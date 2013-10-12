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Rabbids Big Bang'in çıkış tarihi açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rabbids Big Bang'in çıkış tarihi açıklandı
Ubisoft'un Android ve iOS platformları için geçtiğimiz eylül ayında duyurusunu yaptığı Rabbids Big Bang'in çıkış tarihi açıklandı.

Fizik tabanlı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Rabbids Big Bang, bizleri evrendeki altınları toplamak için yola çıkan psikopat tavşanların macerasına ortak edecek. 10 farklı oyun dünyasında 150 farklı görev sunacak olan oyunda çeşitli karakter özelleştirmeleri ve güç yükseltmeleri de yer alacak.

17 Ekim tarihinde Appstore, Google Play ve Amazon Appstore'daki yerini alacak olan yapım, 0.99$/1.79 TL'den satışa sunulacak. 
 

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Trust Me 5 yıl
Çöp
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Steteskop 5 yıl
Hoşuma gitmedi pek.
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omerozcan0 5 yıl
17 ekim 2014 mű
1 Yanıt Yanıtla
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Balawitz 5 yıl omerozcan0
crazy boy 32
17 ekim 2014 mű

Bkz.konu acilma tarihi
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e-Militarist 5 yıl
Windows 8 için

apps.microsoft.com/...
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e-Militarist 5 yıl
www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/big-bang/31a24b4b-029a-4a95-a7cd-c9ef95fd2986

Big Bang II 1.0

23 Aralık
1 Yanıt Yanıtla +2
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Persistent Stability 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/big-bang/31a24b4b-029a-4a95-a7cd-c9ef95fd2986

Big Bang II 1.0

23 Aralık

Helal olsun da 2 tl
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