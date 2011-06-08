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Razer'dan 4G Dual Sensor teknolojili iki yeni oyuncu faresi

7 yıl
22,1b
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19
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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 Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan Razer, ürün gamına iki yeni fare ekledi. Razer tarafından geliştirilen 4G Dual Sensor teknolojisini esas alan farelerde, biri lazer diğer ise optik olmak üzere iki sensör bulunuyor ve bu sayede pek çok farklı yüzeyde en yüksek takip performansının sunulduğu belirtiliyor. Razer'dan yapılan açıklamaya göre 4G Dual Sensor teknolojisi 6400 dpi seviyesinde çözünürlük sağlıyor ve yüzey kalibrasyonu gibi ek özellikleri de beraberinde getiriyor. 

Razer'ın yeni farelerinden 128 x 70 x 42.5 mm boyutlarındaki Mamba modeli kablolu ve kablosuz kullanıma olanak tanıyan özel tasarımıyla birlikte çok renkli aydınlatma sistemine ve 1ms tepki süresine sahip. Tam şarjda 16 saat kullanılabilen fare tasarım anlamında geleneksel Razer çizgilerini de sürdüyor. Razer'ın 4G Dual Sensor teknolojisine sahip ikinci faresi ise yeni Imperator modeli. Sağ el kullanımına yönelik olarak tasarlanan fare ayarlanabilir yan butonlara Hyperesponse olarak bilinen yüksek hassasiyetli 7 adet programlanabilir butona, ayarlanabilir hassaslık seviyesine ve farklı ayarlar için yerleşik belleğe sahip. 

Razerzon.com'da satışa sunulan farelerden Mamba'nın Avrupa fiyatı 129.99 Avro, Imperator'un Avrupa fiyatı ise 79.99 Avro.
 Razer Imperator

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DH Misafiri 7 yıl
Razer imperator 4g dual sensör 6400 dpi çok rahat kullanıyorum. Kullandığım en iyi mause bu tüm oyunculara tavsiye ederim.
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No Way Out 7 yıl
DeathAdder ile aynı ergonomide fareye ergonomisi kötü diyenler var. Siz cyborg, g9 filan alın.
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CodeMachine 7 yıl
Yeni Razer Onza controller aldım ve razer dan tiksindim. Ama g700 ümün başına bişey gelirse bu farede razer için ikinci bir şans verebilirim.
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pillibebek 7 yıl CodeMachine
CodeMachine

Yeni Razer Onza controller aldım ve razer dan tiksindim. Ama g700 ümün başına bişey gelirse bu farede razer için ikinci bir şans verebilirim.


Hayırdır kardeş neden tiksindin
Onza güzel bi ürün bi sorun mu yaşadın. Bu kadar ön yargılı olma bence Razer muhteşem ürünler üretir..
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DH Misafiri 7 yıl
Eagle Claw Bu Razer ürünleri bir benim ilgimi çekmiyor sanırım.
benimde
Ona rağmen bu habere ilk yorum yazan kişiler sizlersiniz.
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Recharged 7 yıl

DH Misafiri

Eagle Claw Bu Razer ürünleri bir benim ilgimi çekmiyor sanırım.
benimde



Ona rağmen bu habere ilk yorum yazan kişiler sizlersiniz.


Sence bunu söylemek için yazmış olmamız normal bir şey değil mi?
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
129 Euro'da Verılmezkı ya :D 'alt tarafaı mause'dıye düşünmek lazım arada'da :D KDv yide dahil edersek 300 tl den fazla edıyor galıba,fx işlemci alırız ya o paraya
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djxray 7 yıl
O fiyata kablosuz oyuncu faresi alırım. Tepki süresi sorunu artık bir çok üst ve orta düzey farede yok. Bence kablolu bir fare için fazla pahalı.
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ReDComrade 7 yıl
reklam kokan hareketler bunlar bu fareyi alıyorum diye bilgisayar masamı cam masayla değiştirecek halim ve 6400 dpi i kullanacak 60 inc ekranım olmadığına göre buna bu kadar para vermenin sadece benim razer farem var demekten başka bir anlamı kalmıyor
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JrMaster 7 yıl
Her yüzeyde çalışması oldukça iyi
her yüzeyden kasıtları özellikle cam ve geri yansımalı yüzeyler ... yoksa kum çakış asvalt yol felan değil ;)
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xdorukx 7 yıl
Benim mausum 2000 dpi 2000 dpi da kullanamiyorum 6400 dpi mause nasil olucak merak ediyorum 60 Inc monitoru olan icin herhalde
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Batuist 7 yıl
hiçte ergonomik gözükmüyor.. hatta şekil olarak ucuz microsoft farelerine benziyor.
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artenis 7 yıl
Bu arada, şu sıralar cıkan HER YÜZEYDE FARE'ler muhabbetleri hem kafamı karıştırdı hem canımı sıktı, 20TL+ fareler zaten her yüzeyde çalışıyor(toplu farler hariç) ... her yüzeyde yazınca fiyata yansıtmak ıcınmı yapıyorlar, ben X7 serisi ve üstü bütün fareleri yorganın üstünden tutunda kot kumasına(dizimde) kadar hepsinde kullandım... ilginç ....
(gecende DH video incelemede vardı Reklamındada kafasında gezdiriyordu fareyi)
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