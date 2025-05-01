Yeni StarCraft ve Overwatch oyunları geliyor; Blizzard, Nexon ile anlaştı

Blizzard ve Nexon henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu duyurunun imzalar resmi olarak atıldıktan sonra yapılacağı düşünülüyor.
StarCraft Oyununun Yanı Sıra Bir de Mobil Overwatch Oyunu Çıkacak
Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Nexon sadece yeni bir StarCraft oyunu hazırlamakla kalmayacak, aynı zamanda mobil Overwatch oyununun da dağıtımını üstlenecek. Şimdilik Overwatch 3 olarak anılan bu oyunun Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerdeki dağıtımından Nexon sorumlu olacak.
Yeni StarCraft daha yeni yapılacak ama mobil Overwatch oyununun bir süredir yapım aşamasında olduğu biliniyor. Hatta blizzard bir dönem bu oyunu Overwatch 2 ile birlikte çıkarmayı planlıyordu. Sonradan bundan vazgeçilmiş olsa da oyun üzerinde çalışmaların sürdüğü biliniyor. Bu yüzden mobil Overwatch oyunu hakkında çok yakında daha somut haberler alabiliriz.
Nexon, son yıllarda Dave the Diver, The Finals, The First Descendant ve The First Berserker: Khazan gibi oyunlarla adından söz ettirdi. Şirket aynı zamanda EA Sports FC Mobile gibi mobil oyunlarla da tanınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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