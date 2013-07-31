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Razer, Naga isimli oyuncu faresini yeni özellikler ile güncellendi

5 yıl
2,1b
1
16
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer, Naga isimli oyuncu faresini yeni özellikler ile güncellendi

Oyuncular için ürettiği üst seviye donanım ürünleriyle tanınan Razer, Naga isimli oyuncu faresini yeni özellikler ile güncellendi.
Yerine geldiği versiyona göre gövde yapısı olarak çok daha ergonomik bir şekle kavuşan yeni Razer Naga, yan tarafında yer alan 12 adet tuşun mekanik anahtarlar ile değiştirilmesiyle de eskiye oranla çok daha hassas bir kullanım sunabiliyor. Üst kontrol tekerleği de yenilen oyuncu faresi, teknik olarak 8200 dpi 4G lazer sensöre, 50g hızlanma değerine, 2.1 metre örgülü fiber kabloya, toplamda 19 programlanabilir tuşa ve yeşil arka aydınlatma sistemine sahip. Programlanabilir tuşların beraberinde gelen özel yazılım ile ayarlanabildiği farenin, sol el kullanımı için hazırlanan özel bir versiyonu da bulunuyor.
Çoklu oyunculu çevrimiçi oyunlar için tasarlanan Razer Naga, 80$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Razer, Naga isimli oyuncu faresini yeni özellikler ile güncellendi



http://www.maximumpc.com/razer_redesigns_naga_mmo_gaming_mouse_improved_ergonomics_adds_mechanical_switches2013 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
razer naga epic kablosuz mouse kullanıyorum. bataryası tükendi ve ben maalesef yeni bataryayı satan yer bulamadığım için kablolu kullanmak zorunda kaldim, tek çare yurt dışından getirtmek. türkiyedeki yetersizliklerden dolayı kablosuz olanı önermiyorum, batarya ömrunu tuketince yenisini bulamayacaksınız çünkü...
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cokbaska 5 yıl
razer iyi ürünler yapıyor ama çok pahalı satıyor
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Mr.ED 5 yıl
# ile * tuşlarını da koysalarmış millete telefon diye satarlarmış...
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acbold 5 yıl
6 tuşlu naga lardan sonra yine eski 12 tuş tasarımına dönülmüş ve ufak değişiklikler yapılmış.Üstteki tuşlar ergonimik açıdan iyi olmuş eski 12 tuşlu seride tuşlar düz yapıdaydı. Tuşları kullanmak daha kolay ve hızlı bir hal alır bu güncelleme sonrasında.
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RiséAgainst 5 yıl
Oyun faresi dediğin böyle olur işte. Fiyatlar keşke biraz daha uygun olsa da alabilsek, şuanda aral game sitesinde indirim olmasına rağmen hala yüksek rakamlara geliyor ürünler.
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gageracer 5 yıl
infom@n
Ben kablosuz arıyorum razer de yok galiba

Nage Elite var hem kablolu hem kablosuz ayrıca başka fareleri de var sadece kablosuz olarak.
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Recharged 5 yıl
Fiyatını hakettiğini düşündüğüm bir oyun.Çok tuş ihtiyacı duyduğunuz oyunlarda sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz.
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infom@n 5 yıl
Ben kablosuz arıyorum razer de yok galiba
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Cross1963 5 yıl infom@n
infom@n

Ben kablosuz arıyorum razer de yok galiba

razer mamba kablosuz ..
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gageracer 5 yıl
Çok iyi çok güzel de Aral hala bize ilk çıkan razer ı satıyor o fiyata?Aral a da Razer a da yazdım dilekçe olarak ses seda yok.Demekki adamlar satmamak için Türkiye temsilciliği almış.Neyse Gamescom dan neleri var yoksa alacağım burda da satarım hatta belki.
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The Witcher 5 yıl
For gamers,by gamers mübarek
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