Qualcomm Quick Charge artık kablosuz

Hızlı şarj konusunda Qualcomm’un önemli bir yatırımı ve sonucunda da hakimiyeti var. Oppo VOOC, Huawei Super Charge gibi teknolojiler Qualcomm’un oldukça önünde ancak yaygın Snapdragon kullanımı sayesinde Qualcomm da önemli bir hakimiyet elde etmiş durumda.

Kablosuz Quick Charge

Ne varki Qualcomm bugüne kadar kablolu tarafta hızlı şarj teknolojileri geliştirdi ve kablosuz tarafta sessiz kaldı. Samsung, Huawei gibi firmalar kendi çözümlerini kullanıyor ve bu konuda üreticilerin ilgisi artmaya başladı. Qualcomm’dan da hamle geldi.

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MWC 2019 fuarında firma Quick Charge markasının artık kablosuz şarj teknolojisini de kapsayacağı açıklandı. Bununla birlikte sadece hızlı şarj değil akımın kontrol edilmesi ve ısınmanın önüne geçilmesi şeklinde güvenlik parametreleri de var. Qualcomm büyük standartlardan olan Qi ile uyumlu çalışmayı tercih etmiş.

Kablosuz Quick Charge teknolojisi elbette Snapdragon yongalarına uyumlu ancak dediğimiz gibi Qi standardı ile de uyumlu olduğu için her ikisini barındıran farklı adaptör ve mobil cihazlarda da kullanılabilecek. Kablosuz Quick Charge teknolojisinin ilk ürünü Xiaomi Mi 9 ile tanıtılan 20W kablosuz şarj matı oldu. Yakın dönemde daha fazla ürün piyasaya çıkacak.