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RMIT Üniversitesi, kule ile konuşabilen dünyanın ilk insansız hava aracını geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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RMIT Üniversitesi, kule ile konuşabilen dünyanın ilk insansız hava aracını geliştirdi
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Sivil hava trafiği ile entegre şekilde kullanılabilmeleri için ciddi çalışmalar yapılan insansız hava araçları, bu noktada RMIT Üniversitesi'nin yeni sistemiyle önemli bir seçenek kazandı. Avustralya merkezli üniversite, kule ile konuşabilen dünyanın ilk insansız hava aracını geliştirdi.
RMIT Üniversitesi başta olmak üzere Hava Trafik Yönetiminde İleri Araştırmalar merkezi ile yazılım mühendislik firması UFA ortaklığında geliştirilen insansız hava aracı, hazırlanan algoritmasıyla hava trafik kontrolörü yani kule ile normal bir pilot gibi radyo kanalları üzerinden iletişime geçebiliyor ve kulenin verdiği komutları (Yön, yükselik ve hız gibi) aktif şekilde uygulayabiliyor. Bu sayede normal hava trafiği içerisine sıradan bir uçakmış gibi katılabilen araç, komut temelinde yönetildiği için genel güvenliği de tehlikeye atmıyor ve sonuç olarak önemli bir kilometre taşı daha geride bırakılmış oluyor.
Üzerinde testler devam edem sistemin işleyişini gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=IC8vCpprWTQ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bizim yaptığımız araçları hatırlıyor musunuz??





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Phantom II 4 yıl
Universitenin ilk gorevi zaten arastirma-gelistirmedir.Ikinci sirada egitim vardir.Gel gelelim bizim ulkemizde tam tersi.
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BARIŞ55 4 yıl
Bizimkilerin ödenekleri ya yeni araçlara ya yeni bilgisayarlara gidiyor.

Öğrenci kim ki zaten.
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