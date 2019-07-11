Kim Nerede? 180 Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek 78 General Mobile GM 9 Pro ve GM 8 için Android Q Beta yolda! [Güncellendi] 77 ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak"
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre teknoloji şirketi Qualcomm, akıllı saat modellerinde kullanılacak olan çok güçlü bir işlemci üzerinde çalışıyor. Peki bu işlemcinin farkı ne olacak?
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
245
17
2
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor
Her ne kadar Qualcomm şirketinin Snapdragon Wear 3100 platformu şimdiye kadar pek çok akıllı saat modelinde görülmemiş olsa da, şirketin daha güçlü bir işlemci üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Gelen haberler, geliştirilen yeni çipin uzun kullanım süresi ve düşük pil kullanımı sunacağı yönünde.

Performansı önemli ölçüde arttıracak

Snapdragon Wear 3100, 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen 32 bitlik bir platformdu. WinFuture'a göre Qualcomm'un Wear OS cihazları için geliştirdiği yeni yonga seti, 12nm Cortex A53 CPU çekirdeği ile 64 bit desteğine sahip olacak. Raporda yeni çipin Snapdragon Wear 429 veya Wear 2700 olarak adlandırılabileceğine de yer verilmiş. Bu yeni platformun Wear OS cihazların performansını önemli ölçüde arttıracağı da ifade ediliyor.
Yayınlanan haber, Qualcomm'un Wear 429 olarak adlandırılması muhtemel olan yonga seti için mevcut test platformlarını, 1 GB LPDDR3 RAM ve 8 GB eMMC depolama olarak belirlediği yönünde. Çipin, Snapdragon 429 platformunun geliştirilmiş versiyonu olacağı söyleniyor. Bu platform son zamanlarda bazı orta segment Android akıllı telefon ve tabletlerde kullanışmıştı. Qualcomm'un konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

https://winfuture.de/news,109972.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1ses1 34 dk.
Pil ömrünü olumlu yönde faydası olur ama pil teknolojisi gelişmeden her gün bilemedin 2 günde bir şarj etmeye devam. Bitin özellikler açıkken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 36 dk.
Sonunda!... Hatta 7nm li olmalilar ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 24 dk. Sensör veya güce ihtiyaç duymadan görüntü tanıyabilen akıllı cam geliştirildi 55 dk. ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak" 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor Sonraki Facebook, Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR versiyonları için anlaşma imzaladı 2 sa. 2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek 2 sa. Türkiye’de elektrik üretiminde yerli kaynakların payı %66’yı geçti 3 sa. Amazon Alexa dünyada ilk kez sağlık önerileri sunacak 3 sa. Samsung Gear S3 güncellemesi yayınlandı 4 sa. Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek 4 sa. Bentley'in geleceğini gösteren elektrikli ve otonom konsept: EXP 100 GT 5 sa. MediaTek yapay zekâ ürünleri için yeni bir yonga seti duyurdu 5 sa. Fotoğrafları çıplak hale getiren DeepNude uygulaması GitHub'da yasaklandı 6 sa. Tinder Lite uygulaması önümüzdeki hafta yayınlanıyor 16 sa. Mars’a gidecek astronotlar, ihtiyaç halinde 3 boyutlu yazıcı ile kemik ve deri basabilecek 16 sa. Samsung Galaxy Note 10 resmi basın görselleri ile karşınızda 16 sa. Galaxy A80 ülkemizde satışa sunuldu 17 sa. Önümüzdeki 5 yıl içinde küresel rüzgâr enerjisi kapasitesinin %60 oranında artması bekleniyor 17 sa. Sony Xperia 2'nin tasarımı ortaya çıktı 18 sa. Super Mario Maker 2 oyununda kısa sürede 2 milyon seviye üretildi 18 sa. General Mobile GM 9 Pro ve GM 8 için Android Q Beta yolda! [Güncellendi] 19 sa. Tesla, Model S ve Model X'i yenilemeyi düşünmüyor 19 sa. HongMeng işletim sistemi Android hakimiyetine zarar verebilir 20 sa. Dünyanın en hızlı zırhlı aracı ile tanışın: Audi RS7 Sportback Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xiaomi yeni akıllı telefonlarında kullanacağı periskop kameran...
DonanımHaber
Terminator'ün Hiç Piyasaya Çıkmamış NES Oyunundan 30 Yıllık Vi...
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel araç aldık süremiyorum
DH Forum
NBA 2K20'den İlk Görüntüler ve 2K19 Karşılaştırması Geldi
Bölüm Sonu Canavarı
Onurlu Olsanız Fuhuş Yaparsınız
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim