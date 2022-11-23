Instagram mavi tik alma nasıl yapılır?

Instagram’da mavi tik alma, doğrulanmış hesap yapma yöntemi burada. Instagram mavi tik nasıl alınır? İşte adım adım Instagram hesap doğrulatma:

Yeri gelmişken, Instagram mavi tik olması için kaç takipçi gerekiyor? sorusunu da yanıtlayalım. Instagram’da doğrulanmış hesap sahibi olmak için belli sayıda takipçinizin olması gerekmiyor. Bununla birlikte onaylanmak için temel gereksinimlerden biri, kayda değer bir hesaba sahip olmak. Bu, hesabınızın tanınan ve çok aranan bir kişiyi, markayı veya işletmeyi temsil etmesi gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla, resmî olarak belli bir takipçi sayısına ulaşmanız gerekmiyor ancak ne kadar çok takipçiniz olursa Instagram sizi o kadar dikkate değer görecektir.

Örneğin; Facebook veya Twitter’da mavi tik almış olmanız, doğrulanmış Instagram hesabınızın olacağı anlamına gelmez. Instagram, tanınmış kişiler, ünlüler ve markaların doğrulanmış rozetleri aldığını söyler ancak belli kriterleri karşılıyorsanız, Instagram’da mavi tik alma şansınız yüksektir.

Instagram mavi tik alma hilesi yapmayın ❗️

Tam Boyutta Gör Instagram’da mavi tik almak istiyorsanız, bazı şeyleri yapmaktan kaçınmalısınız. Öncelikle Instagram mavi tik veren firmalar arasından hiçbirine itibar etmeyin.

Instagram hesap onaylatma hizmeti resmî olarak Instagram tarafından veriliyor. İnternette Instagram mavi tik almanın en kolay yolu bizde vb. paylaşımları yapan kişilere paranızı kaptırmayın; dolandırılma ihtimaliniz oldukça yüksek. Mavi tik başvuru adımları oldukça kolaydır ve herkes başvurabiliyor.

Instagram profilinize diğer sosyal medya hesaplarınızdan bağlantı vermenin mavi onay rozetini almada etkisi olacağını düşünebilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarınızı Instagram biyografinize eklemeyin. Instagram’daki takipçilerinizden sizi başka bir yerde takip etmelerini istemeyin. Instagram profiliniz, diğer sosyal medya kanallarınıza “beni ekleyin” bağlantıları içeriyorsa doğrulanmış hesap başvurunuz onaylanmayabilir.

Yanlış bilgi vermemek de önemli. Sağladığınız tüm bilgilerin doğru, gerçek olduğundan emin olun. Başvuru formunu doldururken orijinal belgeler yükleyin, kimliğiniz hakkında yalan söylemeyin. Instagram, yanlış bilgi verdiğinizi tespit ederse mavi tik rozetinizi kaybedebilirsiniz; Instagram hesap silme işlemi bile uygulayabilir.

Instagram beğeni (beğenme) ve takipçi satın alma da son derece yanlış. Instagram’da arttırdığınız etkileşimin gerçek olduğundan emin olun. Gerçek bir kişiden gelen bir beğeni, bottan veya sahte (fake) hesaptan gelen bir beğeniden her zaman daha değerlidir.

Instagram kurallarını ve politikalarını ihlâl etmeyin. Mavi tik doğrulanmış hesap rozetini aldıktan sonra kaybetmek istemezsiniz. Onay rozetini kaybetmemek için Instagram’ın hizmet ve şartlarına ve platformun topluluk kurallarına uymaya devam etmelisiniz.

Onaylanmış hesap rozetinizi kaybetmenize neden olabilecek şeylerden bazıları; Mavi tik onay rozetini satmak veya devretmek, Instagram adınızı, profil resminizi, biyografinizi kullanarak başka hizmetleri tanıtmak veya pazarlamak vb.