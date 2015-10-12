Qualcomm arttırılmış gerçeklik pazarına havlu attı

http://www.engadget.com/2015/10/12/qualcomm-selling-vuforia-augmented-reality-business/

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Arttırılmış gerçeklik dediğimizde şüphesiz ilk akla gelen şirket Microsoft. Hololens ile birlikte pazara yön veren şirketi Qualcomm gibi bazı büyük üreticiler de takip ediyordu. Ancak Qualcomm erken havlu atarak arttırılmış gerçeklik projesi Vuforia'yı nesnelerin interneti (IoT) konusunda çalışmalar yapan ABD merkezli PTC'ye sattı.Yaklaşık 5 yıldır geliştirme sürecinde olan Vuforia daha önce Susam sokağı arttırılmış gerçeklik uygulaması ve BMW Mini modelleri gibi önemli projelerde de yer almıştı. Satın alma bedeli saklı tutulurken alan şirketin de teknolojiyi ne amaçla kullanacağı şimdilik bilinmiyor. Satın almanın geliştirme ekosistemini de içeriyor olması projenin aynen devam edeceğine bir işaret ancak PTC arttırılmış gerçeklik teknolojisindeki altyapıyı IoT ürünlerinde kullanmayı da tercih edebilir.