Instagram mavi tik alma nasıl yapılır?

- Instagram mavi tik nasıl alınır ❓
- Instagram mavi tik kimlere verilir 🆔
- Instagram mavi tik alma hilesi yapmayın ❗️
- Instagram mavi tik alma metodu 🤔
- 1. Biyografinizi tamamlayın
- 2. Haber değeri taşıyın
- 4. Etkileşimi artırın
- Instagram mavi tik alma ücretli mi 💲
- Instagram mavi tik alma süresi ⌛️
- Instagram mavi tik kopyalama mümkün mü ⌨️
- Instagram mavi tik nedir ✔️
- Yorumlar
Instagram’da mavi tik alma, doğrulanmış hesap yapma yöntemi burada. Instagram mavi tik nasıl alınır? İşte adım adım Instagram hesap doğrulatma:
Instagram mavi tik nasıl alınır ❓
- Instagram uygulamasından hesabınıza giriş yapın.
- Instagram profilinize girdikten sonra sağ üst köşeden Menü butonuna, ardından Ayarlar simgesine dokunun.
- Hesap’a dokunun.
- Alta inip Doğulama Talep Et’e dokunarak Instagram mavi tik başvuru formu sayfasına ulaşın.
- Tam adınızı kimlikte göründüğü şekilde yazın.
- Resmî bir kimlik belgesi yükleyin.
- Instagram hesabınız için en uygun kategoriyi seçin. (Haber/medya, spor, müzik, içerik üretici, influencer gibi)
- Tanınmış biri olduğunuzu gösteren bağlantılar sunun. (Yazılarınızı, diğer sosyal medya hesaplarınızı ekleyebilirsiniz)
- Gönder’e dokunarak mavi tik başvurusunu tamamlayın.
Instagram mavi tik kimlere verilir 🆔
Örneğin; Facebook veya Twitter’da mavi tik almış olmanız, doğrulanmış Instagram hesabınızın olacağı anlamına gelmez. Instagram, tanınmış kişiler, ünlüler ve markaların doğrulanmış rozetleri aldığını söyler ancak belli kriterleri karşılıyorsanız, Instagram’da mavi tik alma şansınız yüksektir.
- Gerçek: Hesabınız gerçek bir kişiyi, kayıtlı bir işletmeyi veya markayı temsil ediyor mu? Hayran hesapları kabul edilmiyor.
- Benzersiz: Dile özgü hesaplar dışında, kişi veya işletme başına yalnızca bir hesap Instagram tarafından doğrulanabilir.
- Herkese açık: Gizli Instagram hesapları doğrulama için uygun değildir.
- Tamamlayın: Biyografiniz, profil resminiz, en az bir paylaşımınızla, profiliniz tam olmalı.
- Dikkate değer: Instagram, dikkate değer bulduğu “iyi tanınan” ve “çok aratılan” kişileri daha hızlı onaylar.
Yeri gelmişken, Instagram mavi tik olması için kaç takipçi gerekiyor? sorusunu da yanıtlayalım. Instagram’da doğrulanmış hesap sahibi olmak için belli sayıda takipçinizin olması gerekmiyor. Bununla birlikte onaylanmak için temel gereksinimlerden biri, kayda değer bir hesaba sahip olmak. Bu, hesabınızın tanınan ve çok aranan bir kişiyi, markayı veya işletmeyi temsil etmesi gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla, resmî olarak belli bir takipçi sayısına ulaşmanız gerekmiyor ancak ne kadar çok takipçiniz olursa Instagram sizi o kadar dikkate değer görecektir.
Instagram mavi tik alma hilesi yapmayın ❗️
Instagram hesap onaylatma hizmeti resmî olarak Instagram tarafından veriliyor. İnternette Instagram mavi tik almanın en kolay yolu bizde vb. paylaşımları yapan kişilere paranızı kaptırmayın; dolandırılma ihtimaliniz oldukça yüksek. Mavi tik başvuru adımları oldukça kolaydır ve herkes başvurabiliyor.
Instagram profilinize diğer sosyal medya hesaplarınızdan bağlantı vermenin mavi onay rozetini almada etkisi olacağını düşünebilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarınızı Instagram biyografinize eklemeyin. Instagram’daki takipçilerinizden sizi başka bir yerde takip etmelerini istemeyin. Instagram profiliniz, diğer sosyal medya kanallarınıza “beni ekleyin” bağlantıları içeriyorsa doğrulanmış hesap başvurunuz onaylanmayabilir.
Yanlış bilgi vermemek de önemli. Sağladığınız tüm bilgilerin doğru, gerçek olduğundan emin olun. Başvuru formunu doldururken orijinal belgeler yükleyin, kimliğiniz hakkında yalan söylemeyin. Instagram, yanlış bilgi verdiğinizi tespit ederse mavi tik rozetinizi kaybedebilirsiniz; Instagram hesap silme işlemi bile uygulayabilir.
Instagram beğeni (beğenme) ve takipçi satın alma da son derece yanlış. Instagram’da arttırdığınız etkileşimin gerçek olduğundan emin olun. Gerçek bir kişiden gelen bir beğeni, bottan veya sahte (fake) hesaptan gelen bir beğeniden her zaman daha değerlidir.
Instagram kurallarını ve politikalarını ihlâl etmeyin. Mavi tik doğrulanmış hesap rozetini aldıktan sonra kaybetmek istemezsiniz. Onay rozetini kaybetmemek için Instagram’ın hizmet ve şartlarına ve platformun topluluk kurallarına uymaya devam etmelisiniz.
Onaylanmış hesap rozetinizi kaybetmenize neden olabilecek şeylerden bazıları; Mavi tik onay rozetini satmak veya devretmek, Instagram adınızı, profil resminizi, biyografinizi kullanarak başka hizmetleri tanıtmak veya pazarlamak vb.
Instagram mavi tik alma metodu 🤔
1. Biyografinizi tamamlayın
Instagram’ın hesabınızın doğrulanıp doğrulanmayacağını belirlerken aradığı ilk şeylerden biri eksiksiz bir profildir. Biyo alanında gerekli tüm bilgileri doldurduğunuzdan emin olun. Bir fotoğraf, en az bir gönderi ve kendiniz hakkında doğru bilgiler ekleyin. Web sitenize bir bağlantı ve konum bilgisi ekleyebilirsiniz.
2. Haber değeri taşıyın
Instagram’da doğrulanmak için bir başka temel gereksinim de, hesabınızın haber değeri taşımasıdır. Bunu başarmanın yolu, adınızın haberlerde yer almasıdır. Adınızı medyada duyurmak için basın bültenleri ve medya kitleri gönderebilirsiniz. Daha fazla dikkat çekmek için yerel haber ajansları ve diğer büyük yayınlarla bağlantı kurabilirsiniz.
3. Takipçi sayınızı artırın
Birçok sosyal medya uzmanı, Instagram’da onaylı hesap olmak için minimum takipçi sayısına sahip olmanız gerektiğini iddia eder. Ancak bu, Instagram tarafından kanıtlanmış veya belirtilmiş değil. Instagram doğrulaması için gerekli takipçi sayısı olmasa da takipçi sayısının fazla olması sizi daha dikkat çekici gösterecektir. Instagram’da mavi tik almak istiyorsanız, etkileşiminizi artırmaya, takipçilerinizi büyütmeye devam edin.
4. Etkileşimi artırın
Instagram’da mavi onay işareti için doğrulanma şansınızı artırmanın bir başka yolu da, takipçilerinizle iletişiminizi güçlendirmektir. Çoğu sosyal medya kanalında etkileşim oranı, özgünlüğün güçlü bir işareti olarak kabul edilir. Kitlenizi hesabınızla daha fazla etkileşime girmeye teşvik etmek için anketler ve soru-cevap gibi Instagram hikaye özelliklerinden faydalanın.
Instagram mavi tik alma ücretli mi 💲
Instagram, mavi tik rozeti için asla para istemez ve birisi para karşılığında hesabınıza mavi tik ekleyebileceğini, doğrulanmış hesap yapabileceğini söylerse, sizi dolandırmaya çalışıyor demektir. Instagram mavi tik satın alma seçeneği sunmasa da Twitter, Blue aboneliği ile (aylık 8 dolar ve Türkiye’de yok) bunu sundu. Şu anda Instagram mavi tik alma ücreti yok.
Instagram mavi tik alma süresi ⌛️
Mavi tik, Instagram çalışanı tarafından seçiliyor ve başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını, ne zaman mavi tik alacağınızı onlar belirliyor.
Instagram mavi tik kopyalama mümkün mü ⌨️
Instagram profilde mavi tik nasıl yapılır? çok soruluyor. Instagram profiliniz için mavi onay işareti yapamazsınız. Instagram, profilinizi ve bilgilerinizi inceler, tüm doğrulama kriterlerini karşıladığınızı onaylar ve onay rozetini profilinize ekler. Kısaca, başka birinin mavi tikini kopyalayıp kendi profilinize ekleyemezsiniz.
Instagram mavi tik nedir ✔️
Instagram, tanınmış kişileri veya markaları desteklemek veya tanıtmak için bu rozeti kullanmıyor.
Doğrulanmış rozet, kullanıcıların tanınmış kişilerin ve markaların gerçek hesaplarını bulmasına yardımcı olan bir araçtır. Doğrulanmış rozeti olan kişi, alanında uzman kişi veya en yetkili kişi değildir. Hesabınız doğrulandıktan sonra kullanıcı adınızı değiştiremez ve rozeti farklı bir hesaba aktaramazsınız. Bir hesabı taklit ederek bu rozeti alamazsınız.
Bu rehber yazıda Instagram’da mavi tik almak için neler yapılmalı, başvuru nasıl yapılır? bundan bahsettik. Doğrulanmış hesap anlamına gelen mavi tik Instagram’da alma büyük bir çaba gerektirirken, mavi tik satmaya çalışan kişilere lütfen itibar etmeyiniz. Instagram mavi tik fiyat yoktur, ücretsiz ve gerekli şartları karşılarsanız profilinize eklenir.
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