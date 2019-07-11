Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor

Her ne kadar Qualcomm şirketinin Snapdragon Wear 3100 platformu şimdiye kadar pek çok akıllı saat modelinde görülmemiş olsa da, şirketin daha güçlü bir işlemci üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Gelen haberler, geliştirilen yeni çipin uzun kullanım süresi ve düşük pil kullanımı sunacağı yönünde.

Performansı önemli ölçüde arttıracak

Snapdragon Wear 3100, 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen 32 bitlik bir platformdu. WinFuture'a göre Qualcomm'un Wear OS cihazları için geliştirdiği yeni yonga seti, 12nm Cortex A53 CPU çekirdeği ile 64 bit desteğine sahip olacak. Raporda yeni çipin Snapdragon Wear 429 veya Wear 2700 olarak adlandırılabileceğine de yer verilmiş. Bu yeni platformun Wear OS cihazların performansını önemli ölçüde arttıracağı da ifade ediliyor.

https://winfuture.de/news,109972.html

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Yayınlanan haber, Qualcomm'un Wear 429 olarak adlandırılması muhtemel olan yonga seti için mevcutvedepolama olarak belirlediği yönünde. Çipin,platformunun geliştirilmiş versiyonu olacağı söyleniyor. Bu platform son zamanlarda bazı orta segmentakıllı telefon ve tabletlerde kullanışmıştı. Qualcomm'un konuyla ilgili olarak henüzyapmadığını da belirtelim.