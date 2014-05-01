Razer, çift sensörlü oyuncu faresi Taipan'ın beyaz versiyonunu duyurdu

Oyuncu ekipmanı denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Razer, 2012 yılında duyurduğu çift sensörlü faresi Taipan'ın beyaz versiyonunu görücüye çıkarttı.

Teknik özellikleri açısından siyah versiyon ile benzer olarak 124 x 63 x 36 mm boyuta ve 95 gram ağırlığa sahip olan beyaz renkli Taipan, bünyesinde 9 tane programlanabilir tuşu barındırıyor ve 50G hızlanma ile 1 ms tepki süresi (1000 Hz raporlama) sunuyor. Lazer ile optiği birleştiren 8200 dpi 4G çift sensör sistemiyle her türlü yüzeyde maksimum performans verebilen fare, özel ayarlama yazılımı Synapse ile beraber hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda çalışabiliyor ve hazırlanan beyaz versiyonuyla Mac kullanıcılarına daha çok hitap ediyor. Farenin yeni rengini beyaz LED aydınlatma sistemi tamamlıyor.

Razer'ın yeni rengiyle daha şık görünen faresi Taipan, Mayıs ayı içerisinde 80$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/200402/razer-taipan-gaming-mouse-launches-in-white.html