Razer yeni Blade 2016'yı duyurdu

Razer Oyun Geliştiricileri Konferansı kapsamında bugün yeni dizüstü modeli Blade 2016'yı duyurdu. Yeni model önceki nesil Blade'e göre bazı irili ufaklı iyileştirmeler ile geliyor. Piyasadaki diğer oyuncu dizüstülerine göre oldukça ince yapıda olan alet 17.8mm kalınlığa sahip. Geçen senenin modele göre yeni Blade'i hafifleştirmeyi başaran Razer, ağırlığı 2.03kg'dan 1.92kg'a düşürmüş.

Teknik detaylarına baktığımızda Intel i7-6700HQ işlemcisinin tercih edildiği laptop 3.5GHz işlemci frekans hızına kadar çıkabiliyor. Ekran kartı olarak bir önceki nesilde de yer aldığı gibi NVIDIA'nın GTX970M çözümü yer alıyorken VRAM miktarı 3GB'dan 6GB'a çıkarılmış. Bir başka yenilik olarak DDR4 çeşidinin kullanımına geçildiği modelin 2133MHz'deki RAM'leri 16GB kapasitede. Depolama alanında da geliştirmeye giden Razer yeni laptopunda PCIe arayüzüne sahip 256GB veya 512GB depolama seçenekleri sunuyor. Ekran olarak 3200x1800 IGZO dokunmatik panelin tercih edildiği modelde oyundaki gecikmelerin en aza indirilmesi için Killer Wireless-AC 1535 kablosuz internet çözümünü yer alıyor.

Sene başındaki CES fuarında tanıtılan Razer Blade Stealth modelinde ilk olarak karşımıza çıkan Chroma klavyenin kullanıldığı model kullanıcılarına tercihe göre 16.8 milyon renk seçeneği sunuyor. Aynı zamanda yine Razer Blade Stealth ile birlikte tanıtılan Razer Core ile de uyumlu olan yeni laptop bu bağlamda USB tip-C ve Thunderbolt 3 portlarına sahip.

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