RFID teknolojisinin mucidi Charles Walton hayatını kaybetti

Nesneleri radyo dalgaları ile tanımak anlamına gelen Radio Frequency Identification - RFID teknolojisi neredeyse 40 yıldır geniş bir alanda kullanılıyor. Bu teknolojiyi patentleyerek bize kazandıran mucit Charles Walton 89 yaşında hayata veda etti.





RFID teknolojisi içinde anten olan bir mikroçip (RFID etiketi) ve okuyucu cihazdan meydana gelir. Barkodun aksine RFID etiketi menzili içindeki okuyucu tarafından okunabilmektedir. Büyük şirketlerin depolama kontrolleri veya mağazalardaki güvenlik alarmları buna örnektir.





RFID çalışmaları farklı kişiler tarafından yürütülürken Walton, 1973 yılında geliştirdiği konsepti 1983 yılında patentledi ve o tarihten sonra büyük yatırımlarla RFID teknolojisi yaygın bir kullanım alanı buldu. Walton RFID ile doğrudan veya dolaylı olarak alakalı 50 adet patentin sahibi oldu büyük gelirler elde etti.





Cornell Üniversitesi mezunu Walten, bir süre IBM'de çalıştıktan sonra Proximity Devices adlı şiketini kurdu ve çığır açan teknolojilerini burada icat etti. Patentlerinin süresi dolduktan sonra Wal-Mart gibi devler kendi RFID teknolojilerini geliştirerek kullanmaya başladı.