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RTÜK üyesinin önerisi onaylanırsa internete ehliyet ile girilecek

İnternet üzerinden yayın yapan platformları denetleme yetkisi alan RTÜK'ün AK Partili üyesi Taha Yücel, internete girmek isteyenlerin interaktif eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi.
1 yıl
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Yusuf Akbaş
Yazar
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RTÜK üyesinin önerisi onaylanırsa internete ehliyet ile girilecek
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İnternet üzerinde yapılan yayınları denetleme yetkisine kavuşan RTÜK’ten yeni bir uygulama önerisi geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) AK Partili üyesi Taha Yücel, internete trafikte olduğu gibi ehliyetle girilmesine yönelik bir öneri yaptı.

"İnteraktif girmek için interaktif eğitimden geçilmeli"

ODTÜ’de düzenlenen etkinlikte konuşan Taha Yücel, internete bağlanan insanlarda temel internete bağlanma yeterliliği aranmalı dedi. Bu konuyla ilgili olarak “internet ehliyeti” kavramı olduğunu belirten Taha Yücel, bu sistemin zorunlu olabileceğini belirtti.

İnternet ehliyeti kavramının kapsamı ve uygulanması hakkında konuşan Yücel, "İnsanların vaktini almadan basit bir interaktif eğitimle ama anladığını da görerek, 4-5 aşamalı bir interaktif eğitimle sonuçlandırıp sonra isterse Ulaştırma Bakanlığı'mızın, BTK'nın, ilgili kişi veya kurumların imzasıyla bir ehliyetin, onun cihazına yüklendiği 'internet ehliyetiniz hayırlı olsun, artık internetle ilgili temel bilgilere sahipsiniz' denilmesi, en azından insanların böylece bilinçlenmesi sağlanabilir.” dedi.


http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/957463/RTUK_uyesinden_tuhaf_oneri__internete_ehliyetle_girilsin_.html Yorum Yaz
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Mr.Legend 1 yıl en beğenilen
Bu akpliler ne yiyip ne içiyor merak ediyorum. Alayı akraba evliliği falan sanırım şu habere bakar mısın
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eulogy 1 yıl
Saygıdeğer RTÜK üyesinin, internet hakkının, güncel İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer aldığından haberi yok galiba.
Oldu olacak yaşama hakkını da ehliyetle verin.
Saygıdeğer RTÜK üyesinin, internet hakkının, güncel İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer aldığından haberi yok galiba.Oldu olacak yaşama hakkını da ...
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2 Yanıt Yanıtla +182
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Tiegro 1 yıl
Daha ne kadar saçmalayacaklar hem merak ediyorum hemde korkuyorum..
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SHADOW 1 yıl
İnternete yüksek hızla bağlananlara da hız cezası kesecekler mi?

Yoksa ehliyetine mi el koyacaklar acaba?
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DnzIrmk 1 yıl
Önce oy vermek için ehliyet alınsın. bakalım ülkenin kaderini belirlemek için yeterli beyin faaliyeti var mı, yoksa sadece temel ihtiyaçlarını (ıstırmak falan) gidermekten ibaret mi bakılsın.
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DH Misafiri 1 yıl
Rezillik
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DH Misafiri 1 yıl
Yahu internetin heryeri sansürlendi. Aile koruması da var daha ne istiyorlar şaka gibi. Bunlar interneti komple kapatmak istiyor sadece belli kişiler girecek böyle giderse
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DH Misafiri 1 yıl
yeni gelir kapısı kişi başı 40 tl eğitim 60 tl ehliyet parası.
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destinati0n 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nerevarine 1 yıl
Güzel gündem değiştirme çabaları.
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gurkanse 1 yıl
YETER ARTIK GERÇEKTEN YETER!!!!! YOK ARTIK EHLİYET NEDİR LAN İNTERNETE GİRMEK İÇİN.SİZ CEBİNİZİ DOLDURACAKSINIZ DİYE!!!
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@WP VOLK@N 1 yıl
Hergün vatandaşın anasından emdiği sütü burnundan getiririz? diye düşünüyorlar galba.
Bir kerede vatandaşın hayrına bir iş yapın ya!
Hergün saçma sapan haberlerle uyanmaktan bıktım..(benzine zam,ete süte zam,dolar fırladı,vpn ler kapatıldı) bıkmadınız.
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barsahin 1 yıl
Şimdi her geçen gün bizi biraz daha fişleyebileceğinizi sanıyorsunuz ki şu aralar aslında bunu başarıyorsunuz yalnız farkında mısınız bilmem ama uzun vadede siz fişleniyorsunuz... İktidar, güç, insanlar geçicidir ama fikirler ve bu fikirleri üreten isimler kalıcıdır.
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