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LG yeni 5K monitörünü duyurdu

Apple Mac ürünlerine üst seviye bir monitör arayanlar için önemli bir alternatif olan LG UltraFine ekran serisine yeni bir model eklendi. LG UltraFine 5K 27MD5KL özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 gün
2,3b
1
3
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin Apple Mac bilgisayarları odaklı UltraFine 5K ekran serisine yeni bir model daha ekledi. 27 inçlik yeni UltraFine 5K monitör modeli görüntü kalitesi ve gelişmiş verimlilik özelliklerine odaklanıyor.

LG UltraFine 5K 27MD5KL özellikleri ve fiyatı

LG UltraFine 5K 27MD5KL modeli 5120x2880 piksel çözünürlüğe sahip ve inç başına 218 piksel değerine ulaşıyor. 14.7 milyon piksel ile çoklu pencere ortamlarında çok gerçekçi görüntüler sunabiliyor. Optimize edilmiş içerikler için P3 geniş renk gamı ve 500 nit parlaklık değeri elde edilirken kalibrasyon da gerekmiyor.

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Monitörün veri ve enerji aktarımı tek bir USB Tip-C kablosundan yapılıyor. 94W güç sayesinde Mac veya iPad gibi cihazlar şarj edilebiliyor. Thunderbolt 3 bağlantısı ile de iki 4K ekran daha zincir olarak bağlanabiliyor.

Dahili kamera, mikrofon ve stereo hoparlörler ile zengin bir çoklu ortam tecrübesi sunulurken Mac ile bağlantı kurulduğunda ortam sensörü parlaklığı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yine macOS Mojave 10.14.6 ile birlikte kullanıcılar ses ve parlaklığı Touch Bar üzerinden kontrol edebiliyor. LG UltraFine 5K 27MD5KL modeli 1299$ fiyat etiketine sahip.

 


https://www.techpowerup.com/257839/lg-introduces-new-ultrafine-5k-display Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
medyxnet 5 gün
daha 4k ya alışamadan bu ne hız
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barkin67 5 gün
Fiyatı uygun olsa keşke
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DH Misafiri 6 gün
Çok pahalı abi 4k çalıştıran ekran kartları bunun yarı fiyatına satılıyor hep bu monitör sektörü 4kyı 8kyı erteliyor
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