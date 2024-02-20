WhatsApp, profil resimlerinin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve gizliliği artıran yeni özellikleri sunmaya devam ediyor. WhatsApp’ta artık profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınamayacak.
Şu anda bu özellik WhatsApp beta programına katılan Android kullanıcılarına açık ve 2.24.4.25 sürümünde mevcut. WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, kullanıcılar, bir kişinin profil resminin ekran görüntüsünü almaya çalışırken uygulama tarafından engellendiklerini belirten bir uyarı mesajıyla karşılaşacak. Tabii ki WhatsApp bunu tamamen engelleyemez; başka bir telefonla veya kamerayla çekerek profil resmi elde edilebilir.
WhatsApp, profil fotoğraflarını korumak için başka önlemler de sunuyor. Profil resimleri bir zamanlar kolayca indirilebiliyordu ancak bu özellik uzun süredir yok. Kullanıcılar ayrıca profil fotoğraflarını kime gösterebileceklerini belirleyebiliyor. Son görülme ve çevrimiçi durumları ile birlikte hakkında ve durum güncellemeleri bölümünü de belli kişilere açabiliyor.Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-24-4-25-whats-new/ https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/whatsapp-to-soon-block-screenshots-of-profile-photos-heres-what-it-means-for-users/articleshow/107849153.cms Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.