Raspberry Pi ikinci nesle geçiyor





Bir eğitim projesi iken bilgisayar dünyasında önemli bir dönemi başlatan ticari bir ürüne dönüşen Raspberry Pi, 25$ gibi çok düşük fiyatlara kullanıcıların hallice bir bilgisayar sahibi olmasını sağlamıştı. Bugün itibariyle Raspberry Pi ikinci nesle geçiş yaptı.





İkinci nesilde artık daha güçlü bir yongaseti ve RAM bellek mevcut. Bu sayede geliştirici kartının yetenekleri de aynı oranda artıyor. Vakıf ikinci nesilde de Broadcom ile işbirliğini korumuş.





İlk nesilde gördüğümüz ARM11 tabanlı işlemci yerine artık 4 adet Cortex-A7 çekirdekli 900MHz saat hızında çalışan BCM2836 yongaseti bizi karşılıyor. ARMv7 mimarisi sayesinde Snappy Ubuntu Core gibi ARM GNU/Linux dağıtımlarını karta kurmak mümkün hale geliyor.





Diğer taraftan RAM miktarı iki adet 512MB olmak üzere 1GB LPDDR2 seviyesine çıkarılmış ve modül Micron tarafından sağlanıyor. Panelde tüm bağlantılar önceki nesil ile aynı ve aynı yerde yer alıyor. Kart 5V microUSB üzerinden gerekli gücü sağlıyor. Cihaza işletim sistemi SD kart ile kurulabiliyor. Ayrıca harici ekran çıkışı da HDMI üzerinden oluyor.





Vakıf bu modeli Raspberry Pi 2 Model B şeklinde isimlendirmiş. Muhtemelen ilerleyen aylarda daha fazla model piyasada olacak. Raspberry Pi 2 modeli 35$ fiyat etiketi ile ana dağıtımcılar element14 ve RS Components tarafından satışa sunulmuş durumda.

http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/