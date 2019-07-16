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RTX 2080 Ti Super gelmeyecek

Nvidia Turing GPU’lu çözümlerini Super adlandırmasıyla revize etti. RTX 2060’tan RTX 2080’e kadar uzanan bu yenilenme RTX 2080 Ti’ı kapsamayacak. Detaylar haberimizde.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia, AMD’nin Navi hamlesine karşılık olarak Turing GPU’lu RTX ailesinde iyileştirmeye giderek kimi kartlarında bellek kapasitesini ve veri yolu desteğini arttırırken 3 temel modelde GPU shader sayısını ve frekanslarını arttırmıştı. Buna karşın RTX 2080 Ti’da böyle bir yeniliğe gidilmemesi üzerine donanım dünyasının gözü RTX 2080 Ti’ın daha kaslı olacak olan ağabeyi üzerindeydi.

Nvidia’nın PC bölümü başkan yardımcısına yöneltilen sorunun cevabına göre Nvidia bizleri fiyatıyla etkileyen RTX 2080 Ti’da revizyona gitmeyecek. Nedenine dair resmi bir açıklama mevcut değil ancak Nvidia’nın kartları arasındaki performans dengesine baktığımızda olası bir RTX 2080 Ti Super’in RTX Titan’ın satışlarını baltalaması muhtemel görünüyor.
Dolayısıyla firma kartlarının sınıfları arasındaki dengeyi korumak adına RTX 2080 Ti’ı daha da güçlendirmek istemiyor olabilir. Meseleye Super versiyonlarının bazal kartlara göre farklarına hızlıca göz atarak eğilelim isterseniz.
Super ailesine baktığımızda aslında modeller hakkında temel alınan modelin geliştirilmiş hali ifadesi yerine üst modelin kırpılmışı demek daha doğru olur. Zira Super versiyonları bir üst modelin GPU’sunu kullanıyor. Ayrıca TU104'ün tamamen açılmış halini kullanacak RTX 2080 Super istisnasını not edelim.

TU102 

Konuyu daha somut hale getirmek gerekirse RTX 2060 Super RTX 2070 ile aynı GPU’yu kullanıyor fakat shader sayısı azaltılmış bir varyantı olarak karşımıza çıkıyor bu yonga. Haliyle bir RTX 2080 Ti Super için üst seviye GPU gerekiyor ki bu kart zaten hali hazırda TU102’nin kırpılmışını kullanıyor.
Yani tamamen açılmış bir TU102 üzerinde şekillenecek RTX 2080 Ti Super, Super revizyonunun gerektirdiği bir model olur ki bu RTX Titan’ın fiyatını da düşünürsek Titan klasmanına gölge düşürebilirdi. İlerleyen günlerde satışa çıkacak RTX 2080 Super’i merakla bekliyor olacağız.
https://www.eteknix.com/nvidia-unlikely-to-release-2080-ti-super/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahrimar 6 dk.
Şu an gelmeyebilir ama normal versiyonların satışı sonrası gelecektir. Tiler genelde daha sonra piyasaya veriliyor.
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