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Razer Power Bank dizüstü modellerini yolda bırakmıyor

USB Tip-C girişli dizüstü bilgisayarınız için harici bir şarj istasyonu arıyorsanız Razer’ın Power Bank adındaki yeni harici bataryası sizi yolda bırakmayacaktır.
2 yıl
2,6b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarında son dönemin en çok konuşulan firmalarından olan Razer, dizüstü kullanıcılarını yolda bırakmayacak bir şarj istasyonu tanıttı. Razer Power Bank, mobil cihazlara da hitap ediyor.

12800mAh batarya kapasitesine sahip olan Razer Power Bank iki adet çıkışa sahip. Standart USB Tip-A çıkışı üzerinden uyumlu mobil cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. USB Tip-C çıkışı üzerinden ise aynı girişe sahip dizüstü modellerinizi şarj edebiliyorsunuz. Razer Blade, MacBook gibi pek çok model istasyon ile uyumlu.

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Yüksek kaliteli alüminyum ile imal edilen istasyon, Razer Blade Stealth 45W Tip-C adaptör ile 2 saatte şarj edilebiliyor. Kutu içeriğinde herhangi bir adaptör olmaması ürünü biraz daha Razer Blade kullanıcılarına özel hale getirmiş. Razer Power Bank 150$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

 

http://wccftech.com/razer-power-bank-announced/ Yorum Yaz
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tuilde 2 yıl en beğenilen
Fiyati belirlerken ne dusunuyolar acaba
Xiaomi guclenmeye devam eder insallah.
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sniper23 2 yıl
Fiyatı yolda bırakmış.
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travers 2 yıl
Neyseki üzerimde gaming yazmamış razer. Yoksa kim tutar razer'ı...
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unununium 2 yıl
20k xiaomi al daha iyi
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sniper23 2 yıl
Fiyatı yolda bırakmış.
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smart1978 2 yıl
Dizustuleri icin kapasitesi cok dusuk ... Bununla anca tablet filan sarj edilir ...
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tuilde 2 yıl en beğenilen
Fiyati belirlerken ne dusunuyolar acaba
Xiaomi guclenmeye devam eder insallah.
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