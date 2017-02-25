Razer Power Bank dizüstü modellerini yolda bırakmıyor

Oyuncu donanımları pazarında son dönemin en çok konuşulan firmalarından olan Razer, dizüstü kullanıcılarını yolda bırakmayacak bir şarj istasyonu tanıttı. Razer Power Bank, mobil cihazlara da hitap ediyor.

12800mAh batarya kapasitesine sahip olan Razer Power Bank iki adet çıkışa sahip. Standart USB Tip-A çıkışı üzerinden uyumlu mobil cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. USB Tip-C çıkışı üzerinden ise aynı girişe sahip dizüstü modellerinizi şarj edebiliyorsunuz. Razer Blade, MacBook gibi pek çok model istasyon ile uyumlu.

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Yüksek kaliteli alüminyum ile imal edilen istasyon, Razer Blade Stealth 45W Tip-C adaptör ile 2 saatte şarj edilebiliyor. Kutu içeriğinde herhangi bir adaptör olmaması ürünü biraz daha Razer Blade kullanıcılarına özel hale getirmiş. Razer Power Bank 150$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.