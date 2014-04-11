Rahatlama uygulaması Thunderspace, artık iPad'de de çalışabiliyor

Doğanın huzur veren ve rahatlatan seslerini iPhone ile iPod Touch'a getiren Thunderspace uygulaması, yayınlanan 3.0 güncellemesiyle iPad desteğine kavuştu.

Sade ara yüzü üzerinden kişileri rahatlatabilecek yağmur ve gök gürültüsü gibi ödüllü doğa ses sanatçısı Gordon Hempton tarafından yüksek hassaslığa sahip mikrofonlar ile kayıt altına alınan sesleri kullanıcılara sunabilen Thunderspace, geliştirilen son sürümüyle ise artık evrensel olarak tüm iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda oy verme istemi kaldırılan, bünyesine yeni sesler eklenen, dosya boyutu azaltılan ve hediye ile oylama butonları geliştirilen uygulama, bazı hatalardan da kurtulmuş durumda.

Kulaklık ile kullanım için optimize edilen ve 4,29 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Thunderspace uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id636485814?mt=8