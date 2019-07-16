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AMD RX 5600 hazırlığında

AMD RDNA mimarisi üzerinde şekillenen ilk GPU’larını geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Sızıntılara göre firma RDNA’yı daha düşük fiyat segmentlerine de yerleştirmek için kolları sıvamış bile.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD yıllardır üzerinde iyileştirmeye gittiği GCN mimarisini nihayet terkederek sil baştan tasarladığı RDNA’yı tasarladı. Yeni kartlar RTX 2060 Super ve RTX 2070 Super’e karşı konumlandırılmış durumda. Dolayısıyla ksııtlı bütçede sistem toplamak isteyenlerin gözü uygun fiyatlı modelleri aradı.

Gelen sızıntılara göre firma giriş segmentine yönelik hazırlık içerisinde. Compubench’te gün yüzüne çıkan Navi 14 GPU’lu çözüm 24 CU içerisinde 1536 adet işlem birimini barındırıyor. Ek olarak GPU’nun 1900 MHz’lik tepe frekansta görev yaptığı da testten öğrendiğimiz bir diğer detay.

GTX 1660'ın karşısına geçecek 

Şu an için daha fazla detayına erişemediğimiz kartın fiyat ve performans kanadında GTX 1660’a karşı konumlandırılacağını söyleyebiliriz. Fiyat da rakibine yakın bir seviyede belirlenecektir.
Dolayısıyla 200 dolar civarı bir rakamdan söz edebiliriz. Eğer performansı iddialı gelirse ki RDNA’nın ilk örneklerine bakacak olursak bu konuda ümitli olabiliriz, güzel bir fiyatlandırma ile yeni RX 570-580 modelleri yolda demektir.

https://wccftech.com/amd-navi-14-rx-5600-series-gpu-leaked-24-cus-1536-sps-1900mhz/ Yorum Yaz
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Matrixde ki Zenci Adam 1 sa.
İki tane kartla rakibinin dört kartını alınmaz hale getirdi, bakalım bu kart çıktığında neler olacak.
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dodofran 1 sa.
amd bu sene hem 3000 serisiyle hem 5000 serisiyle on numara iş yaptı. siz asıl önümüzdeki sene seyreyleyin gümbürtüyü.
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DH | equ* 56 dk.
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dodofran 1 sa.
amd bu sene hem 3000 serisiyle hem 5000 serisiyle on numara iş yaptı. siz asıl önümüzdeki sene seyreyleyin gümbürtüyü.
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Matrixde ki Zenci Adam 1 sa.
İki tane kartla rakibinin dört kartını alınmaz hale getirdi, bakalım bu kart çıktığında neler olacak.
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Mutlak.Sıfır 1 sa. en beğenilen
"Ama Ray Tracing yok Ray Tracing çok önemli oyunlar da devrim yapıyor..."
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1 Yanıt Yanıtla +10
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