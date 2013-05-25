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Raspberry Pi ülkemizde de satışa sunulacak

5 yıl
1,7b
1
23
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi ülkemizde de satışa sunulacak

Bir eğitim projesi olarak doğan ancak sonrasında yeni bir dönemin kapılarını açan Raspberry Pi, uzun süredir kısıtlı bir pazarlama stratejisi uygulamaktaydı. Yaygın kanallardan ziyade dağıtım işini üstüne alan girişimciler tarafından ülke pazarlarına giriş yapan cihazın son durağı Türkiye olacak.

Samm Teknoloji adlı firma tarafından yapılan duyuruda cihazın Haziran ayının ilk haftasında stoklarda olacağı açıklandı. Fiyat olarak ise 90-100TL aralığından bahsediliyor. Daha önce bazı firmalarımız sipariş üzerine ürünü getirtmekteydi. Artık perakende olarak da satışa başlayacak.

Gerek hobi gerekse meslek gereği olarak geniş bir hayran kitlesi oluşturan Raspberry Pi, düşük özelliklerine rağmen gündelik işleri karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Model iki versiyona sahip. Model B adlı versiyon 700MHz saat hızında çalışan Broadcom işlemci, 512MB RAM, iki USB girişi, Ethernet, HDMI çıkışı, SD kart ile Linux tabanlı işletim sistemleri yükleyebilme şeklinde özellikler sunuyor. Model A ise farklı olarak tek USB girişi ve 256MB RAM bulunduruyor ve Ethernet bağlantısı barındırmıyor.

http://www.samm.com.tr/tr/index.php?P=HABER&H=52&D=Raspberry-Pi-cok-yakinda-Turkiyede Yorum Yaz
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Steve Jobs 5 yıl en beğenilen evetbenim
evetbenim
la insan bi kutuya koyar

Gelistiriciler ve gelistirici adaylari icin, senlik bi' durum yok.
Yanıtla +23
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artenis 5 yıl waltran
waltran

dolar ne zaman 4 lira oldu ? ya da eğitim amaçlı ürünler içindemi vergi ödüyoruz?

bu ülkede elektirikli araçlardan fazladan vergi alınıyor dünyanın tam tersine, oysaki ilk kez RTE binmişti Renaultun elektirikli aracına, hediye de edilmişti sanırım, baktı ve muhtemelen dediki bundan vergi alalım extra çünkü bu baya ucuza gidiyor yolda ;)
waltrandolar ne zaman 4 lira oldu ? ya da eğitim amaçlı ürünler içindemi vergi ödüyoruz?bu ülkede elektirikli araçlarda...
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Virtual Reality 5 yıl
Devlet meslek lisesi ve üniversite de ki ilgili bölüm öğrencilerinin her birine dağıtmalı ve yazılımcı olmaları konusunda gençleri teşvik etmeli, tablet gibi saçma projelerle uğraşmamalı
Devlet meslek lisesi ve üniversite de ki ilgili bölüm öğrencilerinin her birine dağıtmalı ve yazılımcı olmaları konusunda gençleri teşvik etmeli, tablet gibi sa...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
Düşünce Seli 5 yıl
Vay be anakarttaki devrimi görmek şahane. Bende bilgisayarımı açtığımda kocaman bir anakartla karşılaşmak istemiyorum. Temizliği de cabası. :(
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DH Misafiri 5 yıl
Burada çoktandır 99 TL'ye satılıyor.
robotistan.com/...
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drony 5 yıl
68TL
tr.rsdelivers.com/...

İsterseniz Metrobüs ile çağlayandan iki durak sonra inip Perpadan direk alabilirsiniz.
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drony 5 yıl
Perpa da 70TL.Haber sanki daha onceden Turkiye pazarinda degilmis gibi gecen yil aldik.
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force66 5 yıl
daha dun beagleboard black ve raspberry pi. farnell den siparis verdim toplam tutar 73.4 avro
Turkiyede affedersiniz hersey tersine gidiyor ogrencilere gostermek icin siparis verdim ingiltire de yanlis hatirlamiyorsam 20000 tane devletin dagittini biliyorum
vergi icin kesin arayacaklardir benim verdigim vergiyle devlet ihya (agir sanayi hamlesini baslatacaklar) olacaktir ona eminim
fatih projesi tam fiyasko bir okulun her sinifinda akilli tahtalar, guzel hos lakin onlari calistiracak ara kaplo (3 lu priz ) yok kimsede cepinden para katip calistiralim demiyor
hal ve vaziyet boyle
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janparey 5 yıl
Artık pek makul değil raspberry pi. dx,pandawill vb bilimum sitede çift çekirdekli ,1gb ramli,hem kutusu hem adaptörü,hem hdmi kablosu,hem wifi olan cihazlar 70-80tl.onlarda da gayet geliştirme yapılabilir,hem de donanımları daha kuvvetli.Hadi adaptörü kasayı geçtim üstünde bir dahili sabit disk bile yok. Bu çıplaklıkla bu fiyatı hak etmiyor.
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UçanAtPegasus 5 yıl
Yeni bir mezarcı ürünü daha çıktı vatana millete hayırlı olsun.
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foz54 5 yıl
(eren)
evetbenimla insan bi kutuya koyar
Gelistiriciler ve gelistirici adaylari icin, senlik bi durum yok.

adamı direkt idam ettiniz halbuki adam haklı, bir dikdörtgen plastik kutuya koysalar şekil-kalite önemli değil süpriz yumurta kutusu gibi 2 parça olsun istediğin zaman açarsın engel olmaz. geliştiriciler insan değilmi ki? böyle açıkta olunca havadan nem kapar,toz girer, elin çarpar yere düşer çıkıntı duran portlar kopar vs...
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giogo 5 yıl foz54
foz54
(eren)
Orijinalden alıntı: evetbenimla insan bi kutuya koyar
Gelistiriciler ve gelistirici adaylari icin, senlik bi durum yok.

adamı direkt idam ettiniz halbuki adam haklı, bir dikdörtgen plastik kutuya koysalar şekil-kalite önemli değil süpriz yumurta kutusu gibi 2 parça olsun istediğin zaman açarsın engel olmaz. geliştiriciler insan değilmi ki? böyle açıkta olunca havadan nem kapar,toz girer, elin çarpar yere düşer çıkıntı duran portlar kopar vs...

Zaten plastik bir kap yapmışlar.Merak etmeyin o adamlardada beyin var
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drdbre 5 yıl
Ne zamandır almayı düşünüyordum(tabi umarım yeni modeli çıkmaz). Fiyatına gelince eh işte. Çünkü eğitim amaçlı üründe vergi az alınmalı. Bu arada farnell sitesinin yönlendirdiği yildirimelektronik yaklaşık aynı fiyata satıyordu en son. Tabi online satmaması telefonla falan aramamız gerekli olması biraz alışıla gelmiş değil. Ah ah birde hdmi girişli monitör gerekli buna, öğrenci adamız bilgisayar ucuz ama monitörü ondan pahalıya gelecek.
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interwap 5 yıl
Exynos 4 yongalı ürünleri tercih ederim.
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rainblackk 5 yıl
insanlar Türkiyede hala linux ubundu gibi sözcüklere yabancı, ilk okullarda bilgisayar derslerinde her öğrenciye ücretsiz verilse alın buna istediğiniz bir linux dağıtımı yükleyin denilse öğrencilerin bu alanda ilgisini çekmiş oluruz.
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E_Aydin35 5 yıl
(eren)
Yuh 100 lira mi?! Bu avrupada 10-20$ arasi bir sey degil miydi?

:) Bunun Dolar-TL dönüşümü var, KDV'si var, artı dağıtım fiyatlandırması derken normaldır..
Açıkcası Türkiye'de Raspberry Pi'yi satın alabilmemiz gerçekten çok güzel,iyi olacak.. Yani gerçekten herkese bir PC deneyimi sunma konusunda yeterlilik barajının çok yakınlarında seyredecektir. Üzerindeki portlarda kullanım alanı için yeterli.
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