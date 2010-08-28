Radeon HD 6000 serisinde ATi logosu yer almayacak?

Son çeyrekte pazara sunulması beklenen Radeon HD 6000 serisiyle ilgili olarak yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Radeon HD 6700 serisiyle birlikte Ekim ayında endüstriye merhaba diyecek Radeon HD 6000 ailesinde, ATi yerine sadece AMD logosunun kullanılacağı konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki bazı haberlerimizde AMD'nin ATi logosunu kaldırmaya hazırlandığından ve bundan sonraki stratejisini, tek marka yaklaşımı üzerine kuracağından bahsetmiştik.

AMD cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama gelmese de önümüzdeki hafta içerisinde marka stratejisinin netliğe kavuşması bekleniyor. Mevcut kartlar için ATi logosunun yerini koruyacağı bildirilirken, Fusion işlemcileri de dahil olmak üzere yeni çıkacak tüm ürünlerde sadece AMD markasının kullanılacağı ifade ediliyor. Ekran kartlarındaki markalandırmanın yanında AMD, platform sınıflandırmasında da yeniliğe gidecek ve 2011 ile birlikte VISION yaklaşımına ağırlık verecek.