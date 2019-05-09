Asus’tan kompakt oyuncu faresi

Oyuncu fareleri genelde pek çok fonksiyonu bünyesinde barındırdığı için haliyle boyutları da geleneksel farelere göre büyük oluyor. Hem kompakt hem de oyuncuya yönelik fare arayanlar için farklı alternatifler mevcut.

Asus ROG Strix Carry özellikleri

Asus tarafından duyurulan ROG Strix Carry oyuncu faresi kompakt tasarımın yanında hem günlük kullanım hem de oyunlar için optimize edilmiş performansı ile dikkat çekiyor. Ayrıca uzun kullanım sürelerine de imza atıyor.

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Asus ROG Strix Carry oyuncu faresi 72gr ağırlığında. 2 adet AA batarya ile ağırlık 112gr seviyesine çıkıyor. 101 mm x 62 mm x 36 mm ölçülerine sahip olan fare sağ el için tasarlanmış. Sağ baş parmağın hemen altında programlanabilir iki fonksiyon tuşu yer alıyor.

Farenin sol ve sağ tuşları ise Omron anahtarlarını kullanıyor ve soketli yapıda geliştirilmiş. Böylece oyuncular kendi isteklerine göre anahtarları değiştirebilecekler. Ayrıca şık bir taşıma kılıfı da sunuluyor.

Farenin optik sensörü 7200dpi hassasiyet seviyesine sahip. Kullanım esnasında hassasiyet seviyesi ayarlanabiliyor. Bağlantı tarafında oyun için 2.4 GHz RF teknolojisi mevcut ve 300 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Günlük kullanım için Bluetooth bağlantısı tercih edilmiş ve 465 saate kadar kullanım sunuluyor. Asus ROG Strix Carry için henüz bir fiyat açıklanmadı.