Raspberry Pi ikinci nesle geçiyor

Haber Editörü
Bir eğitim projesi iken bilgisayar dünyasında önemli bir dönemi başlatan ticari bir ürüne dönüşen Raspberry Pi, 25$ gibi çok düşük fiyatlara kullanıcıların hallice bir bilgisayar sahibi olmasını sağlamıştı. Bugün itibariyle Raspberry Pi ikinci nesle geçiş yaptı.
İkinci nesilde artık daha güçlü bir yongaseti ve RAM bellek mevcut. Bu sayede geliştirici kartının yetenekleri de aynı oranda artıyor. Vakıf ikinci nesilde de Broadcom ile işbirliğini korumuş.
İlk nesilde gördüğümüz ARM11 tabanlı işlemci yerine artık 4 adet Cortex-A7 çekirdekli 900MHz saat hızında çalışan BCM2836 yongaseti bizi karşılıyor. ARMv7 mimarisi sayesinde Snappy Ubuntu Core gibi ARM GNU/Linux dağıtımlarını karta kurmak mümkün hale geliyor.
Diğer taraftan RAM miktarı iki adet 512MB olmak üzere 1GB LPDDR2 seviyesine çıkarılmış ve modül Micron tarafından sağlanıyor. Panelde tüm bağlantılar önceki nesil ile aynı ve aynı yerde yer alıyor. Kart 5V microUSB üzerinden gerekli gücü sağlıyor. Cihaza işletim sistemi SD kart ile kurulabiliyor. Ayrıca harici ekran çıkışı da HDMI üzerinden oluyor.
Vakıf bu modeli Raspberry Pi 2 Model B şeklinde isimlendirmiş. Muhtemelen ilerleyen aylarda daha fazla model piyasada olacak. Raspberry Pi 2 modeli 35$ fiyat etiketi ile ana dağıtımcılar element14 ve RS Components tarafından satışa sunulmuş durumda.
http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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ebay'den almak istiyorsanız gümrükte takılabilir ve çok yüksek bir masraf çıkar, bilginiz olsun.
Raspberry Pi resmi olarak Türkiye pazarında bulabilirsiniz ve fiyat olarak o kadar fark olmuyor (Türkiye'de en ucuz fiyat zaten).
samm.com/...
Kolay bir şekilde başlamak istiyorsanız, en iyi Türkçe kaynağı buradan ulaşabilirsiniz:
samm.com/...
Raspberry Pi ile ne yapabilirsiniz?
Web Sünücü / Media Center / Minecraft Sünücü / Torrent Sünücü / Ev otomasyon / Güvenlik kamera sistemi / Dijital haberleşme
Sınır yok yanı, fikriniz neyse RaspPi ile yaparsınız.
Daha fazla örnek:
instructables.com/...
hackaday.io/...
Jesus
Eski pi kesinlikle bunlara yeterli değildi, yenisi için ise bir kaç gün sonra incelemeleri mutlaka düşmeye başlar.
Bu donanım ile yeterli geleceğini sanmıyorum, en azından ubuntu altından driver problemleri nedeniyle mümkün olmuyor pek. Çünkü bizzat 1gb ram/rockchip 3066 chipsetli cihazla picuntu sürümünü denedim, driver olayı çok sıkıntılı.
Android altından xbmc çalıştırılırsa en yüksek performans elde ediliyordu videolarda. Ama video harici ubuntu basit işler için gayet yeterli performansta çalışıyordu. Torrent ve jdownloader yazılımlarının sürekli açık olduğu,
düşük güç(3w) ile indirme yapan bir cihaz niyetine kullanıyorum. Tabi bendeki raspberry değil, mk808 isimli farklı bir arm mini pc.
Detaylı olarak nasıl güç alır filan anlatabilecek varmi? Tv ye bağlayıp film için nasıl kullanabilirim?
Xbmc kurarak yapabilirsin ilk sürüm biraz takılıyordu yeni nesilde belki takılma olmaz incelemeler çıkınca anlaşılır
Şöyle de wiki vereyim 2. Nesil için de çıkacak kodi.wiki/...
Yurt dışından kargo ile geliyor türkiyede fırsatçılar fazla paradan satıyor yurt dışından alın
Elektriği usb ile alıyor telefon adaptörü bile işinizi görür
Linux bazlı kullanabilirsiniz, web Server olarak kullanılır, kendi routerinizi yapabilirsiniz, tv için xbmc ile harika bir Mediacentera sahip olabilirsiniz, eski ve klasik oyunların oynayabileceği bir konsol haline getirebilirsiniz, Philips televizyonlardan bildiğimiz ambilight olayını her marka tv için yapabilirsiniz, evinizi bununla akıllı ev haline getirebilirsiniz.
Sayarak bitmez, her türlü projeye açık, harika ötesi bir cihaz.
Google ve youtube'da "raspberry pi projects" diye araştırın ve hayran kalın.
Bu arada işletim sistemini SD-Kart üzerine aktarıyoruz, harddisk yerine geçiyor.
İsteğe göre 2-3 farklı SD-Kart ile kullanım çeşitliliğini artırabilirsiniz.
Dün Banana Pi siparişini verdim.
Bugün bu haberi gördüm.
Bu cihaz ile neler yapılabilir biri detaylı bir biçimde bilgi verebilir mi?
Sonra hüsran