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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rahatlama uygulaması Thunderspace, artık iPad'de de çalışabiliyor

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rahatlama uygulaması Thunderspace, artık iPad'de de çalışabiliyor
Doğanın huzur veren ve rahatlatan seslerini iPhone ile iPod Touch'a getiren Thunderspace uygulaması, yayınlanan 3.0 güncellemesiyle iPad desteğine kavuştu.
Sade ara yüzü üzerinden kişileri rahatlatabilecek yağmur ve gök gürültüsü gibi ödüllü doğa ses sanatçısı Gordon Hempton tarafından yüksek hassaslığa sahip mikrofonlar ile kayıt altına alınan sesleri kullanıcılara sunabilen Thunderspace, geliştirilen son sürümüyle ise artık evrensel olarak tüm iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda oy verme istemi kaldırılan, bünyesine yeni sesler eklenen, dosya boyutu azaltılan ve hediye ile oylama butonları geliştirilen uygulama, bazı hatalardan da kurtulmuş durumda.
Kulaklık ile kullanım için optimize edilen ve 4,29 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Thunderspace uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id636485814?mt=8 Yorum Yaz
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nepasvior 5 yıl en beğenilen
benim bildiğim rahatlama uygulamaları başka türlü içerikte oluyor ama :P
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Balleyci 5 yıl
Rahatlamak istiyorsan git iki rek'ak namaz kıl. Saçma bi uygulama.
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ornapsen 5 yıl
Güzel bir uygulamaya benziyor. elektrikli süpürge ,saç kurutma makinesi ve gemi makine dairesi sesi de ekleseler ya .
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nepasvior 5 yıl en beğenilen
benim bildiğim rahatlama uygulamaları başka türlü içerikte oluyor ama :P
2 Yanıt Yanıtla +5
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eren..34 5 yıl nepasvior
nepasvior
benim bildiğim rahatlama uygulamaları başka türlü içerikte oluyor ama :P


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Breaak4Love 5 yıl nepasvior
nepasvior

benim bildiğim rahatlama uygulamaları başka türlü içerikte oluyor ama :P

:) her insanin Farklidir Elmanlarin Avrupalilarin Boyle Seylere ihtiyaci yok:)
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pop-up 5 yıl
Daha neler yapacaklar acaba :D
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