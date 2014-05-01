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Razer, çift sensörlü oyuncu faresi Taipan'ın beyaz versiyonunu duyurdu

5 yıl
1,2b
1
9
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer, çift sensörlü oyuncu faresi Taipan'ın beyaz versiyonunu duyurdu
Oyuncu ekipmanı denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Razer, 2012 yılında duyurduğu çift sensörlü faresi Taipan'ın beyaz versiyonunu görücüye çıkarttı.
Teknik özellikleri açısından siyah versiyon ile benzer olarak 124 x 63 x 36 mm boyuta ve 95 gram ağırlığa sahip olan beyaz renkli Taipan, bünyesinde 9 tane programlanabilir tuşu barındırıyor ve 50G hızlanma ile 1 ms tepki süresi (1000 Hz raporlama) sunuyor. Lazer ile optiği birleştiren 8200 dpi 4G çift sensör sistemiyle her türlü yüzeyde maksimum performans verebilen fare, özel ayarlama yazılımı Synapse ile beraber hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda çalışabiliyor ve hazırlanan beyaz versiyonuyla Mac kullanıcılarına daha çok hitap ediyor. Farenin yeni rengini beyaz LED aydınlatma sistemi tamamlıyor.
Razer'ın yeni rengiyle daha şık görünen faresi Taipan, Mayıs ayı içerisinde 80$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/200402/razer-taipan-gaming-mouse-launches-in-white.html Yorum Yaz
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arrivederci 5 yıl en beğenilen
80 dolara coniler alabiliyor.50 dolarlık razer hammerhead pro açgözlü aral sayesinde 270 tl'ye alınabiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +14
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BARIŞ55 5 yıl
Çok lazımdı. 20 liralık logitech neyimize yetmiyor. Aral bizi düşündüğü için o fiyatları biçiyor.
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Blood Money 5 yıl
Tasarım bence çöp.
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SteveMeade 5 yıl
Kim bu aral :D
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Prothedop 5 yıl
Ya hakketten adamlara karşı çıkan yok bir ters bir düz yapıyolar bu birde arala özel indirim 88 degil 80 yapıyolar deli oluyorum lan zaten 40 liralıgı 80 e satıyon ne konuşuyon tam hırsızlar ya
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OgrenciPasosu 5 yıl
CM Storm akar
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JrMaster 5 yıl
Yurt dışına çıkıp set alıp geleceğim Aral avucunun içini aralasın ^^
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Türkiye'de el yakar.
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BARIŞ55 5 yıl
Çok lazımdı. 20 liralık logitech neyimize yetmiyor. Aral bizi düşündüğü için o fiyatları biçiyor.
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arrivederci 5 yıl en beğenilen
80 dolara coniler alabiliyor.50 dolarlık razer hammerhead pro açgözlü aral sayesinde 270 tl'ye alınabiliyor.
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bugrabugra001 5 yıl
shop.fnatic.com/... bizim ülkede yaklasık 800-900 tl ye gelıyor :) #DİRENADALET
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