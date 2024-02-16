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    Anlık Bildirim

    RTÜK, GAİN'in Aşk Adası yarışması hakkında inceleme başlattı

    Fragmanı yayınlandıktan sonra büyük tepki uyandıran "Aşk Adası" yarışması hakkında RTÜK inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili paylaşım yaptı.
    RTÜK, GAİN'in Aşk Adası yarışması hakkında inceleme başlattı Tam Boyutta Gör
    GAİN platformunda yayınlanacak Aşk Adası isimli yarışma programının fragmanı 14 Şubat’ta yayınlandı ve içerdiği görüntüler nedeniyle büyük tepki topladı. Aşk Adası’nın iptal edilmesi için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

    Tepkiler üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Aşk Adası hakkında açıklama yayınladı. Aşk Adası hakkında RTÜK tarafından ön inceleme yapıldığını duyurdu. Fragmanın GAİN’in onayı alınmadan paylaşıldığı bilgisini duyurdu.

    Fragman GAİN'in onayı alınmadan yayınlandı

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program fragmanının GAİN’in onayı alınmadan, yapımcı fragman tarafından paylaşıldığını açıkladı. RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiği belirtildi.

    GAİN’de yayınlanması planlanan Aşk Adası’nın yayın tarihi henüz açıklanmamıştı. GAİN'in sosyal medya hesaplarından yarışma hakkında herhangi bir paylaşım yapılmadı. Büyük tepki çeken Aşk Adası, yayına girmeden iptal edilebilir.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X (Twitter) paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    “Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan “Aşk Adası” isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır.

    Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir.

    RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir.

    Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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