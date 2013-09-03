Raspberry Pi ile mini bir klasik Macintosh bilgisayarı elde edildi

Apple'ın ilk Macintosh bilgisayarlarını piyasaya sürmesinin üzerinden çok zaman geçmiş olsa da, bu klasik ürünlere hayranlık duyanlar kendi çabalarıyla ilginç cihazlar ortaya çıkarıyor.





Eski Mac ürünlerini canlandırma amacını güden RetroMacCast sitesinden John Leake adlı bir geliştirici, bir PVC karton ve Raspberry Pi geliştirici kartı kullanarak ortaya mini bir Macintosh bilgisayarı ortaya çıkarmış. Normal Macintosh'un 3'te biri boyutunda olan Mini Mac'in kasası PVC kartondan imal edilmiş. Kutuya 3.5 inçlik 512x384 piksel çözünürlüğü olan bir ekran eklenerek bilgisayar tamamlanmış.





Leake, Raspberry Pi kartının kutuya sığması için bazı bağlantı çıkışlarını sökerek bunlara kablo lehimleri ile erişim sağlamış. Bununla birlikte iki USB portu, HDMI girişi, Ethernet çıkışı kalırken, Bluetooth üzerinden klavye ve fare imkanı da sunulmuş.





O dönemi yansıtması açısından işletim sistemini de düşünen Leake, Mini vMac emülatörü ile Super 6 işletim sistemini çalıştırmayı başarmış. Cihazın disket girişi çalışmıyor ancak nostalji yaşatmak adına eksik birşey bırakmıyor.





http://retromaccast.ning.com/profiles/blogs/honey-i-shrunk-the-computer