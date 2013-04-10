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Razer, oyunculara özel Orbweaver Stealth Edition tuş takımını tanıttı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer, oyunculara özel Orbweaver Stealth Edition tuş takımını tanıttı

Ürettiği harici donanım ekipmanları ile tanınan Razer, oyuncular için özel olarak geliştirdiği Orbweaver Stealth Edition isimli özelleştirilebilir yeni mekanik tuş takımını tanıttı.
Razer tarafından daha önce piyasaya çıkartılan Orbweaver'ın yeni versiyonu olan Orbweaver Stealth Edition, yerine geldiği modele oranla çok daha sessiz mekanik tuş takımına sahip olarak hazırlanmış durumda. Karanlık ortamlarda rahat kullanım için arka aydınlatmalı tuş yapısının yer aldığı model, 45g hareket kuvvetine ve 2mm azaltılmış tuş baskı mesafesine sahip. Üzerinde oyuncuların diledikleri şekilde programlayabildiği  20 adet tuşa ek olarak, 8 yönlü hareket kontrolcüsü de yer alan Orbweaver, uzun kullanımlarda dahi sorun yaşatmayacak oldukça ergonomik ve ayarlanabilir bir gövde yapısını kullanıcılarına sağlayabiliyor.
 
Razer, oyunculara özel Orbweaver Stealth Edition tuş takımını tanıttı
154x202x55mm boyutlarda ve 300gram ağırlığında olan yeni Razer Orbweaver Stealth Edition tuş takımı modeli, Windows 8, 7, Vista, XP ve Apple Mac OS X işletim sistemleri ile USB portu üzerinde bağlantı kurarak çalışabiliyor. Synapse 2.0 desteği ile gelen cihaz, bu özelliği sayesinde oyuncuların ideal oyun profillerini buluta kaydetmelerine ve istedikleri zaman bu ayarları tekrar yükleyebilmelerine imkan verebiliyor.
Razer Orbweaver Stealth Edition, firmanın resmi satış sitesi üzerinden 129$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ürünün ülkemizde ne kadar fiyata satılacağı ise henüz belli değil.


http://www.razerzone.com/gaming-keyboards-keypads/razer-orbweaver-stealth Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Enlprck 5 yıl
Mükemmel bir kararsızlık içindeyim şu Razer orbweaver ve razer orbweaver stealth versiyonları için.Razer Orbweaver çok ses çıkarıldığı söyleniyor bazı videolarda net bir şekilde gösterenler var.Stealth versiyonununda sesli olduğu söylenmekte tabi Orbeweaver kadar olmasada yine de sesli olduğu söyleniyor.
Stealth versiyonunu şu an satan hiç bir yer bulamadım.2 sini kullanan bir arkadaş ses ve tuşlara basmaktaki rahatlığı hakkında bilgi verebilir mi acaba ?
Razerden oldukça memnunum ama neden bu kadar aç gözlülük yapıyorlar anlam veremiyorum önce orbweaver yapıyorlar sesi rahatsız ediyor sonra stealth çıkarıyorlar sözde sessiz(ondan da ses geliyor diye biliyorum orbweaver kadar olmasada)...Ve stealth versiyonunu bulana kadar canımız çıkıyor,her yerde orbweaver var ama ben stealth almak istiyorum.
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frostburn 6 yıl
logitech g13 bin basar buna ben cok memnunum.ustelik patent ihlali olabilir
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acbold 6 yıl
Razer ürünlerinde kalite harika fakat yazılım olarak da sunucu kaynaklı sorunlarını giderseler iyi olucak. Aldığı ürünün driver ını synapse yüzünden kuramayan,bi dünya uğraştıktan sonra kuran milyonlarca insan var.
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Zogguko 6 yıl
razerın her ürününü seviyorum, bir çok ürününü kullanıyorum fakat fiyatları çok pahalı
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