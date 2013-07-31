



Oyuncular için ürettiği üst seviye donanım ürünleriyle tanınan Razer, Naga isimli oyuncu faresini yeni özellikler ile güncellendi.

Yerine geldiği versiyona göre gövde yapısı olarak çok daha ergonomik bir şekle kavuşan yeni Razer Naga, yan tarafında yer alan 12 adet tuşun mekanik anahtarlar ile değiştirilmesiyle de eskiye oranla çok daha hassas bir kullanım sunabiliyor. Üst kontrol tekerleği de yenilen oyuncu faresi, teknik olarak 8200 dpi 4G lazer sensöre, 50g hızlanma değerine, 2.1 metre örgülü fiber kabloya, toplamda 19 programlanabilir tuşa ve yeşil arka aydınlatma sistemine sahip. Programlanabilir tuşların beraberinde gelen özel yazılım ile ayarlanabildiği farenin, sol el kullanımı için hazırlanan özel bir versiyonu da bulunuyor.

Çoklu oyunculu çevrimiçi oyunlar için tasarlanan Razer Naga, 80$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.maximumpc.com/razer_redesigns_naga_mmo_gaming_mouse_improved_ergonomics_adds_mechanical_switches2013