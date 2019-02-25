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Qualcomm Quick Charge artık kablosuz

Yıllardır kablolu tarafta geliştirilen Quick Charge teknolojisi artık kablosuz alana da adım atıyor. MWC 2019 fuarında firma ilk kablosuz hızlı şarj örneklerini sergiledi.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hızlı şarj konusunda Qualcomm’un önemli bir yatırımı ve sonucunda da hakimiyeti var. Oppo VOOC, Huawei Super Charge gibi teknolojiler Qualcomm’un oldukça önünde ancak yaygın Snapdragon kullanımı sayesinde Qualcomm da önemli bir hakimiyet elde etmiş durumda.

Kablosuz Quick Charge

Ne varki Qualcomm bugüne kadar kablolu tarafta hızlı şarj teknolojileri geliştirdi ve kablosuz tarafta sessiz kaldı. Samsung, Huawei gibi firmalar kendi çözümlerini kullanıyor ve bu konuda üreticilerin ilgisi artmaya başladı. Qualcomm’dan da hamle geldi.

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MWC 2019 fuarında firma Quick Charge markasının artık kablosuz şarj teknolojisini de kapsayacağı açıklandı. Bununla birlikte sadece hızlı şarj değil akımın kontrol edilmesi ve ısınmanın önüne geçilmesi şeklinde güvenlik parametreleri de var. Qualcomm büyük standartlardan olan Qi ile uyumlu çalışmayı tercih etmiş.

Kablosuz Quick Charge teknolojisi elbette Snapdragon yongalarına uyumlu ancak dediğimiz gibi Qi standardı ile de uyumlu olduğu için her ikisini barındıran farklı adaptör ve mobil cihazlarda da kullanılabilecek. Kablosuz Quick Charge teknolojisinin ilk ürünü Xiaomi Mi 9 ile tanıtılan 20W kablosuz şarj matı oldu. Yakın dönemde daha fazla ürün piyasaya çıkacak.

 

https://www.engadget.com/2019/02/25/qualcomm-quick-charge-wireless-power/ Yorum Yaz
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gecmisten gelen muallim 2 ay
Kablosuz şarj teknolojik gelişme diye sunmalari tamamen pazar stratejisi kablosuz diyoruz ama temas olmadan şarj olmuyor teknoloji bu kadar ileri düzeydeyken temassız şarj tekniği olmaması büyük kayıp
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scorpion20 2 ay gecmisten gelen muallim
adı üstünde kablo olmadan=kablosuz dediğiniz gibi temas olmayan demiyorlar çünkü daha temassızı çıkaran yok, bazı engeller var sanki o teknoloji için daha deneme aşaması
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Fx_57,5 2 ay
hız yerine mesafeyi uzatmaya çalışsalar.en azından 1 1,5 metreden şarj olabilse kullanışlı olacak. telefonu ele alınca şarj gidiyor
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smart1978 2 ay
Mantikli guzelmis. Gec kalmislardi .
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