Razer, merakla beklenen Battlefield 4'e özel olarak hazırladığı oyuncu donanımlarını tanıttı

Savaş tutkunları tarafından merakla beklenen Battlefield 4'e özel olarak hazırladığı Taipan fare, BlackWidow Ultimate klavye ve BlackShark kulaklık modellerini duyuran Razer, ürün gamını özel donanımlarla da genişletiyor.

Bütün ürünleri tasarımsal olarak Battlefield 4 temasıyla hazırlayan firma, mekanik yapıda hazırladığı BlackWidow Ultimate klavye modeliyle oyuncuların olabilecek en yüksek hız ile savaşmasına imkan tanıyor. Üzerinde özel makro tuşları bulunan ve özel aydınlatma sistemiyle oldukça dikkat çekici görünen klavye, 1000Hz Ultrapolling değerine, kulaklık / mikrofon bağlantısına ve 1500 gram ağırlığa sahip. Aksiyon oyunlarının en önemli unsuru olarak gösterilen fare tarafında ise kullanıcıların karşısına Taipan isimli ürün ile çıkan Razer, fareyi teknik olarak 8200 dpi 4G çift sensör, ergonomik gövde yapısı, 9 programlanabilir tuş, 1000Hz Ultrapolling ve 50G hızlanma değerleri ile hazırlanmış durumda. Savaşın içerisine oyuncuları çok daha iyi bir şekilde sokabilmek içinse BlackShark ismini verdiği kulaklığını tanıtan Razer, üzerinde oyun için sesli görüşme işlemleri için mikrofon yer alan modelini 40mm sürücüler ile donatmış. Teknik olarak 20Hz – 20KHz frekans aralığına, 29 empedans değerine, 1KHz: 105dB ± 3 dB hassaslığa ve 50mW giriş gücüne sahip olan kulaklık, tasarımsal olarak askeri helikopterler de kullanılan modellerden ilham alınarak hazırlanmış.

Razer tarafından tanıtılan Battlefield 4 özel donanımlardan BlackWidow Ultimate klavye 150$, BlackShark kulaklık 140$ ve Taipan fare ise 90$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Firma ayrıca oyunu tutkunlarına özel iPhone 5 kılıfı, çanta ve fare altlığı da hazırlamış durumda.





http://www.razerzone.com/licensed-and-team-peripherals/battlefield-4