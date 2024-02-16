RTÜK, GAİN'in Aşk Adası yarışması hakkında inceleme başlattı

Tam Boyutta Gör GAİN platformunda yayınlanacak Aşk Adası isimli yarışma programının fragmanı 14 Şubat’ta yayınlandı ve içerdiği görüntüler nedeniyle büyük tepki topladı. Aşk Adası’nın iptal edilmesi için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Tepkiler üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Aşk Adası hakkında açıklama yayınladı. Aşk Adası hakkında RTÜK tarafından ön inceleme yapıldığını duyurdu. Fragmanın GAİN’in onayı alınmadan paylaşıldığı bilgisini duyurdu.

Fragman GAİN'in onayı alınmadan yayınlandı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program fragmanının GAİN’in onayı alınmadan, yapımcı fragman tarafından paylaşıldığını açıkladı. RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiği belirtildi.

GAİN’de yayınlanması planlanan Aşk Adası’nın yayın tarihi henüz açıklanmamıştı. GAİN'in sosyal medya hesaplarından yarışma hakkında herhangi bir paylaşım yapılmadı. Büyük tepki çeken Aşk Adası, yayına girmeden iptal edilebilir.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X (Twitter) paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan “Aşk Adası” isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır.

Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir.

RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir.

Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz.”

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