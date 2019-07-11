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Fotoğrafları çıplak hale getiren DeepNude uygulaması GitHub'da yasaklandı

GitHub yapay zeka teknolojisi kullanılarak istenilen bir kişinin fotoğrafının çıplak hale getirilebildiği DeepNude uygulamasının kodlarını yasakladı. İşte konunun detayları.
5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
3,3b
23
22
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı depolama servisi sunan GitHub, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak istenilen herhangi bir kişinin fotoğrafını çıplak hale getiren DeepNude isimli uygulamanın kodlarının platform üzerinden paylaşılmasını yasakladı.

Tehlike büyük

Konuyla ilgili açıklama yapan GitHub, DeepNude projesinin kodlarının cinsellik ve müstehcenlik konularındaki kurallarını ihlal ettiğini ve geliştiricinin kaynak kodlarını platformdan kaldırdığını duyurdu. Kısa bir süre GitHub'da yer alan uygulama kodları, kötüye kullanım doğuracağı nedeniyle de yasaklanmış durumda.
Bu tür görseller Photoshop gibi yazılımlarla da hazırlanabiliyor fakat DeepNude uygulamasının farkı, bu gibi yazılımlarla ilgisi olmayanların bile istedikleri kişinin tek tıklamayla çıplak bir fotoğrafını hazırlayabiliyor olmaları. Bu da tehlikenin boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor. Elbette uygulamanın tamamen internet üzerinden silinmesi mümkün değil ancak GitHub'ın bu kararı ile bir nebze de olsa erişilebilir olmaktan çıktığını söylemek mümkün. Ayrıca başkalarının da bu kaynak kodlarını kullanarak aynı modelde bir uygulama yapmasının önüne de engel koyulmuş dolu.

https://www.theverge.com/2019/7/9/20687902/github-bans-deepnude-deepfakes-ai-nudity-app-copies Yorum Yaz
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JuliusStrasser 3 sa. en beğenilen
Hepde geç söylüyorsun DH :/
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NapoIeon Bonaparte 4 sa.
Hemen indiriyorum bakıyorum çalışıyormu ona göre kullanmam bidaha
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huseyinadukeeee 2 sa.
Allahım inanmıyorum millet bir de sevinmiş, gün gelir de abazanın teki karınızın kızınızın üzerinde bunu yapıp paylaştığında ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum
Allahım inanmıyorum millet bir de sevinmiş, gün gelir de abazanın teki karınızın kızınızın üzerinde bunu yapıp paylaştığında ne yapacaksınız acaba çok merak ed...
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RevengeRain 1 sa.
İleride bu programdan çok daha gelişmiş KAÇAK bir uygulama çıkar.
O yaygınlaşırsa büyük bir sosyal felakete sebep olur.
Milyonlarca kişinin ÇIPLAK hali internette! Fotoğrafı olan kişiyi bir tıkla ÇIPLAK yapabiliyorsunuz.
Büyük kaos!
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***Respect*** 1 sa.
Deepfake ve türevleri ileriki yıllarda ciddi sorunlara sebep olacaktır.
Bundan 5 sene sonra sanal ortamda neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt etmemiz imkansız hale gelebilir.

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huseyinadukeeee 2 sa.
Allahım inanmıyorum millet bir de sevinmiş, gün gelir de abazanın teki karınızın kızınızın üzerinde bunu yapıp paylaştığında ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum
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darlydix0n 1 sa. huseyinadukeeee
Önüne geçemiyorsun teknolojinin hocam bununda bir çözümü bulunur sahtenin ayrımı hakkında
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wwide1543 2 sa.
Kanı kaynayan dh üyelerimiz için üzücü bir haber
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KaleyDeskop 2 sa.
bilmeyen bin kişi çıkmış teşekkürler dh :)
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Pizza Steve 3 sa.
Deepfake diye bir şey var. İnsanların suratını porno filmlerdeki insanların suratıyla değiştiriyorlar. Video işlemek çok daha zor ve bunu yapabiliyorlarken fotoğrafı işlemeleri çok daha kolaydır. Yakında yayılır bu da.
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JuliusStrasser 3 sa. en beğenilen
Hepde geç söylüyorsun DH :/
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MS4343 4 sa.
Iyi de vucut birebir gercekten o sahsa ait olmuyor ki....Bu da Deepfake olayi gibi
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iamburak 4 sa.
Daha önce niye haberimiz olmadı bundan
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NapoIeon Bonaparte 4 sa.
Hemen indiriyorum bakıyorum çalışıyormu ona göre kullanmam bidaha
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Dethagorf 2 sa. NapoIeon Bonaparte
Çalışıyor mu?
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deepnude, github ve
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