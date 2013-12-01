Quechua ve Archos'tan zorlu koşullara dayanıklı Quechua Phone





Dağcı giysileri ve ekipmanları ile bilinen Quechua, Fransız mobil cihaz üreticisi Archos ile işbirliği yaparak zorlu koşullara dayanıklı bir akıllı telefon modeli hazırladı.





Son dönemde tüketici ilgisinin daha çok arttığı dayanıklı akıllı telefon trendine katılan Quechua Phone adlı cihaz, orta seviye segmente de bu ayrıcalığı getirme amacını taşıyor.





5 inçlik bir ekrana sahip cihazda nasıl bir çözünürlüğe yer verildiği açıklanmazken, Qualcomm imzasını taşıyan 1.2GHz saat hızında 4 çekirdekli bir işlemci cihaza gücünü veriyor.





Modelin dayanıklıık sertifikası ise IP54 olarak verilmiş. Bu sertifika cihazın su sıçramasına ve toza belirli bir oranda maruz kalmasına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.





Bunun dışında 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 3500mAh batarya, sağlamlaştırılmış kasa yapısı şeklinde diğer özellikleri mevcut. Quechua Phone modelinin satış fiyatı 230 Avro seviyesinde olacak. Satış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/12/quechua-and-archos-unveils-rugged-smartphone/?utm_source=mobilerepublic