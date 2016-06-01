Razer'dan Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch için ekipman seti

Diablo, Warcraft ve Starcraft gibi klasikleşmiş oyun serilerinin yaratıcısı olan Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch, geçtiğimiz günlerde oyunseverler ile buluştu. Multiplayer oynanan bir FPS olan Overwatch, hem oyunseverler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Overwatch'un çıkışı ile birlikte, Blizzard ve Razer arasındaki epik işbirliği kapsamında atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Oyuncu ekipmanları konusunda dünya lideri olan Razer, Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch için yeni bir ekipman seti çıkardı. Overwatch Razer adını taşıyan bu ekipman seti, oyun içi aksiyonlara göre özelleştirilebilen Chroma desteğine sahip. Overwatch ve Razer Chroma entegrasyonu sayesinde Chroma’lı tüm oyuncu ekipmanlarında Overwatch’a özel aydınlatma efektleri yaratılabiliyor.

Razer’ın Overwatch'a özel olarak hazırladığı ekipman setinin en dikkat çekici parçası, firmanın bugüne kadar çıkardığı en güçlü ve özellikli oyun kulaklığı olan Razer ManO’War Tournament Edition (TE). Bu etkileyici oyun kulaklığına BlackWidow Chroma klavye, DeathAdder Chroma fare ve Goliathus Extended fare altlığı eşlik ediyor.

Inline ses yüksekliği ve sessizlik kontrolü sağlayan katlanabilir MEMS mikrofona sahip olan Razer ManO'War Tournament Edition oyuncu kulaklığı, bu özelliği sayesinde, team chat kullanan oyunseverlere berrak bir ses iletişimi sunabilecek. Kulaklığın bir diğer önemli özelliği de, 50 mm neodim mıknatıslı hoparlörleri ve bu hoparlörler ile birlikte çalışan Razer Surround sistemi. Bu özellik sayesinde, sesin yarattığı akustik alan 360 derece uyumlu olacak. Böylece oyunseverler Overwatch oynarken, en ufak ses kırıntılarını bile duyabilecek ve nereden geldiğini fark edebilecekler.