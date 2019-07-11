Fotoğrafları çıplak hale getiren DeepNude uygulaması GitHub'da yasaklandı

Yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı depolama servisi sunan GitHub, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak istenilen herhangi bir kişinin fotoğrafını çıplak hale getiren DeepNude isimli uygulamanın kodlarının platform üzerinden paylaşılmasını yasakladı.

Tehlike büyük

Konuyla ilgili açıklama yapan GitHub, DeepNude projesinin kodlarının cinsellik ve müstehcenlik konularındaki kurallarını ihlal ettiğini ve geliştiricinin kaynak kodlarını platformdan kaldırdığını duyurdu. Kısa bir süre GitHub'da yer alan uygulama kodları, kötüye kullanım doğuracağı nedeniyle de yasaklanmış durumda.

https://www.theverge.com/2019/7/9/20687902/github-bans-deepnude-deepfakes-ai-nudity-app-copies

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Bu tür görsellergibi yazılımlarla da hazırlanabiliyor fakat DeepNude uygulamasının farkı, bu gibi yazılımlarla ilgisi olmayanların bile istedikleri kişininçıplak bir fotoğrafını hazırlayabiliyor olmaları. Bu da tehlikenin boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor. Elbette uygulamanın tamamen internet üzerinden silinmesiancak GitHub'ın bu kararı ile bir nebze de olsaolmaktan çıktığını söylemek mümkün. Ayrıca başkalarının da bu kaynak kodlarını kullanarakbir uygulama yapmasının önüne de engel koyulmuş dolu.