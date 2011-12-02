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RFID teknolojisinin mucidi Charles Walton hayatını kaybetti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Nesneleri radyo dalgaları ile tanımak anlamına gelen Radio Frequency Identification - RFID teknolojisi neredeyse 40 yıldır geniş bir alanda kullanılıyor. Bu teknolojiyi patentleyerek bize kazandıran mucit Charles Walton 89 yaşında hayata veda etti.

RFID teknolojisi içinde anten olan bir mikroçip (RFID etiketi) ve okuyucu cihazdan meydana gelir. Barkodun aksine RFID etiketi menzili içindeki okuyucu tarafından okunabilmektedir. Büyük şirketlerin depolama kontrolleri veya mağazalardaki güvenlik alarmları buna örnektir.

RFID çalışmaları farklı kişiler tarafından yürütülürken Walton, 1973 yılında geliştirdiği konsepti 1983 yılında patentledi ve o tarihten sonra büyük yatırımlarla RFID teknolojisi yaygın bir kullanım alanı buldu. Walton RFID ile doğrudan veya dolaylı olarak alakalı 50 adet patentin sahibi oldu büyük gelirler elde etti.

Cornell Üniversitesi mezunu Walten, bir süre IBM'de çalıştıktan sonra Proximity Devices adlı şiketini kurdu ve çığır açan teknolojilerini burada icat etti. Patentlerinin süresi dolduktan sonra Wal-Mart gibi devler kendi RFID teknolojilerini geliştirerek kullanmaya başladı.

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alpa07 7 yıl
2011 yaprak dökümü :( :(
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Barlas 7 yıl
Amerikalilarin beddualariyla yolcu olmustur. Bireylerin istemdisi takip edilmesi amaciyla Amerikan hukumeti tarafindan kullanilan sistemin mucidi.
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umutarslan.com 7 yıl
WoraZ

Amerikalilarin beddualariyla yolcu olmustur. Bireylerin istemdisi takip edilmesi amaciyla Amerikan hukumeti tarafindan kullanilan sistemin mucidi.

android kullanıcısından tuhaf bir yorum
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xxxrunoxxx 7 yıl
Ürünlerini para verip almamıza rağmen nasıl kullanıcağımıza karışan ordan burdan kısıtlayan Apple firmasının kurucusu Steve Jobs ölür sanki buluşlarını para için değilde hayrına yapmış gibi 1 hafta boyunca anasayfada haberleri yer alır ama durum başkasına geldimi sadece tek bir haberle geçirilir lütfen biraz daha dikkatli olun donanım haber tarafsızlığını kaybetmesin.
Saygılar.
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sesslayt 7 yıl
sayesinde istanbul kart kullanıyoruz.
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Batuist 7 yıl
iyi yaşamış o kadar.. toprağı bol olsun diyelim.. Bu senede teknolojinin tanınmış simalarının ölme senesi oldu..
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MrRain 7 yıl
Yeni aldığım ceketle teknoloji mağazasına girerken alarmların devreye girmesi sonrasında öğrendiğim bir sistemdir. Cebin içindeki bilgilendirme etiketinin arkasına yerleştirilmişti ve o kadar küçük birşeyin böyle bir teknolojiye sahip olması şaşırtmıştı beni. Akabinde araştırarak Charles Walton' u tanımıştım.
Ama asıl şaşırdığım 40 Liraya metro marketten aldığım takım elbisenin böyle bir sistem barındırması olmuştu. :)
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esqhia 7 yıl
Bu teknolojiyi de apple bulmamışmıydı :) :D
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Rainbow6 7 yıl
Yazik olmus buyuk mucitler birer birer gidiyor geriye para gozler kaliyor Araclarin otoyoldan direk gecis yapmasini saglayan sistemde buna benzer mi
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Guest-F8946C419 7 yıl
2011 Dehaları kaybettiğimiz bir yıl olarak tarihe geçti...

Toprağı bol olsun.
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umutarslan.com 7 yıl
sayesinde apartmana kartla giriş yapıyorum.kocaman anahtar taşımaktan kurtardı bizleri.Huzur içinde yatsın
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LORDTEK 7 yıl
Toprağı bol olsun.
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