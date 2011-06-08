Razer'dan 4G Dual Sensor teknolojili iki yeni oyuncu faresi

Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan Razer, ürün gamına iki yeni fare ekledi. Razer tarafından geliştirilen 4G Dual Sensor teknolojisini esas alan farelerde, biri lazer diğer ise optik olmak üzere iki sensör bulunuyor ve bu sayede pek çok farklı yüzeyde en yüksek takip performansının sunulduğu belirtiliyor. Razer'dan yapılan açıklamaya göre 4G Dual Sensor teknolojisi 6400 dpi seviyesinde çözünürlük sağlıyor ve yüzey kalibrasyonu gibi ek özellikleri de beraberinde getiriyor.





Razer'ın yeni farelerinden 128 x 70 x 42.5 mm boyutlarındaki Mamba modeli kablolu ve kablosuz kullanıma olanak tanıyan özel tasarımıyla birlikte çok renkli aydınlatma sistemine ve 1ms tepki süresine sahip. Tam şarjda 16 saat kullanılabilen fare tasarım anlamında geleneksel Razer çizgilerini de sürdüyor. Razer'ın 4G Dual Sensor teknolojisine sahip ikinci faresi ise yeni Imperator modeli. Sağ el kullanımına yönelik olarak tasarlanan fare ayarlanabilir yan butonlara Hyperesponse olarak bilinen yüksek hassasiyetli 7 adet programlanabilir butona, ayarlanabilir hassaslık seviyesine ve farklı ayarlar için yerleşik belleğe sahip.





Razerzon.com'da satışa sunulan farelerden Mamba'nın Avrupa fiyatı 129.99 Avro, Imperator'un Avrupa fiyatı ise 79.99 Avro.

Razer Imperator