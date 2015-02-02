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Raspberry Pi ikinci nesle geçiyor

4 yıl
5,1b
1
47
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi ikinci nesle geçiyor

Bir eğitim projesi iken bilgisayar dünyasında önemli bir dönemi başlatan ticari bir ürüne dönüşen Raspberry Pi, 25$ gibi çok düşük fiyatlara kullanıcıların hallice bir bilgisayar sahibi olmasını sağlamıştı. Bugün itibariyle Raspberry Pi ikinci nesle geçiş yaptı.

İkinci nesilde artık daha güçlü bir yongaseti ve RAM bellek mevcut. Bu sayede geliştirici kartının yetenekleri de aynı oranda artıyor. Vakıf ikinci nesilde de Broadcom ile işbirliğini korumuş.

İlk nesilde gördüğümüz ARM11 tabanlı işlemci yerine artık 4 adet Cortex-A7 çekirdekli 900MHz saat hızında çalışan BCM2836 yongaseti bizi karşılıyor. ARMv7 mimarisi sayesinde Snappy Ubuntu Core gibi ARM GNU/Linux dağıtımlarını karta kurmak mümkün hale geliyor. 

Diğer taraftan RAM miktarı iki adet 512MB olmak üzere 1GB LPDDR2 seviyesine çıkarılmış ve modül Micron tarafından sağlanıyor. Panelde tüm bağlantılar önceki nesil ile aynı ve aynı yerde yer alıyor. Kart 5V microUSB üzerinden gerekli gücü sağlıyor. Cihaza işletim sistemi SD kart ile kurulabiliyor. Ayrıca harici ekran çıkışı da HDMI üzerinden oluyor. 

Vakıf bu modeli Raspberry Pi 2 Model B şeklinde isimlendirmiş. Muhtemelen ilerleyen aylarda daha fazla model piyasada olacak. Raspberry Pi 2 modeli 35$ fiyat etiketi ile ana dağıtımcılar element14 ve RS Components tarafından satışa sunulmuş durumda.  

http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/ Yorum Yaz
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Markus Schulz 4 yıl
bunlardan bir 30 tane alip cluster yapacagim
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Ink 4 yıl
anakart almayı düşünüyorum
yardım edin
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metekoo 4 yıl
Merhabalar

ebay'den almak istiyorsanız gümrükte takılabilir ve çok yüksek bir masraf çıkar, bilginiz olsun.

Raspberry Pi resmi olarak Türkiye pazarında bulabilirsiniz ve fiyat olarak o kadar fark olmuyor (Türkiye'de en ucuz fiyat zaten).
samm.com/...


Kolay bir şekilde başlamak istiyorsanız, en iyi Türkçe kaynağı buradan ulaşabilirsiniz:
samm.com/...


Raspberry Pi ile ne yapabilirsiniz?
Web Sünücü / Media Center / Minecraft Sünücü / Torrent Sünücü / Ev otomasyon / Güvenlik kamera sistemi / Dijital haberleşme
Sınır yok yanı, fikriniz neyse RaspPi ile yaparsınız.

Daha fazla örnek:
instructables.com/...
hackaday.io/...

Jesus
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FatihAsl 4 yıl
Raspberry Pi ye alternatif olabilecek Poyraz geliştirme kartı ile ilgili bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz poyraz.io/...
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Şeker Hapı 4 yıl
Bence raspi ve owncloud ile ağ oluşturma fikri bizim ülkede pek uygun değil en azından su an için biliyorsunuz fırsatçı sağlayıcılar olduğu sürece düşük upload hızları devam edecek simetrik internet alsak ona verilen paraya yazık hem dl hızı düşük oluyor upload hızları da pek de fazla değil komşumuz olan Bulgaristan'ın internet fiyatlarını gördükten sonra burada gerçekten de fazlasıyla kazıklandığımızı düşünüyorum hani tekelsin kazıklarsın ama bu ne be kardeşim adam orada 70 mbit fiber interneti 20 mbit upload hızı ile kotasız kullanırken biz dsl e daha fazla para ödüyoruz üzerine adil kullanım kotası da cabası yazık...
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tolgatelli 4 yıl
kodlama kısmını görmek için bekliyorum ve kaydoldum, eğer phyton gibi html tabanlı olursa Windows 10 lot, o zaman derim ki Microsoft Linux ve android'i bitirmeye çalışıyor derim, çünkü o zaman node.js javascript, cordova kütüphanleri ve visula studio ile yapamayacağımız hiç bir şey kalmaz, şu an bile visual srudio 2013 ile "hiç bir kod değişikliği yapmadan" android,ios, amazon, Windows phone, blackberry için çok rahat programlar yapıyorum, netbeans ile Linux ve postgre veritabanları için programlar yapıyorum, o zaman başka hiç bir editöre ihtiyaç kalmaz, bence bu çok ciddi bir savaş ilanı:)
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dedektif_dh 4 yıl
Arkadaşlar bu 2. nesil cihazı alsam , içine ubuntu yüklesem internetten 1080p flash videoları veya html 5 videoları takılmadan izleyebilirmiyim. Donanımı bunun için yeterli midir ?
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Rüzgar81 4 yıl dedektif_dh
dedektif_dh
Arkadaşlar bu 2. nesil cihazı alsam , içine ubuntu yüklesem internetten 1080p flash videoları veya html 5 videoları takılmadan izleyebilirmiyim. Donanımı bunun için yeterli midir ?

Eski pi kesinlikle bunlara yeterli değildi, yenisi için ise bir kaç gün sonra incelemeleri mutlaka düşmeye başlar.
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Umutcan 4 yıl dedektif_dh
dedektif_dh

Arkadaşlar bu 2. nesil cihazı alsam , içine ubuntu yüklesem internetten 1080p flash videoları veya html 5 videoları takılmadan izleyebilirmiyim. Donanımı bunun için yeterli midir ?

Bu donanım ile yeterli geleceğini sanmıyorum, en azından ubuntu altından driver problemleri nedeniyle mümkün olmuyor pek. Çünkü bizzat 1gb ram/rockchip 3066 chipsetli cihazla picuntu sürümünü denedim, driver olayı çok sıkıntılı.
Android altından xbmc çalıştırılırsa en yüksek performans elde ediliyordu videolarda. Ama video harici ubuntu basit işler için gayet yeterli performansta çalışıyordu. Torrent ve jdownloader yazılımlarının sürekli açık olduğu,
düşük güç(3w) ile indirme yapan bir cihaz niyetine kullanıyorum. Tabi bendeki raspberry değil, mk808 isimli farklı bir arm mini pc.
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ClimbDown 4 yıl
Nerden alınır bu?
Detaylı olarak nasıl güç alır filan anlatabilecek varmi? Tv ye bağlayıp film için nasıl kullanabilirim?
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Şeker Hapı 4 yıl ClimbDown
SessizCral

Nerden alınır bu?
Detaylı olarak nasıl güç alır filan anlatabilecek varmi? Tv ye bağlayıp film için nasıl kullanabilirim?

Xbmc kurarak yapabilirsin ilk sürüm biraz takılıyordu yeni nesilde belki takılma olmaz incelemeler çıkınca anlaşılır

Şöyle de wiki vereyim 2. Nesil için de çıkacak kodi.wiki/...

Yurt dışından kargo ile geliyor türkiyede fırsatçılar fazla paradan satıyor yurt dışından alın
Elektriği usb ile alıyor telefon adaptörü bile işinizi görür
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Rüzgar81 4 yıl
Bu cihaz ile aklınıza gelebilecek her şey yapılabilir.

Linux bazlı kullanabilirsiniz, web Server olarak kullanılır, kendi routerinizi yapabilirsiniz, tv için xbmc ile harika bir Mediacentera sahip olabilirsiniz, eski ve klasik oyunların oynayabileceği bir konsol haline getirebilirsiniz, Philips televizyonlardan bildiğimiz ambilight olayını her marka tv için yapabilirsiniz, evinizi bununla akıllı ev haline getirebilirsiniz.

Sayarak bitmez, her türlü projeye açık, harika ötesi bir cihaz.

Google ve youtube'da "raspberry pi projects" diye araştırın ve hayran kalın.

Bu arada işletim sistemini SD-Kart üzerine aktarıyoruz, harddisk yerine geçiyor.

İsteğe göre 2-3 farklı SD-Kart ile kullanım çeşitliliğini artırabilirsiniz.
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V4LKyR 4 yıl
1 yıldan uzun süredir Raspberry Pi kullanıyorum. Gayet memnunum. Son zamanlarda, acaba bunun daha hızlısı var mıdır diye internette bir araştırma yaptım. Banana Pi diye bir model buldum. Allwinner A20 SoC'u var üzerinde (2 adet Cortex-A7)
Dün Banana Pi siparişini verdim.
Bugün bu haberi gördüm.
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A fine day to die 4 yıl V4LKyR
Hocam Ne amaçla kullanıyorsunuz ve neler yapıyorsunuz ?

Bu cihaz ile neler yapılabilir biri detaylı bir biçimde bilgi verebilir mi?
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doctor_bey 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
1 yıldan uzun süredir Raspberry Pi kullanıyorum. Gayet memnunum. Son zamanlarda, acaba bunun daha hızlısı var mıdır diye internette bir araştırma yaptım. Banana Pi diye bir model buldum. Allwinner A20 SoC'u var üzerinde (2 adet Cortex-A7)
Dün Banana Pi siparişini verdim.
Bugün bu haberi gördüm.

Sonra hüsran
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Firaristt 4 yıl
al bunu, tak bi harici hdd. Hem download hem video-film izlemek için kullanmalık ideal alet.
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