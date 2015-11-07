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Razer Naga Chroma duyuruldu

Oyuncu ekipmanı denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalar arasında yer alan Razer, oyuncu donanımlarını Chroma aydınlatma sistemi ile güncellemeye devam ediyor.
3 yıl
6,8b
1
15
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer Naga Chroma duyuruldu

Hazırladığı yüksek kaliteli oyuncu donanımları ile tanınan Razer, dünyanın en iyi MMO faresi olarak tanıttığı Naga'yı güncelleyerek Naga Chroma'yı duyurdu.
Yan tarafında yer alan 19 adet programlanabilir buton ile çok fazla tuşa ihtiyaç duyan MMO oyunları için oldukça ideal bir çözüm oluşturan Naga Chroma, isminde de yer aldığı üzere artık Chroma aydınlatma sistemini barındırıyor ve böylece firmanın seride yer alan diğer birçok çözümü gibi 16.8 milyon renk seçeneğiyle isteğe bağlı olarak rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor.
Yeni olarak artık Razer'ın gerçek 16,000 DPI 5G sensörünü kullanan ve böylece yüksek performans vaadeden Naga Chroma, sistemlere 2.1 metrelik özel kaplamalı USB kablosuyla bağlanıyor ve 1000 Hz Ultrapolling, 1ms tepki sürecisi ve 50G hızlanma gibi diğer teknik detaylarla karşımıza çıkıyor. Bütün ayarlamaları Razer Synapse yazılımı üzerinde halledilen oyuncu faresi, ergonomik gövdesiyle de uzun kullanımlarda dahi ağrı sorunları yaşatmıyor.
Razer'ın en son çözümü Naga Chroma, 80$ fiyat etiketiyle ay içerisinde raflardaki yerini alıyor.
Razer Naga Chroma duyuruldu
 

http://www.razerzone.com/press/detail/press-releases/razer-upgrades-worlds-best-mmo-gaming-mouse-with-state-of-the-art-sensor-and-chroma-rgb-lighting Yorum Yaz
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omerfa 3 yıl en beğenilen
Hangi düğmeye ne atadığını hatırlayan oyuncuları alnından öpmek istiyorum
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huseyindoster 3 yıl
URUN amazonda satisa basladi amazon.com/...
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acbold 3 yıl
Razer tasarım olarak ulaşabileceği son noktaya ulaştı. Donanım olarak güncellemeleri sade şekilde vermek yerine chroma gibi ilgi çekici bir yol izledi. Ek olarak da ufak düzeltmeleride ihmal etmiyorlar. Örnek olarak bundan önceki seri'deki naga tuşlarının parmakların kolay basışı için yönlerinin ayarlanması.
Razer ürünlerine baktığınızda diğer tüm üreticilerde bulunan farklı oyun türlerine ve farklı kişisel ergonomilere göre üretilen bir çok ürünü bulabilirsiniz.
Artık bundan sonrası bu şekilde devam edecek. Yeşil çizgilerden ödün vermediği için oyun lisanslarına çok fazla yönelmiyorlar. Benim beklentim metal kasa vb şekilde ekstra ürünler üretme yoluna gidebilirler.
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BARIŞ55 3 yıl
Bu makrocular yüzünden insanlıktan çıkıyoruz oyun oynarken.

Bence şu donanımlar doğrudan yasaklanmalı.

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EnemyDestroyeD 3 yıl BARIŞ55
BARIŞ55
Bu makrocular yüzünden insanlıktan çıkıyoruz oyun oynarken.

Bence şu donanımlar doğrudan yasaklanmalı.



sende kullan
(ben kullanmıyorum)
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kadirirdem 3 yıl
telefon gibi olmuş hangi tuşa ne atadığına nerden bileceksin...
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caneycaney 3 yıl
artık baydı bu chroma olayları.iki renk farklı gözecek diye o kadar fazla para vermeye gerek yok aynı performansı verecek
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Patren 3 yıl
makrosu iyidir mouseun tavsiye ederim
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shadowtr 3 yıl
Bunun oynamaya alışan oyuncu, mouse bozulsa ortada kalır kendini çaresiz hisseder.
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turkprince 3 yıl
Resmen Logitech G600 kopyası
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ø 3 yıl turkprince
turkprince

Resmen Logitech G600 kopyası

Bu şekilde bir sürü mouse var. G600'den önce bir sürü vardı böyle mouse.
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omerfa 3 yıl en beğenilen
Hangi düğmeye ne atadığını hatırlayan oyuncuları alnından öpmek istiyorum
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viper17 3 yıl omerfa
omerfa

Hangi düğmeye ne atadığını hatırlayan oyuncuları alnından öpmek istiyorum

Esinlenilen tasarım


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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T A R I K 3 yıl omerfa
omerfa

Hangi düğmeye ne atadığını hatırlayan oyuncuları alnından öpmek istiyorum

Kısa süre logitech g600 kullandım kendinize göre ayarladığınızda hemen alışıyorsunuz. Ben tuşlara sekmeyi kapatma, sekmeler arası geçiş vb. komutlar atamıştım gayet rahat internette gezinebiliyordum.
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