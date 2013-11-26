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Razer, Evil Geniuses markalı yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı

5 yıl
1,4b
1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer, Evil Geniuses markalı yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı
Farklı ihtiyaçlara özel olarak ürettiği oyuncu donanımları ile adından sıkça söz ettiren Razer, Amerika merkezli E-Spor klubü Evil Geniuses ile yaptığı anlaşma doğrultusunda hazırladığı yeni fare, fare altlığı ve klavye modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.
Evil Geniuses adı altında (Daha önce de Battefield 4 için benzer bir paket hazırlanmıştı) hazırlanan ürünler Razer Taipan eSports Edition - Evil Geniuses, Razer Blackwidow Ultimate Stealth eSports Edition - Evil Geniuses ve Razer Goliathus eSports Edition - Evil Geniuses model isimlerine sahipler. Bu donanımlardan Razer Taipan eSports Edition - Evil Geniuses fare, her iki el ile kullanılabilecek ergonomik bir gövde yapısıyla geliştirilmiş ve üzerinde 8200 dpi 4G lazer sensör barındırıyor. 9 programlanabilir tuş, 1000Hz Ultrapolling değeri, 32-bit ARM tabanlı işlemci ve 50G hızlanma gibi diğer teknik detaylar ile gelen fare, 124 x 63 x 36mm boyuta ve ortalama 95 gram ağırlığa sahip.
Oyunlarda yüksek performans almak için gereken önemli donanımlardan klavye tarafında ise Razer Blackwidow Ultimate Stealth eSports Edition'u hazırlayan Razer, mekanik yapılı klavyesiyle oyuncuların olabilecek en yüksek hız ile savaşmasına imkan tanıyor. Üzerinde özel makro tuşları bulunan ve aydınlatma sistemiyle oldukça dikkat çekici görünen klavye, 1000Hz Ultrapolling değerine, kulaklık / mikrofon bağlantısına, 475 x 171 x 30mm boyuta ve 1500 gram ağırlığa sahip. Razer Goliathus eSports Edition - Evil Geniuses fare altlığı ise özellikle aksiyon oyunlarında konforlu ve hızlı bir oyun deneyimi sunabiliyor.
Razer tarafından Evil Geniuses markası altında hazırlanan oyuncu donanımlardan Razer Taipan eSports Edition - Evil Geniuses 90$, Razer Blackwidow Ultimate Stealth eSports Edition - Evil Geniuses 150$ ve Razer Goliathus eSports Edition - Evil Geniuses 20$ fiyat etiketlerine sahip.


http://www.techpowerup.com/195044/razer-to-introduce-evil-geniuses-branded-gaming-peripherals.html Yorum Yaz
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