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Qualcomm'un yol haritası sızdırıldı; Dört çekirdekli ilk mobil işlemci 2013'te

7 yıl
15,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet, sistem üreticileri kadar yarıiletken firmaları arasındaki yarışı da kızıştırmış durumda. Tegra 2 platformuyla Nvidia'nın önemli bir başarıya imza attığı pazarda, iddialı isimlerden biri olan Qualcomm'un önümüzdeki iki yılı kapsayan işlemci yol haritası sızdırıldı. Fabrikasız yarıiletken üreticileri listesinin zirvesinde yer alan şirket, Snapdragon işlemci ailesi için önemli yenilikler planlıyor.

Qualcomm bu yılın sonuna doğru 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı mobil işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Krait kod adını taşıyan ve Scorpion tasarımına kıyasla mimari açıdan önemli güncellemelerle geleceği ve bu sayede performans çıtasını yükseltecek olan yeni nesil çekirdek tasarımı, 28nm üretim teknolojisiyle aynı zamanda firmanın enerji verimliliğindeki iddiasını da önemli katkılar yapacak gibi görünüyor.
Yıl sonuna doğru pazara sunulması beklenen yeni işlemcilerden 8260A kodlu model HSPA+, 8270 kodlu model HSPA ve 8960 kodlu model ise LTE uyumlu iletişim yongasına sahip olacak. 1.5GHz ile 1.7GHz arasında çalışacak olan çift çekirdekli işlemcilerde 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek olacak ve entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal formunad 500MHz LPDDR2 bellek kullanımına olanak tanınacak.

Üst seviye telefonlar için hazırlanan bu işlemcilerde, entegre grafik birimi olaraksa yine Qualcomm tarafından geliştirilen Adreno GPU ailesinin yeni üyelerinden biri olan ve saniyede 125 milyon üçgen çizebilen ünite (Adreno 225) kullanılacak. 2012'nin 3. çeyreğinde ise seriye 1.0-1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli 8230 (HSPA+) ve 8930 (LTE) işlemcileri eklenecek ve bu işlemcilerde tek kanal 533MHz LPDDR2 bellek desteği sunulacak.

8230 ve 8930 işlemcileri, Qualcomm'un Adreno 300 serisi GPU kullanmaya başlayacağı ilk seri olacak. DirectX 9 Shader Model 3 desteği sunan ve saniyede 80 milyon üçgen çizebilme yeteneğine sahip olan Adreno 305 GPU'su, yeni işlemcilerin bir parçası olarak sunulacak. Nvidia'nın Ağustos-Eylül döneminde lanse etmeyi planladığı 4 çekirdekli Tegra 3 platformunun aksine Qualcomm bu konuda pekte aceleci olmadığı görülüyor.
Gün ışığına çıkan resmi yol haritasına göre Qualcomm'un dört çekirdekli ilk işlemcisi 2013'te pazara giriş yapacak. 8974 kod adını taşıyan işlemcide dört adet Krait çekirdeği olacak ve 2.0-2.5GHz hızında çalışacak. 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellekle gelecek olan işlemcide aynı zamanda 800MHz'e kadar çift kanal LPDDR3 bellek desteği ve 225 milyon/saniye üçgen çizebilen Adreno 320 grafik birimi de olacak.

Tüm bu bilgilere ek olarak Qualcomm hakkında önemli bir detaya değinmekte fayda var. ARM tabanlı yongada sistem platformu sunan diğer firmalardan  farklı olarak Qualcomm, lisansladığı işlemci mimarisi üzerine kendi geliştirdiği teknoloji ve güncellemelerle yola devam ediyor. Kısacası Qualcomm'u, Intel'den lisansladığı x86 mimarisi üzerine kendi işlemcilerini geliştiren AMD'ye benzetebilmek te mümkün. 

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ilkerinanç 6 yıl
4 çekirdekli ilk model 2013 de mi çıkacakmış?2011 de yapılmış bir öngörü ama çok geride kalmış sanki.
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DH Misafiri 6 yıl
Şu haberi okuyunca Erdi beyin ne kadar kapsamlı ve ileriyi görebilen haberler yaptığını tekrar hatırladım. Artık anasayfa haberleri yabancı sitelerden kopyala yapıştır olan detaysız ve araştırılmadan verilen haberlerden oluşmaya başladı. Anasayfa haberlerine Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in tekrardan el atmaya başlaması gerekiyor.
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napolyon94 7 yıl
ohaaaaa adreno 320 benim 9400 gt den daha guclu :@ yanliz pvrsgx 540 90 milyon ucgen cizebiliyor ki gs1 de bu var adreno 225 pekte guclu gelmedi birde sayin fx57 adreno ve power vr mobil gpu larinin kiyaslandigi bir video yapabilirmisiniz zira cpu lari tanidigimiz kadar mobil gpulari tanimiyoruz :)
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H@B!B 7 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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2 Yanıt Yanıtla +3
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napolyon94 6 yıl napolyon94
napolyon94
ohaaaaa adreno 320 benim 9400 gt den daha guclu :@ yanliz pvrsgx 540 90 milyon ucgen cizebiliyor ki gs1 de bu var adreno 225 pekte guclu gelmedi birde sayin fx57 adreno ve power vr mobil gpu larinin kiyaslandigi bir video yapabilirmisiniz zira cpu lari tanidigimiz kadar mobil gpulari tanimiyoruz :)



Duygulandım lan, o zamanlar daha meraklıymışım
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Creativeflo 7 yıl
hadi bakalım çok iyi
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