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Qualcomm arttırılmış gerçeklik pazarına havlu attı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Qualcomm arttırılmış gerçeklik pazarına havlu attı


Arttırılmış gerçeklik dediğimizde şüphesiz ilk akla gelen şirket Microsoft. Hololens ile birlikte pazara yön veren şirketi Qualcomm gibi bazı büyük üreticiler de takip ediyordu. Ancak Qualcomm erken havlu atarak arttırılmış gerçeklik projesi Vuforia'yı nesnelerin interneti (IoT) konusunda çalışmalar yapan ABD merkezli PTC'ye sattı. 

Yaklaşık 5 yıldır geliştirme sürecinde olan Vuforia daha önce Susam sokağı arttırılmış gerçeklik uygulaması ve BMW Mini modelleri gibi önemli projelerde de yer almıştı. Satın alma bedeli saklı tutulurken alan şirketin de teknolojiyi ne amaçla kullanacağı şimdilik bilinmiyor. Satın almanın geliştirme ekosistemini de içeriyor olması projenin aynen devam edeceğine bir işaret ancak PTC arttırılmış gerçeklik teknolojisindeki altyapıyı IoT ürünlerinde kullanmayı da tercih edebilir.
http://www.engadget.com/2015/10/12/qualcomm-selling-vuforia-augmented-reality-business/ Yorum Yaz
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Delikli Nane 4 yıl en beğenilen
IoT, VR iyidir hojdur ama benana
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slapert 4 yıl
Pazarında havlu attı olacak.
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curry_30 4 yıl
Havlu atmak nedir ya! Biraz düzgün kullanın Türkçeyi
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Okisht 4 yıl curry_30
Havlu Atmak : "başarısızlığını kabul edip mücadeleyi bırakmak, pes etmek"

tdk.gov.tr/...
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V4LKyR 4 yıl
Kualkom şu işlemcilerini bi düzelteydi iyiydi.
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istanbulbirbaska 4 yıl
Havlu atmak pes etmek anlamına gelir. Haberle ne ilgisi var : ))
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Okisht 4 yıl istanbulbirbaska
Şirket zaten bu pazardaki ürününü başka birisine satarak pes etmemiş mi?
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kadirirdem 4 yıl
Havlu atti nedir :D...
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Delikli Nane 4 yıl en beğenilen
IoT, VR iyidir hojdur ama benana
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