Yeni nesil Nokia 3310 detaylanıyor

Aradan 17 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra cep telefonu pazarında şansını yeniden denemek isteyen Nokia 3310, MWC 2017 fuarında çıkışını gerçekleştirecek. Merakla beklenen telefonun ilk görseli internete sızdırıldı.

Görünüm Modernleşiyor

Standart işletim sistemli bir telefon olması beklenen Nokia 3310, biraz daha makyajlanıyor. Aslında orijinal tasarımı da bugün halen beğeniliyor ancak HMD Global görünüşü biraz daha modern dünyaya göre ayarlamak istiyor. Bu bakımdan köşeli ve dörtgen tasarım ön planda olacak.

Önemli bir değişiklik olarak ekranın renklenmesi görülüyor. Orijinal modelin tek renkli ekranı artık makul seviyede bir çözünürlük sunacak. Net olarak bilinmese de 300x400 piksel şeklinde tahminler bulunuyor.

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Biraz daha sağlam bir kasa içerisine konulacak Nokia 3310 ayrıca ikonik tuş tasarımından da vazgeçiyor. Nokia'nın mevcut telefonlarında gördüğümüz tuş tasarımı bu modelde de yerini alacak. Ayrıca batarya da çıkarılabilir tarzda olacak ve kullanıma bağlı olarak bir haftadan fazla süre sunacak.

6 farklı renk seçeneği olacak yeni Nokia 3310 modelinin yaklaşık 60$ civarında bir seviyede olması bekleniyor. Model fuardaki tanıtımın ardından ilk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarına yolculuk edecek.