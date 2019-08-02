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Razer yeni optik faresini duyurdu

Fare hassasiyetinin öne çıktığı oyunlar oynuyorsanız yeni Razer Viper oyuncu faresi size istediğinizi verebilir. Tuşlar dokunduğunuz anda bilgisayara sinyal gönderiyor.
5 gün
2,3b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları ve sistemleri alanında lider firmalardan Razer bu hafta oyunculara yönelik yeni bir optik farenin duyurusunu yaptı. Razer Viper adındaki oyuncu faresi gecikmeleri en aza indirdiği konusunda iddialı.

Razer Viper özellikleri ve fiyatı

Yeni Razer Viper fare modeli hassas optik anahtarlar barındırıyor. Optik anahtar sinyal göndermek için fiziksel bir temasa ihtiyaç uymuyor. Kullanıcı anahtara dokunduğu anda bilgisayara elektriksel bir sinyal gönderiyor ve böylece anlık olarak tepki veriliyor. Özellikle fare hassasiyetinin öne çıktığı oyunlarda Razer Viper iyi bir alternatif olacak.

Ayrıca Bkz. "LG yeni 5K monitörünü duyurdu"

Farenin optik anahtarları 70 milyon basışa kadar dayanıklı ve uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 5G optik sensör 16000DPI hassasiyete sahip. 8 programlanabilir tuş barındıran fare dahili hafızası sayesinde profillerini saklayabiliyor. Razer Viper için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.

 


https://www.ubergizmo.com/2019/08/razer-viper-gaming-mouse-optical-switches/ Yorum Yaz
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denizbay1 3 gün
Fare fetişleri de çıktı. Kapitalizm dur durak bilmiyor.
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arrivederci 4 gün
ya şu sadece logoya para veriyorsunuz diyenleri anlamıyorum arkadaşım o logo dediğin şeyin arkasında pazarlamasından argesine materyalin kalitesinden ergonomisine kafa patlatılıyor.ferraride 1 ton tofaşta 1 ton aynı şey demek gibi birşey sizinkisi.7 yıl aynı deathadder fareyi kullanmış biri olarak yazıyorum bunları.
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cenkakay08 4 gün
Ederi maksimum 15 dolar. Sadece logoya para veriyorsunuz.
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partyboy 5 gün
Razer naga kullanıyorum.Özellikle 2. elde yeşil 2014 ler ucuz.120 tl ye aldım.kutusu herşeyiyle.Sol yanındaki 12 tuşa kombinasyonlar atandıgından kritik oyun ve 3d tasarım programlarında hız kazandırıyor.Nedense naga modelinin bu yararı pek keşvedilemedi.Bence bu yeni fare anlamsız.Birazda atıyolar demiyimde abartıyolar canım sıkılıyo.Logitech g600 de iyi.Razer nagada Logitech g600 de masamda ve bilgisayarımda bağlı..Ben razerin akselerasyonunu daha beyeniyorum.
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