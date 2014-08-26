Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ralph Lauren fitness odaklı bir Polo tişörtü geliştiriyor

4 yıl
260
1
12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ralph Lauren fitness odaklı bir Polo tişörtü geliştiriyor

Giyilebilir cihaz pazarına teknoloji devlerinin yanısıra moda ve spor devlerinin de girmeye başladığına yakından şahit oluyoruz. Nike, Adidas derken Ralph Lauren de giyilebilir cihaz pazarına adımını atıyor. 

Bugün başlayan ABD Açık tenis turnuvasında firmanın geliştirdiği akıllı Polo Tech tişörtleri giyen ünlü raketlerin sağlık verileri takip edilecek ve daha sonra bir basın açıklaması ile elde edilen sonuçlar paylaşılacak. 

RL giyilebilir cihaz sektörüne daha modaya uygun bir teknoloji ile yaklaşıyor. Firma sensörleri iletken gümüş ipliklere entegre etmiş ve böylece ekstra bir aksesuar takmaya gerek olmuyor. Tişört sporcuların kalp atışlarını, nefes almasını ve stres seviyesini ölçebiliyor ve verileri kablosuz olarak akıllı telefonlara iletiyor. 

İletişim kol altına yerleştirilen minik bir Bluetooth modül vasıtasıyla yapılıyor. Ancak boyutları nedeniyle modül biraz rahatsız edici. Firma modülü düğme boyutlarına indirebilmek için çalışıyor. Bu yıl ki deneme sürecinin ardından gelecek yıl firmanın satış noktalarında Polo Tech tişörtleri bulabilmek mümkün olacak. Fiyat ise henüz belli değil.  

http://www.nytimes.com/2014/08/24/fashion/at-us-open-ralph-lauren-to-introduce-wearable-technology.html?_r=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
konu çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Dünya akıllanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anna Dewitt 4 yıl
Akıllı saatler tutmaz diye düşünüyordum baya tuttu. Bunu da alan olur bence. Millet para saçmaya yer arıyor. Teknolojiyi severim de bu kadar çok içimize girmesinden hoşnut muyum bilemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 4 yıl
Tutsa da belirli bir kitlesi olacaktır ve bu kitle oldukça küçük olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 4 yıl
geçen gün tişört aldım wi-fi özelliği vardı.. 10 yıl içindeki moda bu olsa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gahst 4 yıl
Paramız yetmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 4 yıl
Tutar boyle bir tuketim toplumunda ama surdurulebilemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 4 yıl
Tutar boyle bir tuketim toplumunda ama surdurulebilemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ans Destroyer 4 yıl
Ralph Lauren diyince friends geliyor aklıma
sportif
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Bluetooth modülünün boyutu ne kadarcık ki rahatsız edici olsun ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 4 yıl
Üstüne bu tişörtü çeksin, koluna akıllı bilekliklerden taksın, ayağına da akıllı ayakkabı giydi mi tamamdır


Edit: Yanlış gülücük kullanmışım iyi mi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 4 yıl
tutmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
260 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl WD Red 6TB & Red Pro 4TB NAS Diskleri Video İnceleme 4 yıl Philips BR-1X Test Masamızda 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 26 Ağustos 4 yıl Mobilite: Galaxy Note IV, iPhone 6, BB Passport, WP'lu HTC M8 ve dahası... 4 yıl Huawei ile firmanın genel vizyonu ve ileriye dönük planları hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim