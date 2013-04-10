Razer, oyunculara özel Orbweaver Stealth Edition tuş takımını tanıttı





Ürettiği harici donanım ekipmanları ile tanınan Razer, oyuncular için özel olarak geliştirdiği Orbweaver Stealth Edition isimli özelleştirilebilir yeni mekanik tuş takımını tanıttı.

Razer tarafından daha önce piyasaya çıkartılan Orbweaver'ın yeni versiyonu olan Orbweaver Stealth Edition, yerine geldiği modele oranla çok daha sessiz mekanik tuş takımına sahip olarak hazırlanmış durumda. Karanlık ortamlarda rahat kullanım için arka aydınlatmalı tuş yapısının yer aldığı model, 45g hareket kuvvetine ve 2mm azaltılmış tuş baskı mesafesine sahip. Üzerinde oyuncuların diledikleri şekilde programlayabildiği 20 adet tuşa ek olarak, 8 yönlü hareket kontrolcüsü de yer alan Orbweaver, uzun kullanımlarda dahi sorun yaşatmayacak oldukça ergonomik ve ayarlanabilir bir gövde yapısını kullanıcılarına sağlayabiliyor.

154x202x55mm boyutlarda ve 300gram ağırlığında olan yeni Razer Orbweaver Stealth Edition tuş takımı modeli, Windows 8, 7, Vista, XP ve Apple Mac OS X işletim sistemleri ile USB portu üzerinde bağlantı kurarak çalışabiliyor. Synapse 2.0 desteği ile gelen cihaz, bu özelliği sayesinde oyuncuların ideal oyun profillerini buluta kaydetmelerine ve istedikleri zaman bu ayarları tekrar yükleyebilmelerine imkan verebiliyor.

Razer Orbweaver Stealth Edition, firmanın resmi satış sitesi üzerinden 129$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ürünün ülkemizde ne kadar fiyata satılacağı ise henüz belli değil.





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