Qualcomm, Apple'a iPhone 18'e kadar 5G modem tedarik edecek

ABD'li yarı iletken devi yeni sözleşme kapsamında Apple'a 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Snapdragon 5G modem sistemleri tedarik edecek. Yani iPhone 18'e kadar modemler Qualcomm'dan gelecek. Anlaşmanın mali detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 2019'da imzalanan bir önceki anlaşmaya benzer şart ve koşullarda olduğu belirtiliyor.
Apple, Qualcomm'un en büyük müşterisi
Önceki anlaşmanın süresi bu yıl doluyordu ve 12 Eylül'de tanıtılacak olan iPhone 15, Qualcomm'un modem çipine sahip son cihazlardan biri olacaktı. Ancak anlaşmanın uzatılması sayesinde Qualcomm, Apple'ın tedarik zincirindeki önemli pozisyonunu korumaya devam edecek.
Apple, Qualcomm'un en büyük müşterisi konumunda. Yarı iletken şirketi gelirinin yaklaşık dörtte birini Apple'dan sağlıyor. Bloomberg'e göre iki şirket arasındaki bu ilişki bir anlamda Qualcomm'un modemlerinin akıllı telefonlar için "en iyi seçenek" olduğu iddiasını güçlendirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.