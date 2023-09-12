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    Qualcomm, Apple'a iPhone 18'e kadar 5G modem tedarik edecek

    Qualcomm yaptığı basın açıklamasında Apple ile 2024, 2025 ve 2026 yıllarında piyasaya sürülecek iPhone'lar için Snapdragon 5G modem sistemleri tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
    Qualcomm, Apple'a iPhone 18'e kadar 5G modem tedarik edecek Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone'larda kullanılacak modem çiplerinin tedariği konusunda Qualcomm ile yaptığı anlaşmayı 2026 yılına kadar uzattı. Söz konusu hamle, Apple'ın kendi modem çiplerini üretme planlarının öngörülenden daha fazla zaman alacağını gösteriyor. Haberin yayılmasının ardından Qualcomm hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %8 yükseldi.

    ABD'li yarı iletken devi yeni sözleşme kapsamında Apple'a 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Snapdragon 5G modem sistemleri tedarik edecek. Yani iPhone 18'e kadar modemler Qualcomm'dan gelecek. Anlaşmanın mali detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 2019'da imzalanan bir önceki anlaşmaya benzer şart ve koşullarda olduğu belirtiliyor.

    Qualcomm, Apple'a iPhone 18'e kadar 5G modem tedarik edecek Tam Boyutta Gör

    Apple, Qualcomm'un en büyük müşterisi

    Önceki anlaşmanın süresi bu yıl doluyordu ve 12 Eylül'de tanıtılacak olan iPhone 15, Qualcomm'un modem çipine sahip son cihazlardan biri olacaktı. Ancak anlaşmanın uzatılması sayesinde Qualcomm, Apple'ın tedarik zincirindeki önemli pozisyonunu korumaya devam edecek.

    Apple, Qualcomm'un en büyük müşterisi konumunda. Yarı iletken şirketi gelirinin yaklaşık dörtte birini Apple'dan sağlıyor. Bloomberg'e göre iki şirket arasındaki bu ilişki bir anlamda Qualcomm'un modemlerinin akıllı telefonlar için "en iyi seçenek" olduğu iddiasını güçlendirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 12 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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