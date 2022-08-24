Instagram aktiflik (son görülme) kapatma nasıl yapılır?

Instagram’a giriş yaptığınızda kişilerinizin çevrimiçi olduğunuzu bilmesini istemiyor musunuz? Instagram’da aktifliği kapatma şansına sahipsiniz. Bu rehber yazıda, Instagram’a her giriş yaptığında çevrimiçi görünmekten hoşlanmayanlar için aktiflik kapatma ayarının nasıl yapıldığını gösteriyoruz. İşte Instagram son görülme nasıl kapatılır? merak edenlerin izlemesi gereken adımlar:

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Instagram aktiflik kapatma

Instagram’da birini takip ettiğinizde veya mesaj gönderdiğinizde çevrimiçi durumunuzu görebilirler. Bazen biraz mahremiyet isteyebilirsiniz. Aktiflik durumunu gizlemek istiyorsanız, bunu telefondan veya bilgisayardan yapabilirsiniz. Peki, Instagram aktiflik nasıl kapatılır? veya Instagram aktiflik nerden kapatılır? İşte 6 adımda Instagram son görülme kapatma:

Telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın. Sağ alt köşede profil simgesine dokunun. Sağ üstte üçlü çizgiye, ardından Ayarlar’a dokunun. Gizlilik’e dokunun. Etkileşim altında Hareket Durumu’nu göreceksiniz. Hareket Durumunu Göster’i kapatın.

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Instagram aktiflik durumu kapatma bu kadar basit! Son görülmeyi kapattığınızda, takip ettiğiniz veya mesaj gönderdiğiniz hesaplar artık sizin çevrimiçi durumunuzu göremez ancak siz de onlarınkini göremezsiniz. Yani, kendi çevrimiçi durumunuzu gizleyip takip ettiğiniz kişilerin, arkadaşlarınızın hareket durumunu açamazsınız. Takip ettiğiniz hesapların veya mesajlaştığınız kişilerin aynı sohbette ne zaman aktif olduğunu göremezsiniz. Ayrıca başkalarıyla sohbet ederken “yazıyor” ibaresi çıkmaz. En iyi yanı istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

Instagram aktiflik açma

Fikrinizi değiştirdiniz, Instagram son görülmeyi açmak istiyorsunuz. Peki, Instagram aktiflik nasıl açılır? İşte 6 adımda Instagram son görülme açma:

Instagram uygulamasını açın. Profil simgesine dokunun. Sağ üstte menüye (üçlü çizgi) ardından Ayarlar’a dokunun. Gizlilik’e dokunun. Etkileşim altında Hareket Durumu’nu göreceksiniz. Hareket Durumunu Göster’i açık konuma getirin.

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Instagram aktiflik ne demek?

Instagram aktiflik ne anlama geliyor? Hareket durumu olarak da geçen aktiflik (son görülme) özelliği, direkt mesaj gönderdiğiniz kişilere en son ne zaman online olduğunuzu ve Instagram’da aktif olup olmadığınızı gösterir. Durumunuz yalnızca takip ettiğiniz kişilere gösterilir. Yani sizi takip eden ancak sizin takip etmediğiniz kişiler durumunuzu göremez. Aynı şey arkadaşlarınız için de geçerli. Sizi takip ettiklerinde en son ne zaman online olduklarını görebilirsiniz. Unutmayın, bu özellik yalnızca çevrimiçi olup olmadığınızı ve uygulamaya en son ne zaman eriştiğinizi gösterir. Arkadaşlarınız beğenilerinizi ve yorumlarınızı görmez.

Aktiflik, son görülme ya da hareket durumu açıksa, Instagram direkt mesajlar bölümünde profil resimlerin yanında yeşil nokta simgesi çıkar. Ayrıca mesajlaştığınız kişilerin isimlerinin hemen altında en son ne zaman çevrimiçi olduklarını görürsünüz.

Instagram son görülme kişiye özel kapatma

Instagram’da son görülme (aktiflik) durumunu belirli bir kişi ya da kişilerden gizleme şansına sahip değilsiniz. Instagram, aktiflik durumunu kapattığınızda tüm takipçileriniz çevrimiçi olup olmadığınızı göremiyor.

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Instagram son görülme kaç gün sürer?

“Bugün aktif” durumu 24 saat sürer. Bu durumu, belli bir süre boyunca (yaklaşık 8 saat veya daha uzun süre) aktif olmayan kullanıcının adının altında görürsünüz. Bu durum, Instagram’da 24 saatten fazla süre hareketsiz olduğunda “Dün aktifti” olarak değişir. Instagram’da aktiflik durumları:

Şu anda aktif : Bu durumda yeşil nokta gösterilir. Kullanıcının Instagram’da çevrimiçi olduğu anlamına gelir. 5 dakikadır aktif olmasanız bile uygulamada çevrimiçi görünürsünüz.

: Bu durumda yeşil nokta gösterilir. Kullanıcının Instagram’da çevrimiçi olduğu anlamına gelir. 5 dakikadır aktif olmasanız bile uygulamada çevrimiçi görünürsünüz. X dakika/saat önce aktifti : Kullanıcının Instagram’da belirli bir süre önce aktif olduğunu gösterir. 5 dakikadan fazla ve yaklaşık 8 saate kadar kullanmazsanız bu durum gösterilir.

: Kullanıcının Instagram’da belirli bir süre önce aktif olduğunu gösterir. 5 dakikadan fazla ve yaklaşık 8 saate kadar kullanmazsanız bu durum gösterilir. Bugün aktif : Kullanıcının gün içinde Instagram’a ara ara giriş yaptığını gösterir. 8 - 24 saat boyunca uygulamayı kullanmadığınızda bu durum gösterilir.

: Kullanıcının gün içinde Instagram’a ara ara giriş yaptığını gösterir. 8 - 24 saat boyunca uygulamayı kullanmadığınızda bu durum gösterilir. Dün aktifti: Kullanıcının gün içinde aktif olmadığı anlamına gelir. 24 - 48 saat arası Instagram’da hareketsiz olduğunuzda bu durum gösterilir.

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Instagram son görülme kapatma

Sosyal medyada gizli kalmak zaten yeterince zor. Instagram’a her girişinizde, mesajlaştığınız kişilerin sizi görmesini engellemek için aktiflik (son görülme) özelliğini kapatın. Aktiflik durumunuz açıkken, hem takip ettiğiniz hem de mesaj attığınız hesaplar çevrimiçi olduğunuzu görebilir. Çevrimiçi olduğunuzu gören biri mesajına yanıt alamadığında hoş karşılamayabilir. Bunu önlemek için aktifliği kapatabilirsiniz.

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