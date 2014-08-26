Ralph Lauren fitness odaklı bir Polo tişörtü geliştiriyor





Giyilebilir cihaz pazarına teknoloji devlerinin yanısıra moda ve spor devlerinin de girmeye başladığına yakından şahit oluyoruz. Nike, Adidas derken Ralph Lauren de giyilebilir cihaz pazarına adımını atıyor.





Bugün başlayan ABD Açık tenis turnuvasında firmanın geliştirdiği akıllı Polo Tech tişörtleri giyen ünlü raketlerin sağlık verileri takip edilecek ve daha sonra bir basın açıklaması ile elde edilen sonuçlar paylaşılacak.





RL giyilebilir cihaz sektörüne daha modaya uygun bir teknoloji ile yaklaşıyor. Firma sensörleri iletken gümüş ipliklere entegre etmiş ve böylece ekstra bir aksesuar takmaya gerek olmuyor. Tişört sporcuların kalp atışlarını, nefes almasını ve stres seviyesini ölçebiliyor ve verileri kablosuz olarak akıllı telefonlara iletiyor.





İletişim kol altına yerleştirilen minik bir Bluetooth modül vasıtasıyla yapılıyor. Ancak boyutları nedeniyle modül biraz rahatsız edici. Firma modülü düğme boyutlarına indirebilmek için çalışıyor. Bu yıl ki deneme sürecinin ardından gelecek yıl firmanın satış noktalarında Polo Tech tişörtleri bulabilmek mümkün olacak. Fiyat ise henüz belli değil.

http://www.nytimes.com/2014/08/24/fashion/at-us-open-ralph-lauren-to-introduce-wearable-technology.html?_r=1