin yapacağı şekilde bölerseniz işlemin daha uzun sürede tamamlanmasına yol açmış olursunuz. Biz yazılım ekibimizle bunu defalarca test ettik. Kullanmayacağınız çift çekirdek daha fazla para daha kısa batarya süresi daha büyük boyutlu telefonlar demek! Nokia ve Microsoft bunun bilincinde. Yoksa dünyanın en büyük yazılım şirketi çift çekirdeği destekleyeceği bir mobile işletim sistemi üretemez mi?


Katiliyorum bu görüse, sadece cift cekirdek degil diye bu kadar yerden yere vurulmasi yersiz bence. nasil olsa bir diger üst modeli cikacaktir iphone de gelisim sürecine tek cekirdekle girip daha yeni 2011 de cift cekirdege gecmisken Nokia gibi kendi capinda yeni seyler yapmaya calisan bir firma icin bence cok aceleci bir tutum sergiliyor kullanicilar 2012 de bekleyip görecegiz cift cekirdeklilerinide bakalim o zaman nesine ne eksik bulacaklar merak ediyorum

Olay bu kadar yüzeysel değil. Her şey çift çekirdek olup olmaması değil. Temel olarak sistemin ne sunup sunamadığı. Şu WP li cihazlar günümüz piyasasındaki alternatiflerine göre ne sunuyor farklı olarak? Özellikle de taklit etmeye çalıştığı Apple ekosisteminin yanında. Apple aynı işi 800mhz de ki Cortex-A8 ile de gayet güzel yapıyordu. Beraberinde barındırdığı gpu su zaten güçlüydü. Ama ne yaptılar deneyimi bir adım öteye taşımak adına aynı serinin gelişmiş çift çekirdekli platformunu kullandılar ve piyasadaki telefonlar alternatifleri içindeki en güçlü gpu yu koydular. Çünkü iOS demek bol çeşit uygulama demek, kaliteli uygulama+oyun demek, nispeten akıcı bir arayüz demek. Ekran çözünürlükleri zaten iyiydi. Şu aşamada idare ettiler iPhone 5 çıkana kadar. Microsoft, WP için X-box oyunlarının mobil sürümlerinden bahsediyordu. Kaliteli oyun için iyi gpu-cpu kombinasyonu şart.

Yukarıda arkadaş "Kullanmayacağınız çift çekirdek daha fazla para daha kısa batarya süresi daha büyük boyutlu telefonlar demek!" İşin ironik tarafı tarafı, WP li cihazların tepe modellerinin hepsi büyük ve oldukça ağır. Ayrıca unutmayın ki teknoloji ilerliyoe ve üretim teknolojisi gelişiyor nm ler azalıyor. Daha ufak boyutlarda, daha az güç tüketen, daha verimli çalışan bileşenler, sistemler geliyor. Düz mantık gidildiği için ne kadar güçlü donanım o doğrultuda artan güç tüketimi diye düşünülüyor.

Wp ye baktığım zaman, "akıcı arayüz" - ki o da yazılarla boğulmuş, görsellik yoksunu bir tasarım- dışında bir şey göremiyorum. Sunduğu tarayıcı performansı çoğu muadil cihazla aynı. Ekran çöz. artık orta seviye cihazlarda yer alacak bir çöz. Rakipleri bir üst seviyeye çoktan geçtiler. Multimedia anlamında kullandığı eski tip donanımdan dolayı yine bir esprisi yok. Bunların yanında sistemin beraberinde getirdiği kısıtlamalar da cabası. Olay Nokia nın olayı değil, microsoft un olayı. Çünkü bütün WP li cihazlar neredeyse bire bir aynı. Bu yıl içinde yüksek ihtimal WP de çift çekirdek desteği alacak ve daha iyi donanıma sahip cihazların çıkması için altyapıyı oluşturacak. 2012 de diğer firmalar kendini uykuya almayacağı için gelecek olan yenilikler ve alternatiflerle mevcut sistemde yine eksiklik bulunur.

İşin bittiği nokta da şu, bu eski teknolojiyi, yaratamadığı farklılıklarla, rakiplerle benzer fiyatlardan satmaya çalışacak olması. Lumia dışarıda SII ile hemen hemen aynı fiyat ki burada sözde daha üst, firmanın tepe modeli olan 900 den bahsediyoruz.

Özetle demek istediğim şudur, şu aşamada WP nin bir esprisi yok. Daha alacağı yol var. WP 8 beklenmeli ve durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. Zaten asıl zirveyi, şayet yaparsa, Telefon+Tablet+PC kombinasyon ve senkronunu oturttuğu zaman yapacak.İşin arkasında Microsoft olduğu için beklenti büyük.
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nino4u 7 yıl
gidipte samsungun çıtı pıtı teline vereceqim parayla nokianın ölüsünü alırım kafam rahat olur kırılma derdim olmaz en azından
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highgen 7 yıl
geçin bunları yahu tek izlekmiş şuanki programlar arayüz özellikle oyunlar için güçlü donanım gerekir adamlar o kadar çift çekirdekli önümüzdeki aylarda 4 çekirdekli pltaformlara geçecekler bu kadar firma boşuna mı emek harcıyor daha gülü donanım hazırlmaya çalışıyor bi nokia mı akıllı yani diğer firmalar enayi mi o kadr arge yatırımı özellikle samsung exynos işlemcileri adamlar piyasaya öncülük ediyorlar nokia daha yeni yeni mağaradan çıkıyor yahu bırakın bu eski fan ayaklarını
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infom@n 7 yıl
Yorumlara bakıyorumda leş gibi Microsoft düşmanlığı kokuyor...
İşlemci WP7.5 için geçerliyse sorun yok, kiiiiii gayet akıcı çalışıyor.
Bu arada 3 yıldan bu yana teknik servis ve malzeme kalitesinden dolayı çok koyu bir Nokia DÜŞMANIYIM ve SE marka androidli bir telefonum var.
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simaros 7 yıl
DH Misafiri
uzun yıllardır windows mobile telefonları kullandım, memnunmuyum bazı yönlerden bilgisayarla eşdeğer işler yapabildiğim için evet. ama performans nasıl derseniz windows bu her zaman yavaş ve takılan bir sistem neden çünkü böyle nokia gibi amiral gemisi diye çıkarmış olduğu üründe bile donanımlar çok düşük bu yüzden windows mobile yenilgiye mahkum

herkes aynı hatada bu işletim sistemi wimdows mobile değil WİNDOWS PHONE baştan yapılmış bir işletim sistemi
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Al PaC 7 yıl
Adama sorarlar, madem öyle, niye piyasaya rakiplerinle eş zamanlı çift çekirdekli platform sundun?(HTC Sensation - SGS2 vb) Üstelik bunu Android gibi en optimize olmayan bir platformda yaptın. Yine buna rağmen, yaptığın platform, Gpu su daha iyi olmasına rağmen eski tip işlemci mimarisinden dolayı kendini gösteremedi. SII karşısında zayıf kaldı. Öyle veya böyle hissedilir bir fark yaratıyor.

Ölçeklenebiliyormuş.. Bunu zaten piyasadaki çoğu işlemci yapabiliyor.

Klasik firma açıklamaları, işine nasıl geliyorsa öyle çeviriyor. İşin komik tarafı, aynen diğer firmalarda olduğu gibi, yol haritası, kısa zaman içinde 2 ve 4 çekirdekli işlemci platformlarıyla dolu. Çift çekirdek çok gerekli veya şu anki yazılımlarla çok verimli çalışmayabilir ayrı konu. Piyasanın uygulama alternatifi ve kalitesiyle yönlendiği bir ortamda; daha kaliteli uygulamalar, oyunlar, video kaydı vb. şeyler için güncel ve güçlü donanım şart.
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DH Misafiri 7 yıl
teknoloji okurlarının sürekli yaptıgı bir hataya vurguda bulunmak istiyorum çiftçekirdek demek 2 kat daha hızlı anlamınıa kesinlikle gelmez. 1ghz normal bir işlemci ile 1 ghz dualcore işlemci arasında performans farki tabikide olur ama bu uhh aaa sisteme bak uçuyo dedirtecek kadar olmaz... bu işin birde teorik tarafı var
1-) 1 ghz 1mb cache bellek 800 mhz fsb normal cpu --- hızlıdır
2-) 1 ghz 2mb cache bellek 300 mhz fsb dual cpu --- yavaşdır
pazar stratejileri geregi günce teknoloji diye dual işlemci koyup performansı yerlerde sürünen telefonlarda ve bilgisayarlar var ama bilinçsiz kullanıcı aaa çift çekirdek idiye atlıyo .. bunlar önemli
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DH Misafiri 7 yıl
uzun yıllardır windows mobile telefonları kullandım, memnunmuyum bazı yönlerden bilgisayarla eşdeğer işler yapabildiğim için evet. ama performans nasıl derseniz windows bu her zaman yavaş ve takılan bir sistem neden çünkü böyle nokia gibi amiral gemisi diye çıkarmış olduğu üründe bile donanımlar çok düşük bu yüzden windows mobile yenilgiye mahkum
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Pascal.Nouma 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

uzun yıllardır windows mobile telefonları kullandım, memnunmuyum bazı yönlerden bilgisayarla eşdeğer işler yapabildiğim için evet. ama performans nasıl derseniz windows bu her zaman yavaş ve takılan bir sistem neden çünkü böyle nokia gibi amiral gemisi diye çıkarmış olduğu üründe bile donanımlar çok düşük bu yüzden windows mobile yenilgiye mahkum

phone 7 kullandın mı ?
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aziz77 7 yıl
danGerfuLL
Oyunlarda etkili olan GPUdur. O nedenle hizli islemci oyunu daha iyi/takilmadan oynatacak diye bir sey yok. Cift ya da daha fazla cekirdekli islemcinin kullanimini gerektirecek WP program oldugunu sanmiyorum ki 3 asagi 5 yukari tum WP cihazlar ayni donanim zaten.

gpu ile işlemci beraber çalışır.işlemciniz ne kadar iyise o kadar fps alırsınız.örnek xperia x8 600mhz işlemci adreona 200 gpu ile samsung galaxy ace 800 mhz işlemci aynı şekilde adreona 200 gpu.quatrant testlerinde ace 1000 üzeri alıyor,xperia x8 500 lerde.fps inanılmaz fark ediyor.kendim test ettim..
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danGerfuLL 7 yıl aziz77
aziz77
danGerfuLL
Oyunlarda etkili olan GPUdur. O nedenle hizli islemci oyunu daha iyi/takilmadan oynatacak diye bir sey yok. Cift ya da daha fazla cekirdekli islemcinin kullanimini gerektirecek WP program oldugunu sanmiyorum ki 3 asagi 5 yukari tum WP cihazlar ayni donanim zaten.

gpu ile işlemci beraber çalışır.işlemciniz ne kadar iyise o kadar fps alırsınız.örnek xperia x8 600mhz işlemci adreona 200 gpu ile samsung galaxy ace 800 mhz işlemci aynı şekilde adreona 200 gpu.quatrant testlerinde ace 1000 üzeri alıyor,xperia x8 500 lerde.fps inanılmaz fark ediyor.kendim test ettim..

Ben de P503 ile Gio'yu test ettim. İkisi de ayni oyunda ayni yerde takilmaya basladi.

Diger taraftan yazilim standart olmadigindan cihazlar arasindaki GPUya binen yuk ayni olmayabilir; arayuz vs..
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aziz77 7 yıl
Football Mania
aziz77 Qualcomm olaylara at gözlüğü ile bakıyor.tarayıcı olayı tamamen sallama.çift çekirdek bariz bir şekilde sayfaları daha hızlı açıyor.flash player resmen coşuyor.oyunlar uygulamalar cabası.bu olay masaüstü biligisayara ilk çıkan pentium dual core işlemcilere,zamanında ne gerek var tek çekirdek daha iyi zihniyetle aynı.RESMEN NOKİANIN AVUKATI gibi konuşmuş.yoksa tek çekirdekleri kime kakaklayacaklar...
tarayıcı olayı nerede sallama olmuş. ie9un donanım hızlandırması desteklediğini unutuyorsunuz galiba.

ie9 istediği kadar hızlı olsun istediği kadar donanım hızlandırsın,çift çekirdeğin yaptığını yapamaz.sayfalar daha hızlı açılıyor.flash player harika çalışıyor...
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