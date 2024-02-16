RTÜK, GAİN'in Aşk Adası yarışması hakkında inceleme başlattı

Tepkiler üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Aşk Adası hakkında açıklama yayınladı. Aşk Adası hakkında RTÜK tarafından ön inceleme yapıldığını duyurdu. Fragmanın GAİN’in onayı alınmadan paylaşıldığı bilgisini duyurdu.
Fragman GAİN'in onayı alınmadan yayınlandı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program fragmanının GAİN’in onayı alınmadan, yapımcı fragman tarafından paylaşıldığını açıkladı. RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiği belirtildi.
GAİN’de yayınlanması planlanan Aşk Adası’nın yayın tarihi henüz açıklanmamıştı. GAİN'in sosyal medya hesaplarından yarışma hakkında herhangi bir paylaşım yapılmadı. Büyük tepki çeken Aşk Adası, yayına girmeden iptal edilebilir.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X (Twitter) paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan “Aşk Adası” isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır.
Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir.
RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir.
Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz.”
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.