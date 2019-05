SpaceX başkanı, çılgın ulaşım projesi için tarih verdi "Roketle Dünya turu"

Elon Musk'ın geçtiğimiz Eylül ayında duyurduğu "Earth to Earth" projesi, yalnızca 10 yıl içerisinde gerçeğe dönüşebilir. SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, 9 saatlik uçak yolculuklarını 30 dakikaya indirecek olan devrimsel roketlerle ulaşım projesinin sanılanın aksine çok daha kısa bir süre içerisinde faaliyete geçeceğini söylüyor.

Saatte 27 bin kilometre hız

BFR roketinin 100 kişiye kadar yolcu taşıyabileceğini de ifade eden CEO Musk,"Bilet fiyatları ise normal bir uçak yolculuğundan farklı olmayacak." sözlerini kullanmıştı. Bilet fiyatlarının bu denli ekonomik olabilmesinin tam olarak nasıl mümkün olacağı ise henüz belli değil. Gwynne Shotwell, yolculuk sürelerinin çok kısa olması nedeniyle uçakların askine roketlerin günde birden fazla uçuşa çıkabileceğini ve bu şekilde maliyetlerin de düşeceğini ifade ediyor.

Proje hakkında şu an için çok da fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak Musk'ın önümüzdeki yıllarda Earth to Earth projesini daha detaylı bir şekilde tekrar tanıtması bekleniyor.

Earth to Earth projesinin temsili videosu:

Geçtiğimiz günlerde Vancouver'da katıldığı bir Ted Talk sırasında konuşan Shotwell,"Earth to Earth projemizin 10 yıl içerisinde tamamlanmasını ve ilk yolcuların 2020'li yıllar son ermeden taşınmasını bekliyoruz. Dünyanın herhangi bir noktasından diğer bir noktasına en fazla 1 saatte ulaşabileceksiniz. Bu inanılmaz bir şey." ifadelerini kullanıyor.Roketle ulaşım projesinin öneminden de bahseden Shotwell,"Ben kişisel anlamda bu projeyi çok önemsiyorum. Zira işim gereği çok sık seyahat etmem gerekiyor. Uzun yolculuk sürelerinden ise hiç hoşlanmıyorum. Earth to Earth ile birlikte Riyad'daki müşterilerimle sadece birkaç saat içerisinde görüşebilir sonrasında ise akşam yemeği için evime dönebilirim." sözlerine yer veriyor.SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından Eylül ayında Avustralya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde sürpriz bir şekilde duyurulan Earth to Earth projesi, şirketin Mars görevlerinde kullanacağı devasa BFR roketini temel alıyor. Musk'ın ifadelerine göre BFR roketi, kıtalararası ulaşımda kullanılabilecek şekilde dizayn ediliyor. Saatte 27.000 kilometre hıza ulaşacak olan roketle New York-Londra arası yolculuk sadece 29 dakikada tamamlanacak.