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Quechua ve Archos'tan zorlu koşullara dayanıklı Quechua Phone

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Quechua ve Archos'tan zorlu koşullara dayanıklı Quechua Phone

Dağcı giysileri ve ekipmanları ile bilinen Quechua, Fransız mobil cihaz üreticisi Archos ile işbirliği yaparak zorlu koşullara dayanıklı bir akıllı telefon modeli hazırladı.

Son dönemde tüketici ilgisinin daha çok arttığı dayanıklı akıllı telefon trendine katılan Quechua Phone adlı cihaz, orta seviye segmente de bu ayrıcalığı getirme amacını taşıyor.

5 inçlik bir ekrana sahip cihazda nasıl bir çözünürlüğe yer verildiği açıklanmazken, Qualcomm imzasını taşıyan 1.2GHz saat hızında 4 çekirdekli bir işlemci cihaza gücünü veriyor. 

Modelin dayanıklıık sertifikası ise IP54 olarak verilmiş. Bu sertifika cihazın su sıçramasına ve toza belirli bir oranda maruz kalmasına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. 

Bunun dışında 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 3500mAh batarya, sağlamlaştırılmış kasa yapısı şeklinde diğer özellikleri mevcut. Quechua Phone modelinin satış fiyatı 230 Avro seviyesinde olacak. Satış tarihi ise şimdilik bilinmiyor. 

http://www.ubergizmo.com/2013/12/quechua-and-archos-unveils-rugged-smartphone/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 6 yıl
Outdoor takılanlar için biçilmiş kaftan
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General. 6 yıl
3500mAh batarya? demekki isteyince oluyormuş
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canber_k 6 yıl General.
web101
3500mAh batarya? demekki isteyince oluyormuş


+3500
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seven44 6 yıl
3500 mAh batarya muhteşem
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aspirin_00 6 yıl
telefon nokia c3 serisine benziyr
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Boyutuna göre pilide çok iyi eğer 3500 mah ise eğer öyle birşey varsa tebrik etmek lazım firmayı.
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efe7182 6 yıl
Quechua calisaniyim,telefon cikardigimizi burdan ogreniyorum..
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Puzzles 6 yıl efe7182
efe7182

Quechua calisaniyim,telefon cikardigimizi burdan ogreniyorum..

Objektif olarak bakarsan , çantaları nasıl kaliteli mi sence dostum ? Yakın zamanda dağcı çantası alacağımda
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musa_unsal2005 6 yıl
Ekran 720 p Olursa süper bir telefon olmuş denebilir.
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What a Goal 6 yıl
Çözünürlük en kötü ihtimal 540x960 olsa yine alınır yine alınır fiyat göz önüne alınınca kapışılır hemde.
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warrock61 6 yıl
3500mAh batarya ?
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