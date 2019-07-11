Fotoğrafları çıplak hale getiren DeepNude uygulaması GitHub'da yasaklandı

Teknoloji Editörü
Yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı depolama servisi sunan GitHub, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak istenilen herhangi bir kişinin fotoğrafını çıplak hale getiren DeepNude isimli uygulamanın kodlarının platform üzerinden paylaşılmasını yasakladı.
Tehlike büyük
Konuyla ilgili açıklama yapan GitHub, DeepNude projesinin kodlarının cinsellik ve müstehcenlik konularındaki kurallarını ihlal ettiğini ve geliştiricinin kaynak kodlarını platformdan kaldırdığını duyurdu. Kısa bir süre GitHub'da yer alan uygulama kodları, kötüye kullanım doğuracağı nedeniyle de yasaklanmış durumda.Bu tür görseller Photoshop gibi yazılımlarla da hazırlanabiliyor fakat DeepNude uygulamasının farkı, bu gibi yazılımlarla ilgisi olmayanların bile istedikleri kişinin tek tıklamayla çıplak bir fotoğrafını hazırlayabiliyor olmaları. Bu da tehlikenin boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor. Elbette uygulamanın tamamen internet üzerinden silinmesi mümkün değil ancak GitHub'ın bu kararı ile bir nebze de olsa erişilebilir olmaktan çıktığını söylemek mümkün. Ayrıca başkalarının da bu kaynak kodlarını kullanarak aynı modelde bir uygulama yapmasının önüne de engel koyulmuş dolu.
https://www.theverge.com/2019/7/9/20687902/github-bans-deepnude-deepfakes-ai-nudity-app-copies Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O yaygınlaşırsa büyük bir sosyal felakete sebep olur.
Milyonlarca kişinin ÇIPLAK hali internette! Fotoğrafı olan kişiyi bir tıkla ÇIPLAK yapabiliyorsunuz.
Büyük kaos!
Bundan 5 sene sonra sanal ortamda neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt etmemiz imkansız hale gelebilir.
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