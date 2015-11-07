Razer Naga Chroma duyuruldu

Hazırladığı yüksek kaliteli oyuncu donanımları ile tanınan Razer, dünyanın en iyi MMO faresi olarak tanıttığı Naga'yı güncelleyerek Naga Chroma'yı duyurdu.

Yan tarafında yer alan 19 adet programlanabilir buton ile çok fazla tuşa ihtiyaç duyan MMO oyunları için oldukça ideal bir çözüm oluşturan Naga Chroma, isminde de yer aldığı üzere artık Chroma aydınlatma sistemini barındırıyor ve böylece firmanın seride yer alan diğer birçok çözümü gibi 16.8 milyon renk seçeneğiyle isteğe bağlı olarak rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor.

Yeni olarak artık Razer'ın gerçek 16,000 DPI 5G sensörünü kullanan ve böylece yüksek performans vaadeden Naga Chroma, sistemlere 2.1 metrelik özel kaplamalı USB kablosuyla bağlanıyor ve 1000 Hz Ultrapolling, 1ms tepki sürecisi ve 50G hızlanma gibi diğer teknik detaylarla karşımıza çıkıyor. Bütün ayarlamaları Razer Synapse yazılımı üzerinde halledilen oyuncu faresi, ergonomik gövdesiyle de uzun kullanımlarda dahi ağrı sorunları yaşatmıyor.

Razer'ın en son çözümü Naga Chroma, 80$ fiyat etiketiyle ay içerisinde raflardaki yerini alıyor.

http://www.razerzone.com/press/detail/press-releases/razer-upgrades-worlds-best-mmo-gaming-mouse-with-state-of-the-art-sensor-and-chroma-rgb-lighting