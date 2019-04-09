Razer Ripsaw HD görüntü yakalama kartı çıtayı yükseltiyor

Oyuncu donanımları pazarında adını duyurduktan sonra yavaş yavaş içerik üreticiliği alanına da el atmaya başlayan Razer rekabeti arttırmaya devam ediyor. Firmanın yeni Ripsaw HD görüntü yakalama kartı Elgato serisine rakip olacak.

Razer Ripsaw HD özellikleri ve fiyatı

Harici görüntü yakalama kartı ihtiyacı olan üreticiler genelde Corsair altındaki Elgato markasını tercih ediyordu ancak son dönemde Razer’ın geliştirdiği Ripsaw yakalama kartları da ilgi toplamaya başladı. Razer Ripsaw HD serinin son ürünü oldu.

Ayrıca Bkz.

" Yerli kripto birimi Almeela artık POS cihazlarında"

Razer Ripsaw HD modeli Full HD 60 fps hızında görüntü yakalayabiliyor. Ayrıca 4K çözünürlükte oyun oynarken bunu Full HD olarak yayınlayabiliyor. Bununla birlikte doğrudan 4K 60fps kayıt imkânı bulunmuyor.

Kart USB 3.0 üzerinden yayın yapacağınız bilgisayara bağlanıyor. HDMI ile de konsol veya oyuncu bilgisayarınızdan oyun videolarını çekmeye başlayabiliyorsunuz. 3.5mm giriş ile iki bilgisayar arasında tek bir mikrofon kullanabiliyorsunuz. OBS, Streamlabs, XSplit, Mixer, Twitch ve YouTube desteklenen platformlar arasında.

Razer Ripsaw HD ilk olarak firmanın web sitesinde satışa başlayacak. Yaz aylarında ise global dağıtıma çıkacak. Fiyat olarak ise 160$ etiketi belirlenmiş.