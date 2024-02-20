WhatsApp, profil resimlerinin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artıran yeni bir özelliği test ediyor. Uygulama, profil resimlerinin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek. WhatsApp, doğrudan ekran görüntüsü alma işlevini devre dışı bırakarak yetkisiz paylaşımı engelleyi amaçlıyor.

WhatsApp kilit ekranından kişi engelleme nasıl yapılır? 1 hf. önce eklendi

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve gizliliği artıran yeni özellikleri sunmaya devam ediyor. WhatsApp’ta artık profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınamayacak.

Şu anda bu özellik WhatsApp beta programına katılan Android kullanıcılarına açık ve 2.24.4.25 sürümünde mevcut. WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, kullanıcılar, bir kişinin profil resminin ekran görüntüsünü almaya çalışırken uygulama tarafından engellendiklerini belirten bir uyarı mesajıyla karşılaşacak. Tabii ki WhatsApp bunu tamamen engelleyemez; başka bir telefonla veya kamerayla çekerek profil resmi elde edilebilir.

WhatsApp, profil fotoğraflarını korumak için başka önlemler de sunuyor. Profil resimleri bir zamanlar kolayca indirilebiliyordu ancak bu özellik uzun süredir yok. Kullanıcılar ayrıca profil fotoğraflarını kime gösterebileceklerini belirleyebiliyor. Son görülme ve çevrimiçi durumları ile birlikte hakkında ve durum güncellemeleri bölümünü de belli kişilere açabiliyor.

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WhatsApp, profillerin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek