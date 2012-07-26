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Razer, 8200 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Ouroboros

6 yıl
5,9b
1
62
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Razer, 8200 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Ouroboros
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Bilgisayar oyunu tutkunlarının gayet yakından tanıdığı Razer, yeni faresi Ouroboros ile karşımıza çıktı.
116 mm uzunluğunda, 71 mm genişliğinde ve 42 mm kalınlığında tasarlanan Ouroboros'un pilli ağırlığı 135 gram, pilsiz ağırlığı 115 gram seviyesinde. Ouroboros'un, ergonomi konusunda iddialı bir model olduğunu söylemek mümkün. İstediğiniz takdirde daha rahat kullanım için farenin uzunluğunu 20 mm kadar arttırılabiliyorsunuz, farenin arka kısmının açısını ayarlayabiliyorsunuz veya farenin yan panelleri değiştirebiliyorsunuz. Fareyle iki farklı yan panel geliyor.
Üzerinde 11 adet yeniden programlanabilir tuş bulunan fareye, Razer'ın 8200 dpi'lik 4G çift sensör sistemi güç veriyor. Her türlü yüzeyde en iyi performans için farede hem lazer sensöre hem de optik sensöre yer verilmiş. 1000 Hz raporlama hızı (1 ms tepki süresi) ve 50G maksimum hızlanma sunan farede, tuşlar yardımıyla dpi değeri arttırılabiliyor veya azaltılabiliyor.
Razer'ın kablosuz faresi 1 adet AA pille çalışıyor. AA pilin, 12 saat boyunca aralıksız oyun oynamak için yeterli olduğu dile getiriliyor. Eğer oyun esnasında pil aniden biterse, kabloyu fareye takıp oyun keyfinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. 2012 yılının dördüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanan Ouroboros'un ABD fiyatı 129.99$, Avrupa fiyatı ise 129.99 Euro olacak.
Razer, 8200 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Ouroboros
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Razer, 8200 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Ouroboros
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Razer, 8200 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Ouroboros
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musAKka 6 yıl en beğenilen Bamya Avcisi
korkuadam

Yav hadi gidir 7.1 kulakliga,bir ekran kartina 130 dolar verirsin de mouse bu ya.40 TL'lik de 250 TL'lik de neredeyse ayni hissi verir.cidden bunlara paara vermek yazik gunah.130 dolar nedir ya bir mouse icin?
Ayriyetten nasil bir zevk verebilir ki elinize masaj mi yapacak?

Bu aslında şuna benzer:

Müzik dinlerken Sony kulaklık kullanırsınız; "Çok güzel sesi var, çok memnunum" dersiniz...
Sonra Sennheiser kulaklık alırsınız; "Harika ses veriyor, bir daha Sony'e elimi sürmem" dersiniz...
Daha sonra biraz daha paraya kıyıp üst seviye bir Audio Technica kulaklık alırsınız; "Ben aslında bunca zaman müzik dinlememişim" demeye başlarsınız.

Dikkat ederseniz burada her örnekte kişi kullandığı üründen memnundur ve ötesinin gereksiz olduğunu düşünür. Fakat daha iyisini tecrübe ettikten sonra aradaki farkı hissetmeye başlar.

Mouse - klavye gibi birimlere genelde "casual" diye adlandırdığımız kullanıcılar/oyuncular çok önem vermezler ama kullandığımız bilgisayarlarla aslında birebir iletişim kurduğumuz iki temel cihazdan bahsediyoruz. Daha çok masaüstünde dolaşıp internete girdiğiniz bir bilgisayarda bu tür yüksek seviye mouse'ların pek katkısını görmezsiniz ancak kendinizi oyunculuğa adadıysanız, oyunlarla çok vakit geçiriyorsanız bu tür bir mouse'u kullandıktan sonra farkını anlamaya başlarsınız.
korkuadamYav hadi gidir 7.1 kulakliga,bir ekran kartina 130 dolar verirsin de mouse bu ya.40 TL'lik de 250 TL'lik de neredeyse ayni hiss...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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s_demirci_53 3 yıl
arkadaşlar bu mouse kablosuz olarak kullanılırken sadece kendi istasyonu ile mi kullanılıyor? dizüstü bilgisayarımda bluetooth 4.0 var direk burdan kullanabilir miyim?
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juge1 3 yıl
walla ben aldım ama mesela nette takılırken sağ sol beyaz olan tuşlarına basıyorum yanlışıkla sayfa ileri geri gdiyor :D bi bu huyu kötü modlarını değiştirmek istemiyorum pek oyun oynamıyorum cnki :D oyunlarda değiştiryorum sadece
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ø 4 yıl
Şu SteelSeries Rival'i eskitirsem alacağım bir tane razer.
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thequaresma 4 yıl
fiyat biraz alınabilir seviyeye gelmiş
facebook.com/...
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N0YAN 4 yıl
uzay gemisi, maşallah
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DH Misafiri 5 yıl
çok beğendim ama deathadder ile yetiniyoruz şimdilik ))
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marseltalon 5 yıl
Extreme Mouse...
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Master_Evil 5 yıl
bu sefer güzel olacak gibi, gelsin görelim
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DH Misafiri 6 yıl
Büyüyünce çok para kazancam istediğimi alcam.Yetti bu fakirlik.
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DUBLO 6 yıl
Parasida İyimis :(
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mr.creative 6 yıl
kağıy üstünde iyi duruyo.
en kısa zamanda denemek lazım
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Recharged 6 yıl
Tasarım ve ürün özellikleri çok iyi ancak fiyat banada biraz fazla geldi.Daha iyi bir fiyattan satışa çıkabilirdi ürün.
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ZiveR 6 yıl
Fare'nin tasarımı çok hoşuma gitti, fiyatıda bu tarz bir ürün için normal duruyor. Fakat Razer'ın ürünlerine bir türlü ısınamadım. Her yerde reklamları yapılıyor fakat bir o kadar fazla sorun yaşayan kişi bulunuyor. Son kullanıcı incelemelerinden sonra düşünülebilir.
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Bamya Avcisi 6 yıl
Yav hadi gidir 7.1 kulakliga,bir ekran kartina 130 dolar verirsin de mouse bu ya.40 TL'lik de 250 TL'lik de neredeyse ayni hissi verir.cidden bunlara paara vermek yazik gunah.130 dolar nedir ya bir mouse icin?
Ayriyetten nasil bir zevk verebilir ki elinize masaj mi yapacak?
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marseltalon 6 yıl
Hemen alıyorum ön sipariş ile...
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musAKka 6 yıl Bamya Avcisi
korkuadam

Yav hadi gidir 7.1 kulakliga,bir ekran kartina 130 dolar verirsin de mouse bu ya.40 TL'lik de 250 TL'lik de neredeyse ayni hissi verir.cidden bunlara paara vermek yazik gunah.130 dolar nedir ya bir mouse icin?
Ayriyetten nasil bir zevk verebilir ki elinize masaj mi yapacak?

Bu aslında şuna benzer:

Müzik dinlerken Sony kulaklık kullanırsınız; "Çok güzel sesi var, çok memnunum" dersiniz...
Sonra Sennheiser kulaklık alırsınız; "Harika ses veriyor, bir daha Sony'e elimi sürmem" dersiniz...
Daha sonra biraz daha paraya kıyıp üst seviye bir Audio Technica kulaklık alırsınız; "Ben aslında bunca zaman müzik dinlememişim" demeye başlarsınız.

Dikkat ederseniz burada her örnekte kişi kullandığı üründen memnundur ve ötesinin gereksiz olduğunu düşünür. Fakat daha iyisini tecrübe ettikten sonra aradaki farkı hissetmeye başlar.

Mouse - klavye gibi birimlere genelde "casual" diye adlandırdığımız kullanıcılar/oyuncular çok önem vermezler ama kullandığımız bilgisayarlarla aslında birebir iletişim kurduğumuz iki temel cihazdan bahsediyoruz. Daha çok masaüstünde dolaşıp internete girdiğiniz bir bilgisayarda bu tür yüksek seviye mouse'ların pek katkısını görmezsiniz ancak kendinizi oyunculuğa adadıysanız, oyunlarla çok vakit geçiriyorsanız bu tür bir mouse'u kullandıktan sonra farkını anlamaya başlarsınız.
3 Yanıt Yanıtla +14
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