Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer'dan Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch için ekipman seti

Geliştirdiği oyuncu ekipmanları ile tanınan Razer, Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch için bir ekipman seti piyasaya sürdü. Bu setin içinde oyuna özel kulaklık, klavye, fare ve fare altığı bulunuyor.
2 yıl
4,7b
1
5
Çevre Birimleri
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Diablo, Warcraft ve Starcraft gibi klasikleşmiş oyun serilerinin yaratıcısı olan Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch, geçtiğimiz günlerde oyunseverler ile buluştu. Multiplayer oynanan bir FPS olan Overwatch, hem oyunseverler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.
Overwatch'un çıkışı ile birlikte, Blizzard ve Razer arasındaki epik işbirliği kapsamında atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Oyuncu ekipmanları konusunda dünya lideri olan Razer, Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch için yeni bir ekipman seti çıkardı. Overwatch Razer adını taşıyan bu ekipman seti, oyun içi aksiyonlara göre özelleştirilebilen Chroma desteğine sahip. Overwatch ve Razer Chroma entegrasyonu sayesinde Chroma’lı tüm oyuncu ekipmanlarında Overwatch’a özel aydınlatma efektleri yaratılabiliyor.
 Razer’ın Overwatch'a özel olarak hazırladığı ekipman setinin en dikkat çekici parçası, firmanın bugüne kadar çıkardığı en güçlü ve özellikli oyun kulaklığı olan Razer ManO’War Tournament Edition (TE). Bu etkileyici oyun kulaklığına BlackWidow Chroma klavye, DeathAdder Chroma fare ve Goliathus Extended fare altlığı eşlik ediyor.
Inline ses yüksekliği ve sessizlik kontrolü sağlayan katlanabilir MEMS mikrofona sahip olan Razer ManO'War Tournament Edition oyuncu kulaklığı, bu özelliği sayesinde, team chat kullanan oyunseverlere berrak bir ses iletişimi sunabilecek. Kulaklığın bir diğer önemli özelliği de, 50 mm neodim mıknatıslı hoparlörleri ve bu hoparlörler ile birlikte çalışan Razer Surround sistemi.  Bu özellik sayesinde, sesin yarattığı akustik alan 360 derece uyumlu olacak. Böylece oyunseverler Overwatch oynarken, en ufak ses kırıntılarını bile duyabilecek ve nereden geldiğini fark edebilecekler.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkay1074 2 yıl
Fare ışıklımı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BigEng 2 yıl
Mouse ve mouse pad cidden güzel duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lord87 2 yıl
Ebooouww. Ben bunu alamam,
çünkü çok pahalıdır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrowMeister 2 yıl
Ebooouww. Ben bunu alırım. :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Paypal'a neden izin verilmedi? BDDK'dan resmi açıklama! 2 yıl Paris'te eski arabalara yasak! 2 yıl Facebook Messenger'a opsiyonel uçtan uca şifreleme özelliği geliyor 2 yıl Hepsi-bir-arada bilgisayarlarda GTX 1080 dönemi 2 yıl Xiaomi Mi Band 2, OLED ekran ile geliyor 2 yıl Intel Xeon E3-1500 v5 serisi duyuruldu 2 yıl Outlook ve Hotmail'in spam filtreleri bozuldu 2 yıl Güneş Sisteminde çalıntı bir gezegen mi var? 2 yıl WWDC 2016 konferansı 13 Haziran’da başlıyor 2 yıl Corsair, hız aşırtmaya özel bellek kitlerini duyurdu 2 yıl Google Now (Google Asistan) inceleme videosu 2 yıl Samsung’un faaliyet karı yükselmeye devam ediyor 2 yıl SanDisk, Type-C girişli yeni belleklerini duyurdu 2 yıl Google’ın iOS uygulaması AMP desteği ile güncellendi 2 yıl Nesnelerin İnterneti, 2018 yılına kadar cep telefonlarını sollayacak 2 yıl Paypal neden Türkiye'den çıkıyor? Geri gelecek mi? 2 yıl Dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarıyla tanışın, sıvı soğutması da yanında 2 yıl Volkswagen'den 1 Milyon elektrikli araç! 2 yıl Webtures'ten SEO çalışmaları için mobil uygulama 2 yıl Atari, akıllı ev aletleri sektörüne giriyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Razer'dan Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch için ekipman seti Sonraki Kuzey Kore'nin füze testi başarısızlıkla sonuçlandı 2 yıl Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış 2 yıl iPhone'lar sadece üç yılda bir büyük yenilik ile gelecek 2 yıl AMD Zen mimarisi ilk kez görüntülendi 2 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi resmiyet kazandı 2 yıl Intel'in 7. nesil Kaby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasada olacak 2 yıl AMD Radeon RX 480: En ucuz VR ekran kartı 2 yıl Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor 2 yıl Independence Day Resurgance, sinemalardan önce mobilde 2 yıl Samsung’dan çok küçük ama çok hızlı SSD sürücüler 2 yıl Keyifli bir mobil oyun: Mekorama incelemesi 2 yıl Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları 2 yıl Mobil reklam engelleme, geçen yıl %90 artış gösterdi 2 yıl ASUS, Computex 2016’da Zenbo robotu ile devrim yaptı 2 yıl Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad 2 yıl Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1100 duyuruldu 2 yıl Sony Xperia E5 artık resmi 2 yıl Şimdi sıra Lenovo ZUK Z2’de 2 yıl Dell yeni 2si1 arada dizüstü modellerini duyurdu 2 yıl Corsair’den sıvı soğutmalı Hydro GFX GeForce GTX 1080 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim