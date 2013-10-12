Ubisoft'un Android ve iOS platformları için geçtiğimiz eylül ayında duyurusunu yaptığı Rabbids Big Bang'in çıkış tarihi açıklandı.





Fizik tabanlı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Rabbids Big Bang, bizleri evrendeki altınları toplamak için yola çıkan psikopat tavşanların macerasına ortak edecek. 10 farklı oyun dünyasında 150 farklı görev sunacak olan oyunda çeşitli karakter özelleştirmeleri ve güç yükseltmeleri de yer alacak.





17 Ekim tarihinde Appstore, Google Play ve Amazon Appstore'daki yerini alacak olan yapım, 0.99$/1.79 TL'den satışa sunulacak.