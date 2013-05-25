Raspberry Pi ülkemizde de satışa sunulacak





Bir eğitim projesi olarak doğan ancak sonrasında yeni bir dönemin kapılarını açan Raspberry Pi, uzun süredir kısıtlı bir pazarlama stratejisi uygulamaktaydı. Yaygın kanallardan ziyade dağıtım işini üstüne alan girişimciler tarafından ülke pazarlarına giriş yapan cihazın son durağı Türkiye olacak.





Samm Teknoloji adlı firma tarafından yapılan duyuruda cihazın Haziran ayının ilk haftasında stoklarda olacağı açıklandı. Fiyat olarak ise 90-100TL aralığından bahsediliyor. Daha önce bazı firmalarımız sipariş üzerine ürünü getirtmekteydi. Artık perakende olarak da satışa başlayacak.





Gerek hobi gerekse meslek gereği olarak geniş bir hayran kitlesi oluşturan Raspberry Pi, düşük özelliklerine rağmen gündelik işleri karşılayabilecek kapasiteye sahip.





Model iki versiyona sahip. Model B adlı versiyon 700MHz saat hızında çalışan Broadcom işlemci, 512MB RAM, iki USB girişi, Ethernet, HDMI çıkışı, SD kart ile Linux tabanlı işletim sistemleri yükleyebilme şeklinde özellikler sunuyor. Model A ise farklı olarak tek USB girişi ve 256MB RAM bulunduruyor ve Ethernet bağlantısı barındırmıyor.

http://www.samm.com.tr/tr/index.php?P=HABER&H=52&D=Raspberry-Pi-cok-yakinda-Turkiyede