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    Yeni StarCraft ve Overwatch oyunları geliyor; Blizzard, Nexon ile anlaştı

    Yeni bir StarCraft oyunu görmek isteyenlerin beklediği haber nihayet geldi. Blizzard'ın yeni StarCraft ve Overwatch oyunları için Güney Koreli oyun şirketi Nexon ile anlaştığı belirtiliyor.

    Starcraft Tam Boyutta Gör
    Özellikle strateji oyunlarından hoşlananlar için oldukça özel bir yere sahip olan StarCraft serisi, yıllar sonra yeni bir oyuna kavuşabilir. Blizzard'ın yeni bir StarCraft oyunu için başka bir stüdyoyu görevlendireceği ve özellikle Koreli oyun şirketlerinin bu lisansın peşinde olduğu mart ayında ortaya çıkmıştı. Görünen o ki günün sonunda bu yarışı kazanan Nexon olmuş. Güney Kore merkezli haber kanalı MTN'nin aktardığı bilgilere göre, Nexon yeni bir StarCraft oyunu geliştirmek için Blizzard ile anlaştı.

    Blizzard ve Nexon henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu duyurunun imzalar resmi olarak atıldıktan sonra yapılacağı düşünülüyor.

    StarCraft Oyununun Yanı Sıra Bir de Mobil Overwatch Oyunu Çıkacak

    Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Nexon sadece yeni bir StarCraft oyunu hazırlamakla kalmayacak, aynı zamanda mobil Overwatch oyununun da dağıtımını üstlenecek. Şimdilik Overwatch 3 olarak anılan bu oyunun Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerdeki dağıtımından Nexon sorumlu olacak.

    Yeni StarCraft daha yeni yapılacak ama mobil Overwatch oyununun bir süredir yapım aşamasında olduğu biliniyor. Hatta blizzard bir dönem bu oyunu Overwatch 2 ile birlikte çıkarmayı planlıyordu. Sonradan bundan vazgeçilmiş olsa da oyun üzerinde çalışmaların sürdüğü biliniyor. Bu yüzden mobil Overwatch oyunu hakkında çok yakında daha somut haberler alabiliriz.

    Nexon, son yıllarda Dave the Diver, The Finals, The First Descendant ve The First Berserker: Khazan gibi oyunlarla adından söz ettirdi. Şirket aynı zamanda EA Sports FC Mobile gibi mobil oyunlarla da tanınıyor.

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