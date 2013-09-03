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Raspberry Pi ile mini bir klasik Macintosh bilgisayarı elde edildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi ile mini bir klasik Macintosh bilgisayarı elde edildi
Apple'ın ilk Macintosh bilgisayarlarını piyasaya sürmesinin üzerinden çok zaman geçmiş olsa da, bu klasik ürünlere hayranlık duyanlar kendi çabalarıyla ilginç cihazlar ortaya çıkarıyor.

Eski Mac ürünlerini canlandırma amacını güden RetroMacCast sitesinden John Leake adlı bir geliştirici, bir PVC karton ve Raspberry Pi geliştirici kartı kullanarak ortaya mini bir Macintosh bilgisayarı ortaya çıkarmış. Normal Macintosh'un 3'te biri boyutunda olan Mini Mac'in kasası PVC kartondan imal edilmiş. Kutuya 3.5 inçlik 512x384 piksel çözünürlüğü olan bir ekran eklenerek bilgisayar tamamlanmış.

Leake, Raspberry Pi kartının kutuya sığması için bazı bağlantı çıkışlarını sökerek bunlara kablo lehimleri ile erişim sağlamış. Bununla birlikte iki USB portu, HDMI girişi, Ethernet çıkışı kalırken, Bluetooth üzerinden klavye ve fare imkanı da sunulmuş.

O dönemi yansıtması açısından işletim sistemini de düşünen Leake, Mini vMac emülatörü ile Super 6 işletim sistemini çalıştırmayı başarmış. Cihazın disket girişi çalışmıyor ancak nostalji yaşatmak adına eksik birşey bırakmıyor. 
Raspberry Pi ile mini bir klasik Macintosh bilgisayarı elde edildi


http://retromaccast.ning.com/profiles/blogs/honey-i-shrunk-the-computer Yorum Yaz
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peske 6 yıl en beğenilen
vaybe adam yapmıs:)
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icais 6 yıl
Bunu hackaday ve ona benzer diy sitelerinde gordum dun, Detay isteyenler arastirabilir.

Youtube videolarinda her kes fiyatini sorup kickstarter baslatin demis :) Yakinda satisa girme ihtimali bile var.
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_bluescream_ 6 yıl
bizim raspberry hala kutusunda duruyor lan hemde ilk alanlardan biriyim :D
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icais 6 yıl _bluescream_
_bluescream_
bizim raspberry hala kutusunda duruyor lan hemde ilk alanlardan biriyim :D

Hediye edebilirsin



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Gl4dius 6 yıl
çok güzel bir çalışma olmmuş :D
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DH Misafiri 6 yıl
Steve reiz, senin eserlerin hala insanlara ilham veriyor.
R.I.P Steve Jobs aka Reiz :(
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EasyBell 6 yıl
Güzel bir çalışma olmuş adamın eline sağlık vallahi.
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JoeyBane 6 yıl
Tebrik etmek lazım :)
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cumfiçu 6 yıl
Ben bunu benim raspberry de denerim :D
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peske 6 yıl en beğenilen
vaybe adam yapmıs:)
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