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Raspberry Pi dokunmatik desteği kazandı

3 yıl
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1
11
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi dokunmatik desteği kazandı

Geliştirici kartları sektöründe bir devrime imza atan Raspberry Pi, sayısız proje ile birlikte kendi ekosistemini kuran bir cihaz haline geldi. Raspberry vakfının geliştirmeye devam ettiği geliştirici kartı şimdi de dokunmatik desteği kazandı.

7 inçlik dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlüğe sahip ve 10 noktadan dokunmatik kapasitif özelliği barındırıyor. Bu yeni destek sayesinde Raspberry Pi dokunmatik uygulama alanlarına da girecek ve daha geniş bir potansiyele sahip olacak. Ayrıca klavye-fare girişi de ekrandan yapılabilecek.

Dokunmatik ekran karta enerji ve DSI portu üzerinden bağlanıyor. Ayrıca ekrandaki bir adaptör enerjiyi ve görüntü sinyallerini işliyor. 10 noktadan dokunmatik destekli sürücüler Raspbian işletim sisteminin son sürümüne entegre edilmiş olarak gelecek. Ekran 80$ civarında bir fiyat etiketine sahip. 

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V4LKyR 3 yıl
Site mynet'e dönmüş...
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Yakında bu kart ile ilgili bazı projelerim var yapmak istediğim... Güzel gelişme...
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kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun :D....
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Mode03 3 yıl
Raspberry pi 2 ye windows 10 yukleyip torrent olarak kullabilir miyiz usb den hdd baglayip ayrica multimedya cihazi olarak gucu yeter mi hdd den 1080p film video izlemek ya da youtube spotify benzeri uygulamalar kullanmak icin ?
1 Yanıt Yanıtla
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Grkwnxs 3 yıl Mode03
Mode03
Raspberry pi 2 ye windows 10 yukleyip torrent olarak kullabilir miyiz usb den hdd baglayip ayrica multimedya cihazi olarak gucu yeter mi hdd den 1080p film video izlemek ya da youtube spotify benzeri uygulamalar kullanmak icin ?

Normal Windows 10 kurulmuyor raspberry pi 2 için hazırlanmış yazılım geliştirme amaçlı bir Windows 10 kuruluyor masaüstü filan yok program kuramazsın. Raspberry pi 2 nin sorun çıkaracağını sanmıyorum 1080p de.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Hiç mi haberiniz yoktu bu ne böyle mynet haberi gibi.
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DH Misafiri 3 yıl
Cook eski bir proje, coook. Hatta RasPi1 ile basladi, ebayde tonlarca var. 6 ay once bi eleman bunu koyacak laptop bile hazirladi.
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Growlithe 3 yıl
Zaten dokunmatik ekranlar vardı. Bu yeni bir şey değil ki.
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Virinom 3 yıl
Haberi görünce düşük fiyatlıdır falan sandım ama 100tl'ye dandik tablet alıp ekranını söküp kullanmak çok daha mantıklı.
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interwap 3 yıl
Düşük teknik özellikli ekran $80. Bu fiyata tablet alınıyor.
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Grkwnxs 3 yıl
Zaten dokunmatik ekran bağlanabiliyordu
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