Qualcomm, Apple'a iPhone 18'e kadar 5G modem tedarik edecek

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone'larda kullanılacak modem çiplerinin tedariği konusunda Qualcomm ile yaptığı anlaşmayı 2026 yılına kadar uzattı. Söz konusu hamle, Apple'ın kendi modem çiplerini üretme planlarının öngörülenden daha fazla zaman alacağını gösteriyor. Haberin yayılmasının ardından Qualcomm hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %8 yükseldi.

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ABD'li yarı iletken devi yeni sözleşme kapsamında Apple'a 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Snapdragon 5G modem sistemleri tedarik edecek. Yani iPhone 18'e kadar modemler Qualcomm'dan gelecek. Anlaşmanın mali detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 2019'da imzalanan bir önceki anlaşmaya benzer şart ve koşullarda olduğu belirtiliyor.

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Apple, Qualcomm'un en büyük müşterisi

Önceki anlaşmanın süresi bu yıl doluyordu ve 12 Eylül'de tanıtılacak olan iPhone 15, Qualcomm'un modem çipine sahip son cihazlardan biri olacaktı. Ancak anlaşmanın uzatılması sayesinde Qualcomm, Apple'ın tedarik zincirindeki önemli pozisyonunu korumaya devam edecek.

Apple, Qualcomm'un en büyük müşterisi konumunda. Yarı iletken şirketi gelirinin yaklaşık dörtte birini Apple'dan sağlıyor. Bloomberg'e göre iki şirket arasındaki bu ilişki bir anlamda Qualcomm'un modemlerinin akıllı telefonlar için "en iyi seçenek" olduğu iddiasını güçlendirdi.

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