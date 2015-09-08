Raspberry Pi dokunmatik desteği kazandı

Geliştirici kartları sektöründe bir devrime imza atan Raspberry Pi, sayısız proje ile birlikte kendi ekosistemini kuran bir cihaz haline geldi. Raspberry vakfının geliştirmeye devam ettiği geliştirici kartı şimdi de dokunmatik desteği kazandı.





7 inçlik dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlüğe sahip ve 10 noktadan dokunmatik kapasitif özelliği barındırıyor. Bu yeni destek sayesinde Raspberry Pi dokunmatik uygulama alanlarına da girecek ve daha geniş bir potansiyele sahip olacak. Ayrıca klavye-fare girişi de ekrandan yapılabilecek.





Dokunmatik ekran karta enerji ve DSI portu üzerinden bağlanıyor. Ayrıca ekrandaki bir adaptör enerjiyi ve görüntü sinyallerini işliyor. 10 noktadan dokunmatik destekli sürücüler Raspbian işletim sisteminin son sürümüne entegre edilmiş olarak gelecek. Ekran 80$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

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