RTÜK üyesinin önerisi onaylanırsa internete ehliyet ile girilecek

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İnternet üzerinde yapılan yayınları denetleme yetkisine kavuşan RTÜK’ten yeni bir uygulama önerisi geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) AK Partili üyesi Taha Yücel, internete trafikte olduğu gibi ehliyetle girilmesine yönelik bir öneri yaptı.

"İnteraktif girmek için interaktif eğitimden geçilmeli"

ODTÜ’de düzenlenen etkinlikte konuşan Taha Yücel, internete bağlanan insanlarda temel internete bağlanma yeterliliği aranmalı dedi. Bu konuyla ilgili olarak “internet ehliyeti” kavramı olduğunu belirten Taha Yücel, bu sistemin zorunlu olabileceğini belirtti.

İnternet ehliyeti kavramının kapsamı ve uygulanması hakkında konuşan Yücel, "İnsanların vaktini almadan basit bir interaktif eğitimle ama anladığını da görerek, 4-5 aşamalı bir interaktif eğitimle sonuçlandırıp sonra isterse Ulaştırma Bakanlığı'mızın, BTK'nın, ilgili kişi veya kurumların imzasıyla bir ehliyetin, onun cihazına yüklendiği 'internet ehliyetiniz hayırlı olsun, artık internetle ilgili temel bilgilere sahipsiniz' denilmesi, en azından insanların böylece bilinçlenmesi sağlanabilir.” dedi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/957463/RTUK_uyesinden_tuhaf_oneri__internete_ehliyetle_girilsin_.html