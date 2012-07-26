Razer, 8200 dpi'lik yeni oyuncu faresi ile karşımızda: Ouroboros

Bilgisayar oyunu tutkunlarının gayet yakından tanıdığı Razer, yeni faresi Ouroboros ile karşımıza çıktı.

116 mm uzunluğunda, 71 mm genişliğinde ve 42 mm kalınlığında tasarlanan Ouroboros'un pilli ağırlığı 135 gram, pilsiz ağırlığı 115 gram seviyesinde. Ouroboros'un, ergonomi konusunda iddialı bir model olduğunu söylemek mümkün. İstediğiniz takdirde daha rahat kullanım için farenin uzunluğunu 20 mm kadar arttırılabiliyorsunuz, farenin arka kısmının açısını ayarlayabiliyorsunuz veya farenin yan panelleri değiştirebiliyorsunuz. Fareyle iki farklı yan panel geliyor.



Üzerinde 11 adet yeniden programlanabilir tuş bulunan fareye, Razer'ın 8200 dpi'lik 4G çift sensör sistemi güç veriyor. Her türlü yüzeyde en iyi performans için farede hem lazer sensöre hem de optik sensöre yer verilmiş. 1000 Hz raporlama hızı (1 ms tepki süresi) ve 50G maksimum hızlanma sunan farede, tuşlar yardımıyla dpi değeri arttırılabiliyor veya azaltılabiliyor.



Razer'ın kablosuz faresi 1 adet AA pille çalışıyor. AA pilin, 12 saat boyunca aralıksız oyun oynamak için yeterli olduğu dile getiriliyor. Eğer oyun esnasında pil aniden biterse, kabloyu fareye takıp oyun keyfinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. 2012 yılının dördüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanan Ouroboros'un ABD fiyatı 129.99$, Avrupa fiyatı ise 129.99 Euro olacak.

