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Radeon HD 6000 serisinde ATi logosu yer almayacak?

8 yıl
18,6b
1
42
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son çeyrekte pazara sunulması beklenen Radeon HD 6000 serisiyle ilgili olarak yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Radeon HD 6700 serisiyle birlikte Ekim ayında endüstriye merhaba diyecek Radeon HD 6000 ailesinde, ATi yerine sadece AMD logosunun kullanılacağı konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki bazı haberlerimizde AMD'nin ATi logosunu kaldırmaya hazırlandığından ve bundan sonraki stratejisini, tek marka yaklaşımı üzerine kuracağından bahsetmiştik.

AMD cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama gelmese de önümüzdeki hafta içerisinde marka stratejisinin netliğe kavuşması bekleniyor. Mevcut kartlar için ATi logosunun yerini koruyacağı bildirilirken, Fusion işlemcileri de dahil olmak üzere yeni çıkacak tüm ürünlerde sadece AMD markasının kullanılacağı ifade ediliyor. Ekran kartlarındaki markalandırmanın yanında AMD, platform sınıflandırmasında da yeniliğe gidecek ve 2011 ile birlikte VISION yaklaşımına ağırlık verecek.


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rcelik21 8 yıl
ATI logosuna alışmıştık ya
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Father Torque 8 yıl
Performansı ya da fiyatı uygun olduktan sonra üzerinde ne yazdığı hiç farketmez.
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thal1on 8 yıl
İsme değil,performansa bakarım ben.İsterse Krem Peynir 6700 kahvaltı edition olsun adı.
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Denorath 8 yıl
Çok kritik bir hata...
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UzmaN345 8 yıl
ATI kırmsızısı Ferrari'nin kırmızısına benzer deyişmemesi gerekir bence
ATI AMD den daha pirestij bir une sahip X1000 serisi 5000 serisi çok iyi idi ve 4000seriside fena deyildi ama işlemci tarafında intelin altında hep ezildi performans tarafında bana sorarsanız AMD ati nin ününü işlemci satmak için deyiştiriyor yoksa bir marka olmuş ismi kim ne amaçla detiştirirki
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abdullah4 8 yıl
ati ap ayrı bir logoydu yav çok kötü oldu bence
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hrN1905 8 yıl
Üsküdar'ı unutun
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apokoc 8 yıl
Ati kalbimizde yaşıyacak .
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Dante 8 yıl
Performansı 5 bin serisi gibi kral olduktan sonra kartın üzerinde Mahmut Premium Graphics yazsa bile umrumda değil.
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Man From Atlantis 8 yıl
yeşilden başka renk olmayacak demek ki.. sonunda hak yolunu buldu mu denir şimdi
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Batuist 8 yıl
Ekran kartında prestij kazanarak bu prestijin işlemci satışlarına da etki yapmasını bekliyor olabilirler... Tek ve büyük marka yaratmak.. mantıklı aslında...
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Poyri 8 yıl

Batuist

Ekran kartında prestij kazanarak bu prestijin işlemci satışlarına da etki yapmasını bekliyor olabilirler... Tek ve büyük marka yaratmak.. mantıklı aslında...

Bencede hem çok bilgili olmıyan kulanıcılara işlemci ve ekran kartı aynı marka olunca direk atlarlar büyük olasılıkla ATI ismini kaldırarak yine bilgisiz bilgisayar alıcılarından para koparıcaklar
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alito 8 yıl
bir markanın daha sonuna geldik iyi günler
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sahafiec 8 yıl
bunlar klasik stratejik pazarlama şirket teknikleri ve ne fiyata ne de performansa bir etkisi var.
fazla kafaya takmamak lazım..
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DH Misafiri 8 yıl
efsaneler ölmez şekil değiştir: 3dfx - nvidia, ati - amd, yakında nvidia - intel
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Penryn 8 yıl
Ati
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car_26 8 yıl
Almam
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