Qualcomm, Nokia Lumia 900'ün tek çekirdekli işlemcisi hakkında konuştu

Sektörün çift çekirdekli işlemciye sahip telefon beklediği Nokia, şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en iddialı telefon olan Lumia 900 modelinde de tek çekirdekli işlemci ile devam ediyor. Qualcomm tarafından geliştirilen 1.4GHz hızındaki Snapdragon APQ8055 işlemcisinin kullanıldığı telefon bu açıdan bazı eleştirilere maruz kalıyor olsa bile konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm, bu işlemcinin özelliklerine vurgu yaptı.

Lumia 900'deki APQ8055 işlemcisinin hem yüksek performans hem de yüksek verimlilik sunacak şekilde geliştirildiğine dikkat çeken Qualcomm'da, başkan yardımcısı Rob Chandkok, bu işlemcinin kendi mimarilerinin bir özelliği olarak geniş ölçekli olduğunu ve farklı uygulama ihtiyaçları için performans ve güç arasında ileri seviyede ölçeklenebilirlik sağladığını, bu seviye ölçeklenebilir olmayan işlemcilere karşı bu durumun kendileri adına önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Çift çekirdekli işlemci modellerine de sahip olan Qualcomm da Rob Chandkok, çift çekirdekli işlemcilerin iki kat daha fazla performans anlamına gelmediğini ve paralel çalışma yeteneği olan yazılımlarda çift çekirdek fark yaratıyor olsa bile günümüzdeki pek çok yazılımın tek izlekli işyükü yapısında olduğuna dikkat çekerek akıllı telefonlar için birden fazla çekirdeğe sahip işlemcilerin şu an çok fonskiyonel olmadığı yönünde bir açıklamada bulundu. Tabi Chandkok'un açıklamalarının arkasında Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3'üne gönderme de yok değil.

Çift çekirdekli işlemcilerle ilgili bu açıklamayı yapan Chandkok, Lumia 900'deki tek çekirdekli işlemcinin çoklu uygulama konusunda da oldukça yatkın olduğunu, örneğin kullanııclar internet tarayıcısında sayfa kaydırırken, buradaki iş yükünü CPU yerine GPU'nun üstlendiğini ifade etti. Chandkok, kendi platformlarındaki tüm işlem gücünü kullanma avantajına sahip olduklarını ve mümkün olan en verimlili algoritmaları programladıklarını ifade etti. Zayıf yazılım desteği dolayısıyla Qualcomm çift çekirdekli işlemcilerin avantajını yansıtan sınırlı kullanım alanı olduğuna vurgu yaparken diğer taraftan artan rekabet koşullarına karşı önümüzdeki ay içeriisnde çift çekirdekli 28nm işlemcilerini de duyurmaya hazırlanıyor.