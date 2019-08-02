Razer yeni optik faresini duyurdu

Oyuncu donanımları ve sistemleri alanında lider firmalardan Razer bu hafta oyunculara yönelik yeni bir optik farenin duyurusunu yaptı. Razer Viper adındaki oyuncu faresi gecikmeleri en aza indirdiği konusunda iddialı.

Razer Viper özellikleri ve fiyatı

Yeni Razer Viper fare modeli hassas optik anahtarlar barındırıyor. Optik anahtar sinyal göndermek için fiziksel bir temasa ihtiyaç uymuyor. Kullanıcı anahtara dokunduğu anda bilgisayara elektriksel bir sinyal gönderiyor ve böylece anlık olarak tepki veriliyor. Özellikle fare hassasiyetinin öne çıktığı oyunlarda Razer Viper iyi bir alternatif olacak.

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Farenin optik anahtarları 70 milyon basışa kadar dayanıklı ve uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 5G optik sensör 16000DPI hassasiyete sahip. 8 programlanabilir tuş barındıran fare dahili hafızası sayesinde profillerini saklayabiliyor. Razer Viper için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.