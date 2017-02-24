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Yeni nesil Nokia 3310 detaylanıyor

Nokia’nın efsane telefonlarından biri olan 3310 modelinin yeniden pazara dönmesi kesinleşti. Detayları merakla beklenen model ile ilgili sızıntılar devam ediyor.
2 yıl
14,9b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Aradan 17 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra cep telefonu pazarında şansını yeniden denemek isteyen Nokia 3310, MWC 2017 fuarında çıkışını gerçekleştirecek. Merakla beklenen telefonun ilk görseli internete sızdırıldı.

Görünüm Modernleşiyor 

Standart işletim sistemli bir telefon olması beklenen Nokia 3310, biraz daha makyajlanıyor. Aslında orijinal tasarımı da bugün halen beğeniliyor ancak HMD Global görünüşü biraz daha modern dünyaya göre ayarlamak istiyor. Bu bakımdan köşeli ve dörtgen tasarım ön planda olacak. 

Önemli bir değişiklik olarak ekranın renklenmesi görülüyor. Orijinal modelin tek renkli ekranı artık makul seviyede bir çözünürlük sunacak. Net olarak bilinmese de 300x400 piksel şeklinde tahminler bulunuyor.

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Biraz daha sağlam bir kasa içerisine konulacak Nokia 3310 ayrıca ikonik tuş tasarımından da vazgeçiyor. Nokia'nın mevcut telefonlarında gördüğümüz tuş tasarımı bu modelde de yerini alacak. Ayrıca batarya da çıkarılabilir tarzda olacak ve kullanıma bağlı olarak bir haftadan fazla süre sunacak.

6 farklı renk seçeneği olacak yeni Nokia 3310 modelinin yaklaşık 60$ civarında bir seviyede olması bekleniyor. Model fuardaki tanıtımın ardından ilk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarına yolculuk edecek.

 

http://wccftech.com/nokia-3310-details-leaked/ Yorum Yaz
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orientem 2 yıl en beğenilen
İkonik bir şey olmayacaksa bu telefonun manası ne. 3310 ile alakası yok maksat f/p ise xiaomi o fiyata redmi 1s satıyor 4.7inch hd dokunmatik ekran 1gb ram 2000 mah da pili var.
İkonik bir şey olmayacaksa bu telefonun manası ne. 3310 ile alakası yok maksat f/p ise xiaomi o fiyata redmi 1s satıyor 4.7inch hd dokunmatik ekran 1gb ram 2000...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Muguroz 2 yıl
Nokia'nın halihazırda soldaki resme benzeyen bir sürü ürünü var. (Nokia 105, 130, 215, 220, 225 vs) orientem'e katılıyorum. Tasarım farklı, özellikleri mevcut telefonlara benziyor yani bu telefonu özel kılan hiçbir şey yok. Saçma sapan bi pazarlama taktiği. Sırf tüketiciyi aptal yerine koyduğu için Nokia protesto edilmeli!
Nokia'nın halihazırda soldaki resme benzeyen bir sürü ürünü var. (Nokia 105, 130, 215, 220, 225 vs) orientem'e katılıyorum. Tasarım farklı, özellikleri mevcut t...
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Mr. Jingles 2 yıl orientem
Hâlâ şunu anlamıyorsunuz her insan bahsettiğin tarzda telefon kullanamıyor. Benim babam 70 yaşında adam telefon kullanmayı beceremiyor. Ayrıca sadece yaşlılar için değil şirket hattı kullanan çoğu insan da ikinci telefon olarak ufak boyutlardaki telefonları alıyorlar. Maksat ufak boyutlara sahip temel telefon görevlerini yerine getirebilecek bir cihazsa eğer senin bahsettiğin telefon hiçbir işe yaramaz. Ne pili uzun gider ne de dev boyutlarıyla mobilite sağlayabilir. Tüm bunların yanında zaten 1 GB belleğe sahip bir Android kesinlikle alınmaz israftır. O parayı ona vermektense 3310 kullanmak daha mantıklı.
Hâlâ şunu anlamıyorsunuz her insan bahsettiğin tarzda telefon kullanamıyor. Benim babam 70 yaşında adam telefon kullanmayı beceremiyor. Ayrıca sadece yaşlılar ...
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lawbreaker 2 yıl
neden 3310 ? yeni model çıkarmışsın yeni bir isimle çıkart
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DH Misafiri 2 yıl
full + full titanyum kasa yakışır artık bin sene efsanesi devam eder
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c moltisanti 2 yıl
Eski kasa diyonuz da o kutuk gibi kasa simdi olmaz bence tip olarak ayni ancak ince bi telefon olmali, ben alabilirim oyle cikacaksa
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arizaeren 2 yıl
ey apaçiler siz ne anlarsınız retro tasarımdan. bu telefondaki manayı işlevselliği. gelirse hemen alacağım bir iki tane
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Limonen 2 yıl
piyasaya böyle bir telefon lazımdı
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Dağılın 2 yıl
bu telefonu alacakların %90ı şarjı için alır. 2. telefonolarak tabi. batarya kaç mah bilen kırmızıyı yaksın beyler.
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__By_CiN_oO__ 2 yıl
Hadi herşeyi anlarım işlemci, ram vs. ama kardeşim 2 MP kamera nedir ??? Utanmadan birde flash koymuşlar...
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kickergls 2 yıl
Ram 16mb
Nokia millete küfür ediyor anlasilan
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VioLee 2 yıl kickergls
Arkadas siz amiral gemisi filan mi bekliyodunuz ? 16 Mb ram ona yeterde artar bile kullandigi isletim sistemi sadece alo yapmak , mesaj atmak icin adamlar retro tasarim yapip cikarmislar 49 dolar civarida fiyati var.Zaten kimse yeni 3310 4 Gb ram , 64gb hafiza , sd821 ile gelicek demedi az mantikli dusunun
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~~hyperion 2 yıl
Tanıtımı canlı yayınlandı.
22 saat konuşma 1 aya yakın bekleme süresi var deniliyor pek inandırıcı gelmesede.
Tasarımı hoş olmuş zaten eskinin yenisi olarak çıktı fazla değişiklik beklemek saçma olur.
Nokia 8'i bekliyoruz bakalım.
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YveJhin 2 yıl


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