RODE, iOS yüklü cihazlar için SmartLav isimli yaka mikrofonunu duyurdu





Ürettiği gelişmiş mikrofon ve aksesuarları ile tanınan Rode firması, daha önce Apple'ın iOS yüklü modelleri için duyurduğu stereo mikrofonundan sonra şimdi de yaka mikrofonunu duyurdu.

Günümüzde iPhone telefonları ile basın açıklamalarında ya da röportajlarda ses kaydı alan gazeteci sayısı oldukça yüksek oranda artmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen ve duyurusu yapılan bir mikrofon olan SmartLav, yaka kullanımları için özel olarak geliştirilmiş kompakt bir yapıda karşımıza çıkıyor. Apple'ın iOS yüklü cihazlarına kulaklık girişinde bağlanan SmartLav, iOS cihazlar içine yüklenen Rode Rec Uygulaması sayesinde 16bit/48kHz ses kaydı yapabiliyor. Ayrıca SmartLav üzerinde gelen bağlantı aparatı sayesinde, istenilen her türlü kıyafet üzerinde rahatça kullanılabiliyor.

Özel bir taşıma kılıfı ile gelen SmartLav, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Ürünün satış fiyatı hakkında bir bilgi açıklanmazken, alttaki tanıtım videosu sayesinde SmartLav hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.rodemic.com/mics/smartlav