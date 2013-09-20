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Razer, merakla beklenen Battlefield 4'e özel olarak hazırladığı oyuncu donanımlarını tanıttı

5 yıl
1,3b
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17
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer, merakla beklenen Battlefield 4'e özel olarak hazırladığı oyuncu donanımlarını tanıttı
Razer, merakla beklenen Battlefield 4'e özel olarak hazırladığı oyuncu donanımlarını tanıttı
Savaş tutkunları tarafından merakla beklenen Battlefield 4'e özel olarak hazırladığı Taipan fare, BlackWidow Ultimate klavye ve BlackShark kulaklık modellerini duyuran Razer, ürün gamını özel donanımlarla da genişletiyor.
Bütün ürünleri tasarımsal olarak Battlefield 4 temasıyla hazırlayan firma, mekanik yapıda hazırladığı BlackWidow Ultimate klavye modeliyle oyuncuların olabilecek en yüksek hız ile savaşmasına imkan tanıyor. Üzerinde özel makro tuşları bulunan ve özel aydınlatma sistemiyle oldukça dikkat çekici görünen klavye, 1000Hz Ultrapolling değerine, kulaklık / mikrofon bağlantısına ve 1500 gram ağırlığa sahip. Aksiyon oyunlarının en önemli unsuru olarak gösterilen fare tarafında ise kullanıcıların karşısına Taipan isimli ürün ile çıkan Razer, fareyi teknik olarak 8200 dpi 4G çift sensör, ergonomik gövde yapısı, 9 programlanabilir tuş, 1000Hz Ultrapolling ve 50G hızlanma değerleri ile hazırlanmış durumda. Savaşın içerisine oyuncuları çok daha iyi bir şekilde sokabilmek içinse BlackShark ismini verdiği kulaklığını tanıtan Razer, üzerinde oyun için sesli görüşme işlemleri için mikrofon yer alan modelini 40mm sürücüler ile donatmış. Teknik olarak 20Hz – 20KHz frekans aralığına, 29 empedans değerine, 1KHz: 105dB ± 3 dB hassaslığa ve 50mW giriş gücüne sahip olan kulaklık, tasarımsal olarak askeri helikopterler de kullanılan modellerden ilham alınarak hazırlanmış.
Razer tarafından tanıtılan Battlefield 4 özel donanımlardan BlackWidow Ultimate klavye 150$, BlackShark kulaklık 140$ ve Taipan fare ise 90$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Firma ayrıca oyunu tutkunlarına özel iPhone 5 kılıfı, çanta ve fare altlığı da hazırlamış durumda.


http://www.razerzone.com/licensed-and-team-peripherals/battlefield-4 Yorum Yaz
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foz54 5 yıl en beğenilen
Güzel bir bf4 deneyimi için bunlara 380$ harcamak yerine ekran kartına harcamak bin kat iyidir
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xHuNTERTuRKx 5 yıl
battlefield 4 headset çok iyi tasarlanmış ebayda sadece headset daha hesaplıdır fiyatı büyük ihtimal ordan bakarım
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*Efe Berk* 5 yıl
Blackshark'ın falan BF3 için de özel tasarımı vardı.Bunu aldıktan sonra BF4 çıkacak kulaklıktaki oyun eski kalacak.En iyisi yeşil almak
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Maxthon 5 yıl
Konu BF4 ise, gerisi maddiyattır.
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rezes 5 yıl
Pazarlamanın gücü ne boyutta arkadaşlar ya! Ama ne yalan söyleyeyim BF4 ün pijama terliğini de verseler almak isterim.
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FERFEROS 5 yıl
Çok şık duruyorlar ama bu fiyatları ne kadar hak ederler tartışılır.
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SIL3NC3R 5 yıl
fiyat değilde kulaklık süper duruyor
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unicornek 5 yıl
fiyatlar inanılmaz uçuk geldi bana
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senersongur 5 yıl
Hepsi 100 dolar olsa belki mantikli olabilirdi.
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foz54 5 yıl en beğenilen
Güzel bir bf4 deneyimi için bunlara 380$ harcamak yerine ekran kartına harcamak bin kat iyidir
1 Yanıt Yanıtla +15
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ogkasa 5 yıl foz54
foz54
Güzel bir bf4 deneyimi için bunlara 380$ harcamak yerine ekran kartına harcamak bin kat iyidir

Zaten bu donanımları alacak adamın Bi gtx titanı vardır sanırım...
1 Yanıt Yanıtla +1
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St Batuhan 5 yıl
Hepsi klasik de içlerinden bir noktası hoşuma gitti, rengi olsun duruşu olsun, kulaklıktaki mikrofon kısmı gerçekten hoş geldi gözüme
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Worps 5 yıl
ÇÖP
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cindimaturab 5 yıl
Gayet güzel, zaten oyun için aldığımız donanımlar değil mi, çok güzel düşünmüşler de fiyata eklemeseler çok fazla birşey iyi olur
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